 Лавров призвал не дать Киеву изменить ″нормандский формат″ | Новости из Германии о России | DW | 24.04.2019

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Россия

Лавров призвал не дать Киеву изменить "нормандский формат"

Глава МИД России Сергей Лавров рассчитывает, что новый президент Украины не будет изменять минские договоренности, в частности расширять "нормандский формат".

Встреча глав МИД стран нормандского формата, апрель 2015 года

Встреча глав МИД стран "нормандского формата", апрель 2015 года

Москва выступает против изменений "нормандского формата" и заключенных в его рамках минских договоренностей по урегулированию ситуации на востоке Украины. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду, 24 апреля, на открытии VIII Московской конференции по международной безопасности.

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"Рассчитываем, что новое украинское руководство осознает свою ответственность в полной мере и будет способствовать путем неукоснительного соблюдения минского комплекса мер в рамках контактной группы и "нормандского формата" в полном соответствии с резолюцией Совбеза ООН 2202", - приводит слова Лаврова ТАСС. Он призвал участников "нормандского формата" - Германию и Францию - "сыграть важную роль с целью не допустить попыток ревизии" минских договоренностей на уровне Совбеза ООН.

Ответственность ОБСЕ "еще больше возрастает"

Лавров также напомнил об ответственности Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) за исполнение минских договоренностей, отметив, что она "еще больше возрастает" после избрания в Украине нового президента.

Из рядов сторонников Владимира Зеленского, победившего на выборах по предварительным итогам, "звучат противоречивые комментарии об отношении" к минским договоренностям, пояснил Лавров. В связи с этим он считает, что ОБСЕ и участники "нормандского формата" (Россия, Франция, Германия и Украина), должны способствовать тому, чтобы "новая команда в Киеве определилась в отношении своего четкого понимания необходимости сохранить приверженность сторон украинского конфликта полному выполнению минских договоренностей".

Зеленский предлагал расширить "нормандский формат"

Во время предвыборной кампании будущий президент Украины Владимир Зеленский высказывался за расширение "нормандский формат" за счет включения в него Великобритании и США, которые вместе с Украиной и Россией являются участниками Будапештского меморандума, подписанного 5 декабря 1994 года на саммите ОБСЕ.

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    Автор: Ута Штайнвер


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