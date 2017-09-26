 Легендарная красавица Софи Лорен | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 20.09.2019

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Культура и стиль жизни

Легендарная красавица Софи Лорен

Невероятно, но факт: одной из самых знаменитых актрис мирового кинематографа, кинозвезде, красавице и секс-символу Софи Лорен исполняется 85 лет. Самое время вспомнить ее фильмы и ее молодость.

  • Софи Лорен в фильме Арабеска

    Легендарная красавица Софи Лорен

    Любовь миллионов

    Итальянская актриса Софи Лорен - обладательница премий почти всех главных мировых кинофестивалей. Но главное: она завоевала любовь миллионов зрителей. Всемирная слава пришла к ней рано. Заслуженная любовь и заслуженная слава, которых она достойна и сегодня, как была достойна, скажем, почти полвека назад, когда снялась в фильме "Арабеска".

  • Софи Лорен

    Легендарная красавица Софи Лорен

    Начало карьеры

    Итальянка София Лорен, которую в русской традиции принято называть на французский лад Софи Лорен, родилась 20 сентября 1934 года в Риме и росла в небольшом городке близ Неаполя. Ее настоящее имя - София Виллани Шиколоне. В 16 лет она получила специальный приз на конкурсе "Мисс Италия". Тогда же снялась в своем первом фильме. К 1959 году, когда была сделана эта фотография, она уже - звезда.

  • Софи Лорен с сыном

    Легендарная красавица Софи Лорен

    Мама и сыновья

    Ее мужем и продюсером стал Карло Понти, который был старше Софи Лорен на 22 года. Звезда и секс-символ 1950-60-х годов родила ему двух сыновей: Карло Понти-младшего и Эдуардо. Последний стал кинорежиссером, и Софи Лорен даже снялась в одном из его фильмов в эпизодической роли, а Карло Понти-младший (на снимке с мамой) - известный дирижер.

  • Софи Лорен в фильме Эль Сид

    Легендарная красавица Софи Лорен

    Фильмы и награды

    Перечислить все фильмы, в которых снялась Софи Лорен, невозможно: их больше ста. И даже назвать все ее кинематографические награды было бы затруднительно. "Оскар", "Золотой глобус", "Золотой медведь" Берлинале, "Золотой лев" Венецианского кинофестиваля, - это еще далеко не всё... Даже в таких фильмах, как "Эль Сид" (снимок), прошедших почти бесследно, критики отмечали несравненную Софи Лорен.

  • Софи Лорен и Марлон Брандо

    Легендарная красавица Софи Лорен

    Опасные партнеры

    С какими только партнерами, разбивавшими женские сердца, ни снималась Софи Лорен! Марчелло Мастроянни, Энтони Куин, Кэри Грант, Фрэнк Синатра, Жан-Поль Бельмондо, Грегори Пек, Жан Габен, Кларк Гейбл, - со всеми этими звездами и еще многими другими стояла она перед камерой. С Марлоном Брандо (на снимке) сыграла в фильме Чарли Чаплина "Графиня из Гонконга". Сыграла, кстати, роль русской эмигрантки.

  • Софи Лорен

    Легендарная красавица Софи Лорен

    Неповторимая

    Софи Лорен и сегодня, появляясь на кинофестивалях и других кинематографических "тусовках", привлекает к себе всеобщее внимание. Говорят, что архиепископ Генуи как-то сказал, что хотя он против клонирования людей, но мог бы сделать исключение для Софи Лорен.

  • Софи Лорен в Сомали

    Легендарная красавица Софи Лорен

    Посол доброй воли

    Софи Лорен - не только актриса. Она много делала и делает для тех, кому приходится трудно на этой планете. В течение многих лет Софи Лорен является послом доброй воли ООН, и в этом качестве побывала и в Сомали.

  • Софи Лорен

    Легендарная красавица Софи Лорен

    Легендарная и загадочная...

    Невероятно, но факт: одной из самых знаменитых актрис мирового кинематографа, кинозвезде, красавице и секс-символу Софи Лорен исполняется 85 лет.

