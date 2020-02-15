 Лидер немецких ″зеленых″ о трех аргументах против ″Северного потока - 2″ | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 17.02.2020

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Германия

Лидер немецких "зеленых" о трех аргументах против "Северного потока - 2"

На полях Мюнхенской конференции по безопасности сопредседатель немецких "зеленых" Анналена Бербок рассказала DW, почему она против отмены санкций против России и "Северного потока - 2".

Прокладка трубопровода Северный поток - 2

Прокладка трубопровода "Северный поток - 2"

На Мюнхенской конференции по безопасности, завершившейся в воскресенье, 16 февраля, о России вспоминали и представители США, критикующие строительство газопровода "Северный поток - 2" в Германию, и президент Франции Эмманюэль Макрон, который призвал к новой европейской политике в отношении Москвы, несмотря на санкции. На полях форума DW поговорила с сопредседателем оппозиционной немецкой партии "Союз 90" / "зеленые" Анналеной Бербок (Annalena Baerbock). Ее партия не первый месяц занимает в опросах второе место по популярности в Германии, что делает ее вероятным участником следующего коалиционного правительства. В случае прихода к власти представитель "зеленых", в том числе и Бербок, может стать министром иностранных дел ФРГ. Выборы в бундестаг пройдут в 2021 году, но на фоне смены руководства в правящем консервативном Христианско-демократическом союзе, эксперты не исключают досрочного голосования.

DW: Президент Франции Макрон все чаще выступает за новую политику Европейского Союза в отношении России. Какой она может быть?

Анналена Бербок: Мы в Евросоюзе находимся в сердце Европы. Вместе с Россией и другими странами Восточной Европы мы также члены Совета Европы. Диалог важен. Но, с другой стороны, очевидно, что, когда российский президент путем аннексии Крыма и вторжения в Восточную Украину разрушает центральные ценности европейского мирного проекта, нельзя сказать, что мы возвращаемся к нормальному состоянию.

Анналена Бербок

Анналена Бербок

Потому что в последние годы мы не продвинулись в мирном процессе по Восточной Украине. Существенно, чтобы в ходе диалога мы четко дали понять, что касательно Крыма и Восточной Украины суверенитет страны должен быть восстановлен.

- Что делать с санкциями ЕС против России – ослабить или усилить?

- Санкции могут быть ослаблены только тогда, когда будут сдвиги в мирном процессе. Санкции – не самоцель, это была четкая реакция на аннексию Крыма, что было нарушением международного права, на вторжение в Восточную Украину. Необходимо снова вести переговоры и в "нормандском формате", чтобы эта драматичная ситуация, которая, к сожалению, отошла в новостях на второй план, а там гибнут люди каждый день, привела к миру и в Украине в пределах ее границ.

Путем введения санкций США остановили строительство газопровода "Северный поток - 2" из России в Германию. Вы раньше критиковали этот проект – какой будет политика вашей партии в случае прихода к власти?

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- Я давно критиковала газопровод "Северный поток - 2", задолго до президента США Трампа, по трем причинам. Во-первых, мы находимся на пути трансформации в области экологии, мы должны прийти к возобновляемой энергии. То есть политика Европейского Союза не направлена на трубопроводы для ископаемых видов топлива, которые строятся на будущие десятилетия.

Второй пункт касается того, что после аннексии Крыма и на фоне ситуации в Восточной Украине этот трубопровод активно использовался для дестабилизации Украины, а именно – в качестве альтернативы нынешнему газопроводу через Украину.

Третий аспект критики с самого начала заключался в том, что наши соседи по ЕС, например Польша, четко дали понять, что они воспринимают этот газопровод как посягательство на свою безопасность. Поэтому возник фатальный ущерб, когда была массированная поддержка в том числе с немецкой стороны. И это не связано с тем, что сейчас делает Трамп. Потому что политика угроз и санкций – это недипломатичная внешняя политика, и в этом наши позиции радикально разнятся.

- И все-таки, если ваша партия придет к власти, вы будете останавливать "Северный поток - 2"?

- Дело в том, что, к сожалению, на европейском уровне были созданы условия для старта этого проекта. В то же время центральный правовой аспект, что касается выхода на сушу, в газовой директиве не создан (не определен). Поэтому мы и в дальнейшем будем делать все, чтобы, если он не будет соответствовать европейским законам, этот проект в таком виде не был реализован.

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    Автор: Андрей Гурков


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