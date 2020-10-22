 Самый выгодный криминал: как крадут и подделывают произведения искусства | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 23.10.2020

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Культура и стиль жизни

Самый выгодный криминал: как крадут и подделывают произведения искусства

Годовой оборот рынка произведений искусства составляет свыше 60 млрд долларов. Это легально. А сколько сбывают подпольно? Сколько подделок? Сколько украденных шедевров?

Похититель Джоконды Винченцо Перуджа. Полицейская фотография

Похититель "Джоконды" Винченцо Перуджа. Полицейская фотография

Книгу "Искусство и криминал" ("Kunst und Verbrechen", Galiani Berlin), написанную известными журналистами Штефаном Кольдехофом (Stefan Koldehoff) и Тобиасом Тиммом (Tobias Timm), безусловно, можно назвать сенсационной. Правда, большинство краж, подделок, афер, связанных с произведениями искусства, о которых они рассказывают, известны, но детали, связи, контекст, а главное - масштабы преступлений, обычно оставались за рамками газетных сенсаций.

Мы узнаем о том, как похищали шедевры Мунка и 100-килограммовую золотую монету, как опозорился Федеральный выставочный зал в Бонне, включив в свою экспозицию Модильяни 19 подделок (среди них была и картина, изображенная на афише выставки), как банды грабителей шантажируют владельцев похищенных шедевров, вымогая выкуп...

 Грабители сделали "Мону Лизу" знаменитой

Одно из самых известных преступлений ХХ века - похищение "Джоконды". "Мона Лиза" или "Джоконда" была написана Леонардо да Винчи в 1503-1515 годах, но лишь спустя 400 лет обрела свою небывалую мировую известность. До этого портрет госпожи Лизы дель Джокондо считался, конечно, великолепным образцом творчества великого Леонардо, но своей, как сказали бы сегодня, культовой репутацией "Мона Лиза" обязана... грабителям, укравшим ее из Лувра в августе 1911 года.

Джоконда

"Джоконда"

Итальянец Винченцо Перуджа, работавший в музее стекольщиком, вместе с двумя сообщниками спрятался в воскресенье вечером в каморке, где художники-копировальщики хранили свои краски, мольберты и кисти. В понедельник рано утром, когда Лувр еще был закрыт для посетителей, они вынули "Мону Лизу" из рамы и в белых рабочих халатах спокойно вынесли ее мимо уборщиков через служебный подъезд. Так как картина висела тогда довольно скромно между двумя другими, более крупными полотнами, ее исчезновение заметили не сразу. Но потом разразился страшный скандал.

Особенно шумным он оказался потому, что похищение многие считали политическим преступлением. Предполагали, например, что "Джоконду" украли по приказу германского кайзера, чтобы осрамить Францию: отношения между этими странами были очень напряженными (и через три года, напомним, стали одной из причин Первой мировой войны). В свою очередь, в Германии обвиняли французов: мол, это они инсценировали похищение "Моны Лизы", чтобы найти повод для войны. О том, что картину Леонардо украл простой стекольщик, никто - в том числе и полиция - не подозревал. "Мону Лизу" нашли лишь через два года во Флоренции, арестовав Винченцо Перуджу, когда он предложил ее купить одному антиквару.

Перуджа заявил, что действовал из патриотических соображений: он якобы хотел вернуть шедевр на родину, в Италию. Правда вскрылась позже. Оказывается, заказчиком похищения был аргентинец Эдуардо де Вальфьерно, плейбой и авантюрист, зарабатывавший деньги тем, что сбывал частным коллекционерам подделки, выдавая их за оригинальные полотна. Еще до похищения он заказал несколько копий "Моны Лизы", которые позже, когда картину украли из Лувра, продал как якобы "ту самую "Джоконду". Покупатели, естественно, в полицию не обращались и после того, как картину нашли: пришлось бы признаться в том, что приобретали ворованное.