    Автор: Ефим Шуман


  • Софи Лорен в фильме Арабеска

    Легендарная красавица Софи Лорен

    Любовь миллионов

    Итальянская актриса Софи Лорен - обладательница премий почти всех главных мировых кинофестивалей. Но главное: она завоевала любовь миллионов зрителей. Всемирная слава пришла к ней рано. Заслуженная любовь и заслуженная слава, которых она достойна и сегодня, как была достойна, скажем, почти полвека назад, когда снялась в фильме "Арабеска".

  • Софи Лорен

    Легендарная красавица Софи Лорен

    Начало карьеры

    Итальянка София Лорен, которую в русской традиции принято называть на французский лад Софи Лорен, родилась 20 сентября 1934 года в Риме и росла в небольшом городке близ Неаполя. Ее настоящее имя - София Виллани Шиколоне. В 16 лет она получила специальный приз на конкурсе "Мисс Италия". Тогда же снялась в своем первом фильме. К 1959 году, когда была сделана эта фотография, она уже - звезда.

  • Софи Лорен с сыном

    Легендарная красавица Софи Лорен

    Мама и сыновья

    Ее мужем и продюсером стал Карло Понти, который был старше Софи Лорен на 22 года. Звезда и секс-символ 1950-60-х годов родила ему двух сыновей: Карло Понти-младшего и Эдуардо. Последний стал кинорежиссером, и Софи Лорен даже снялась в одном из его фильмов в эпизодической роли, а Карло Понти-младший (на снимке с мамой) - известный дирижер.

  • Софи Лорен в фильме Эль Сид

    Легендарная красавица Софи Лорен

    Фильмы и награды

    Перечислить все фильмы, в которых снялась Софи Лорен, невозможно: их больше ста. И даже назвать все ее кинематографические награды было бы затруднительно. "Оскар", "Золотой глобус", "Золотой медведь" Берлинале, "Золотой лев" Венецианского кинофестиваля, - это еще далеко не всё... Даже в таких фильмах, как "Эль Сид" (снимок), прошедших почти бесследно, критики отмечали несравненную Софи Лорен.

  • Софи Лорен и Марлон Брандо

    Легендарная красавица Софи Лорен

    Опасные партнеры

    С какими только партнерами, разбивавшими женские сердца, ни снималась Софи Лорен! Марчелло Мастроянни, Энтони Куин, Кэри Грант, Фрэнк Синатра, Жан-Поль Бельмондо, Грегори Пек, Жан Габен, Кларк Гейбл, - со всеми этими звездами и еще многими другими стояла она перед камерой. С Марлоном Брандо (на снимке) сыграла в фильме Чарли Чаплина "Графиня из Гонконга". Сыграла, кстати, роль русской эмигрантки.

  • Софи Лорен

    Легендарная красавица Софи Лорен

    Неповторимая

    Софи Лорен и сегодня, появляясь на кинофестивалях и других кинематографических "тусовках", привлекает к себе всеобщее внимание. Говорят, что архиепископ Генуи как-то сказал, что хотя он против клонирования людей, но мог бы сделать исключение для Софи Лорен.

  • Софи Лорен в Сомали

    Легендарная красавица Софи Лорен

    Посол доброй воли

    Софи Лорен - не только актриса. Она много делала и делает для тех, кому приходится трудно на этой планете. В течение многих лет Софи Лорен является послом доброй воли ООН, и в этом качестве побывала и в Сомали.

  • Софи Лорен

    Легендарная красавица Софи Лорен

    Легендарная и загадочная...

    Невероятно, но факт: одной из самых знаменитых актрис мирового кинематографа, кинозвезде, красавице и секс-символу Софи Лорен исполняется 85 лет.

    Автор: Ефим Шуман


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Невероятно, но факт: одной из самых знаменитых актрис мирового кинематографа, звезде и красавице Софи Лорен исполняется 85 лет. Самое время вспомнить ее фильмы и ее молодость. (18.09.2014)  

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