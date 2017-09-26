Легендарная красавица Софи Лорен

Начало карьеры

Итальянка София Лорен, которую в русской традиции принято называть на французский лад Софи Лорен, родилась 20 сентября 1934 года в Риме и росла в небольшом городке близ Неаполя. Ее настоящее имя - София Виллани Шиколоне. В 16 лет она получила специальный приз на конкурсе "Мисс Италия". Тогда же снялась в своем первом фильме. К 1959 году, когда была сделана эта фотография, она уже - звезда.