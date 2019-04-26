 Лидер ХДС выступила в поддержку ″Северного потока - 2″ | Новости из Германии о Европе | DW | 02.05.2019

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Европа

Лидер ХДС выступила в поддержку "Северного потока - 2"

В свете планов ФРГ отказаться от использования угля и атомной энергии газ становится важной альтернативой, заявила председатель Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Председатель партии ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр (фото из архива)

Председатель партии ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр (фото из архива)

Председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) выступила в поддержку строительства трубопровода "Северный поток-2". "ХДС всегда заявлял, что поддерживает этот проект, независимо от того, актуален он или нет", - отметила Крамп-Карренбауэр в интервью агентству dpa в четверг, 2 мая.

Контекст

Заняв четкую позицию против строительства "Северного потока-2", немецкий политик и основной кандидат на пост главы Еврокомиссии Манфред Вебер сделал правильный шаг, пишет обозреватель FAZ. (24.04.2019)

Грязная нефть, парализовавшая трубопровод "Дружба", дорого обойдется российской казне и усилит в ЕС сомнения в надежности РФ как поставщика энергоресурсов, считает Андрей Гурков. (30.04.2019)

По ее словам, роль природного газа в Германии будет расти, особенно если учесть, что страна собирается в ближайшие годы полностью отказаться от использования угля и атомной энергии.

Одновременно лидер ХСС признала, что понимает опасения восточноевропейских стран, таких как Украина и Польша, и добавила, что канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) "очень активно борется за то, чтобы урегулировать гарантии безопасности для Украины".

Манфред Вебер обещает блокировать строительство газопровода

Комментируя тот факт, что совместный кандидат от блока ХДС/ХСС на предстоящих выборах в Европарламент Манфред Вебер (Manfred Weber) критично относится к российско-германскому энергетическому проекту, Крамп-Карренбауэр заявила, что считает это "вполне нормальным".

В апреле Вебер в интервью польской газете The Polska Times заявил, что, если его изберут председателем Еврокомиссии, он сделает все возможное, чтобы заблокировать строительство газопровода, идущего по дну Балтийского моря из России в Германию в обход Украины. При этом политик выразил уверенность в том, что данный проект - "не в интересах Евросоюза", поскольку он усилит зависимость ЕС от российского сырья.

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    Автор: Андрей Гурков


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