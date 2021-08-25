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Лиссабон

Столица, крупнейший город и главный порт Португалии.

Russian President Vladimir Putin poses upon his arrival at the EU council headquarters for a European Union-Russia summit in Brussels January 28, 2014. European Union and Russian leaders will trade recriminations over Ukraine at a summit on Tuesday, as the former Soviet republic reels from violent unrest after spurning the EU's embrace and lurching back towards Moscow. REUTERS/Francois Lenoir (BELGIUM - Tags: POLITICS)

Немецкие лоббисты бизнеса с Россией требуют возобновить саммиты ЕС - РФ 25.08.2021

Восточный комитет немецкой экономики призвал будущее правительство ФРГ не препятствовать "Северному потоку - 2" и содействовать единому пространству между Лиссабоном и Владивостоком.
Angolanisches Generalkonsulat in Lissabon Ort: Rua Fradesso da Silveira, Lissabon, Portugal Datum: 23.02.2018 Beschreibung: Das angolanisches Generalkonsulat in Lissabon (Consulado Geral de Angola) befindet sich in der Rua Fradesso da Silveira nahe des Largo do Calvário im Stadtteil Alcântara im Westen Lissabons.

Лиссабон незаконно передавал посольствам данные организаторов протестных акций 18.06.2021

Мэрия столицы Португалии незаконно передала посольствам разных стран данные организаторов 52 демонстраций протеста. На прошлой неделе выяснилось, что Лиссабон передал данные российско-португальской активистки в МИД РФ.
LISBON, PORTUGAL - March 5, 2016: : Old colorful tramcars on square Praca de Comercio in Lisbon Portugal.

Португалия сожалеет о передаче МИД РФ данных российских активистов 11.06.2021

Мэрия Лиссабона передала МИД России данные организаторов акции в поддержку Навального 23 января. Позже мэрия извинилась и заявила о прекращении такой практики.
German Foreign Minister Heiko Maas, center left, poses with Poland's Foreign Minister Zbiegniew Rau, center right, during a group photo of EU foreign ministers in Lisbon, Thursday, May 27, 2021. European Union foreign ministers met Thursday to discuss EU-Africa relations and Belarus. (AP Photo/Armando Franca)

Новые санкции против Минска? О чем договорились министры стран ЕС 27.05.2021

27 мая в Лиссабоне состоялась неформальная встреча министров иностранных дел стран Евросоюза, на которой обсуждался инцидент с посадкой в Минске самолета Ryanair. Ее итоги - в материале DW.

09.04.21 *** Portugal's former Prime Minister Jose Socrates leaves the court after hearing the rule that he will not stand trial over corruption charges in Lisbon, Portugal, April 9, 2021. REUTERS/Pedro Nunes

Экс-премьер Португалии предстанет перед судом по обвинению в отмывании денег 10.04.2021

Суд в Лиссабоне принял к рассмотрению обвинения прокуратуры в отмывании денег и подделке документов в отношении Жозе Сократеша, но отклонил ряд других обвинений.

Португальское чудо: как жесткий локдаун помог вернуться к нормальной жизни (07.04.2021) 07.04.2021

После более чем двух месяцев строгой изоляции в Португалии вновь открываются кафе, музеи и магазины. Это возвращение к нормальной жизни для страны, у которой в январе был один из самых высоких показателей заражения коронавирусом в мире. В столице Лиссабоне снова дышится легко.
Potsdamer Begegnungen, das unsere Korrespondentin in Moskau Ewlaliya Samedowa heute gemacht hat. Auf dem Bild sind Teilnehmer der Veranstaltung. Schlüsselworter: Russland, Moskau, Potsdamer Begegnungen, Ewlaliya Samedowa

"Потсдамские встречи": Россия вернула корабли Украине и дрейфует к Китаю? 18.11.2019

Европа и РФ находятся между двумя центрами силы - США и КНР. О том, как Брюсселю и Москве наладить общение, чтобы встроиться в новую парадигму, спорили участники "Потсдамских встреч" в Москве.
ARCHIV - 22.08.2012, Venezuela, Morichal: Blick auf das Ölfeld in Morichal im Orinoco-Gürtel. Die USA gehen mit Sanktionen gegen den wichtigen Ölsektor Venezuelas vor. Das kündigte US-Finanzminister Mnuchin am Montag (28.01.2019) in Washington an. Die Sanktionen richten sich gegen den staatlichen Ölkonzern PdVSA. Foto: Miguel Gutierrez/EFE/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Мадуро распорядился перевести европейский офис PDVSA в Москву 01.03.2019

