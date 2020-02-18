Лашет, Мерц и Рёттген будут бороться за пост председателя ХДС

Сразу два германских политика во вторник, 25 февраля, объявили о намерении выставить свои кандидатуры на пост председателя Христианско-демократического союза (ХДС). Так, премьер-министр земли Северный Рейн - Вестфалия Армин Лашет (Armin Laschet) объяснил свой шаг стремлением "вновь объединить нашу партию и нашу страну".

Еще один вероятный кандидат - министр здравоохранения Германии Йенс Шпан (Jens Spahn) – заявил на совместной с Лашетом пресс-конференции в Берлине, что намерен поддержать его вместо выдвижения собственной кандидатуры. В свою очередь, Лашет выразил сожаление тем, что не все кандидаты "смогли присоединиться к этой командной концепции".

ХДС столкнулся с "крупнейшим кризисом" в своей истории, считает Шпан. "Если мы продолжим движение по этому пути, то рискуем будущим" одной из правящих партий, отметил министр. Шпан не хочет, чтобы действующая глава правительства Ангела Меркель (Angela Merkel) стала "последним в Германии канцлером от ХДС".

Мерц - "за обновление" и против сотрудничества с Левой партией

В этот же день о намерении занять высший партийный пост сообщил бывший председатель фракции ХДС/ХСС в бундестаге Фридрих Мерц (Friedrich Merz). "С сегодняшнего дня у нас есть выбор между преемственностью и прорывом и обновлением. Я выступаю за обновление", - заявил политик, лидирующий в опросах о популярности вероятных претендентов на пост главы ХДС. При этом он отмежевался от возможного сотрудничества с Левой партией.

Таким образом, Лашет и Мерц будут соперничать с главой внешнеполитического комитета бундестага Норбертом Рёттгеном(Norbert Röttgen), который озвучил намерение выдвинуть кандидатуру на пост председателя ХДС несколькими днями ранее. Новый глава партии будет избран 25 апреля на внеочередном съезде в Берлине.

Объявленный уход Аннегрет Крамп-Карренбауэр

Действующий председатель Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) 10 февраля анонсировала свой уход с поста лидера партии и отказалась от борьбы за кресло канцлера ФРГ. Ангела Меркель заявила, что сожалеет о ее решении. При этом канцлер хочет, чтобы Крамп-Карренбауэр осталась на министерской должности. Председатель ХДС является министром обороны Германии с июля 2019 года.

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