Миллиарды за картины

Рассказывая эту историю более чем столетней давности, авторы книги "Искусство и криминал" подчеркивают: похитители картин и скульптур, те, кто их подделывает, и сомнительные арт-дилеры стали с годами (особенно в последние два-три десятилетия) гораздо изощреннее, опытнее, профессиональнее, циничнее. Понятно, почему: на арт-рынке - настоящий бум, цены на живопись, графику, скульптуры взлетели невероятно. Подавляющее большинство торговцев произведениями искусства, аукционистов и экспертов - люди честные, снова и снова повторяют Кольденхоф и Тимм. Но, добавляют они, этот "самый выгодный" сегодня криминал не может не привлечь и мошенников.

Подлинность сомнительна. Приписывается Модильяни

Подлинность сомнительна. Картина была включена в экспозицию выставки Модильяни в Бонне

Чтобы представить себе, какие деньги крутятся сейчас на арт-рынке, несколько цифр. 250 миллионов долларов заплатили за "Картежников" Сезанна, 300 миллионов - за полотно Гогена, изображающее двух таитянок, 157 миллионов - за "Лежащую обнаженную" Модильяни, 141 миллион - за скульптуру Джакометти "Указующий человек". 450 миллионов долларов отвалил на аукционе в Нью-Йорке в ноябре 2017 года саудовский принц за картину "Спаситель мира", хотя эксперты вовсе не уверены в том, что ее действительно написал Леонардо да Винчи.

Это лишь несколько примеров. По оценкам специалистов, годовой оборот рынка произведений искусства составляет сейчас свыше 60 миллиардов долларов. Это легальный арт-рынок. А есть еще так называемый "серый", полулегальный, когда не совсем ясны источники денег и продажа идет не через аукционы и солидные галереи, а, что называется, с рук на руки. А есть и "черный" арт-рынок - подпольный.

Выкуп, заплаченный шантажистам

Летом 2006 года в Санкт-Петербурге, в Эрмитаже, обнаружили пропажу 221 предмета русского ювелирного искусства, в первую очередь, эмалей и икон XV-XVIII веков. Их общая стоимость оценивается в 4 миллиона евро. Невозможно даже точно установить, когда именно похитили эти экспонаты из хранилищ Государственного Эрмитажа. Позже "Газета.Ru", которую цитируют немецкие журналисты, подсчитала, что с начала 1990-х из российских музеев было украдено более 50 миллионов произведений искусства.

Золотая монета весом 100 кг, похищенная из берлинского Музея Боде

Золотая монета весом 100 кг, похищенная из берлинского Музея Боде

На Западе до таких масштабов далеко, но и здесь бывают громкие ограбления музеев. В июле 1994 года, после закрытия франкфуртской художественной галереи "Ширн", прятавшиеся в одном из залов грабители в масках напали на охранника, связали его и похитили три картины, которые оценивались, в общей сложности в 62 миллиона марок. Одна принадлежала кисти Каспара Давида Фридриха (Caspar David Friedrich) и две были написаны английским художником Уильямом Тёрнером - их предоставила для выставки в "Ширн" лондонская Tate Gallery.

Лишь спустя восемь лет, в декабре 2002 года, Tate Gallery сообщила, что картины Тёрнера вернулись в музей. Как стало известно, галерея заплатила за них 10 миллионов фунтов стерлингов. Относительно немного, если учесть, что страховая компания выплатила ей тогда 24 миллиона. И невероятно много, если учесть, что это, если называть вещи своими именами, был выкуп, которые галерея заплатила похитителям. Правда, в Tate Gallery предпочитают называть это не выкупом, а "вознаграждением за информацию, которая привела к возвращению полотен". Подобный "артнеппинг" получил сейчас опасное распространение.

Название этому роду преступлений дано по аналогии с "киднеппингом" - похищением людей, чаще всего детей, с целью получить выкуп от родственников. Только здесь шантажируют и вымогают выкуп не у родных, а у музеев и страховых компаний. Продать похищенные картины практически невозможно: они слишком известны, - но можно вернуть их владельцам - за солидную мзду.

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    Автор: Ефим Шуман


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