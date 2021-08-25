Португальское чудо: как жесткий локдаун помог вернуться к нормальной жизни (07.04.2021)

После более чем двух месяцев строгой изоляции в Португалии вновь открываются кафе, музеи и магазины. Это возвращение к нормальной жизни для страны, у которой в январе был один из самых высоких показателей заражения коронавирусом в мире. В столице Лиссабоне снова дышится легко.