По распоряжению главы Венесуэлы офис государственного нефтяного концерна будет перенесен из Лиссабона в российскую столицу, заявила венесуэльский вице-президент Дельси Родригес.
Sergej Lawrow, Außenminister von Russland, spricht beim Deutsch-Russischen Forum zur russischen Agenda. Lawrow sprach zu den Perspektiven eines gemeinsamen Raumes von Lissabon bis Wladiwostok. Foto: Kay Nietfeld/dpa | Verwendung weltweit

Что делал Сергей Лавров в Берлине 14.09.2018

Корреспондент DW - о трех этапах визита российского министра иностранных дел в Берлин: торжественной церемонии, переговорах в МИД ФРГ и выступлении в гостинице Adlon.

deutscher Teilnehmer beim Eurovision Song Contest 2018 Michael Schulte im Interview

Немецкий участник "Евровидения-2018": Своего ребенка Евровидением не назову 13.05.2018

Участник "Евровидения-2018" Михаэль Шульте рассказал DW, почему его песня в Лиссабоне посвящена смерти отца, что он думает о Юлии Самойловой и о политике на конкурсе.
Bildergalerie zu Eurovision 2018 Sie stammen aus der Pressemappe von Eurovision Song Contest https://eurovision.tv/feed/galleries

Победители "Евровидения-2018" (фотогалерея) 13.05.2018

В Лиссабоне прошел финал международного песенного конкурса "Евровидение". DW представляет победителей.
Israel's singer Netta Barzilai aka Netta celebrates with the trophy after winning the final of the 63rd edition of the Eurovision Song Contest 2018 at the Altice Arena in Lisbon, on May 12, 2018. (Photo by Francisco LEONG / AFP) (Photo credit should read FRANCISCO LEONG/AFP/Getty Images)

"Евровидение-2018": красивый батл Израиля и Кипра и некрасивый инцидент 13.05.2018

Израильтянка Нетта Барзилай выиграла у Элени Фурейры, представлявшей Кипр. У Германии появился новый герой. Музыкальный праздник в Лиссабоне подпортила хулиганская выходка.
12.05.2018 ++++ Israel's singer Netta Barzilai aka Netta performs Toy during the final of the 63rd edition of the Eurovision Song Contest 2018 at the Altice Arena in Lisbon, on May 12, 2018. (Photo by Francisco LEONG / AFP) (Photo credit should read FRANCISCO LEONG/AFP/Getty Images)

Израиль победил на "Евровидении-2018" в Лиссабоне 12.05.2018

Нетта Барзилай набрала больше всего баллов с песней "Toy". Это уже четвертая победа Израиля на песенном конкурсе. Немец Михаэль Шульте занял 4-е место.
A man takes the microphone from Britain's singer Susanna Marie Cork aka SuRie as she performs Storm during the final of the 63rd edition of the Eurovision Song Contest 2018 at the Altice Arena in Lisbon, on May 12, 2018. (Photo by Francisco LEONG / AFP) (Photo credit should read FRANCISCO LEONG/AFP/Getty Images)

Неизвестный вырвал микрофон у британской участницы "Евровидения" 12.05.2018

Организаторы музыкального конкурса предложили певице SuRie из Великобритании еще раз исполнить номер, который был прерван неизвестным, однако та отказалась, поскольку "гордится своим выступлением".
05.2018 Altice Arena: Innenaufnahme (Lissabon, Portugal)

Финал "Евровидения-2018" начался в Лиссабоне 12.05.2018

Главными фаворитами конкурса являются Элени Фурейра, представляющая Кипр, и Нетта Барзилай из Израиля. Букмекеры прогнозируют место в первой десятке и немцу Михаэлю Шульте.
ARCHIV 2014 *** Ukrainian singer and Euromaidan activist Ruslana Lyzhychko speaks during a joint press conference at the European Parliament in Brussels, Belgium on 08.09.2014 The press conference focused on the topic of War against European choice. by Wiktor Dabkowski | Verwendung weltweit

Руслана: Купила в Португалии симку, чтобы проголосовать за Мelovin 12.05.2018

Победительница "Евровидения-2004" Руслана в интервью DW - о том, как она намерена поддержать представителя от Украины в Лиссабоне, и о своем повторном участии в конкурсе.
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