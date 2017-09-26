Легендарная красавица Софи Лорен

Невероятно, но факт: одной из самых знаменитых актрис мирового кинематографа, кинозвезде, красавице и секс-символу Софи Лорен исполняется 85 лет. Самое время вспомнить ее фильмы и ее молодость.
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