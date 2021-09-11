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Об атаке в районе аэропорта Эрбиля с использованием беспилотников, нагруженных взрывчаткой, сообщают курдские службы безопасности.
Суд в Стамбуле признал Орс виновной по всем пунктах по делу о протестной акции на корабле в Кельне в 2012 году. В Германии расследование в отношении активистки было прекращено.
Турецкая артиллерия и авиация обстреляли объекты запрещенной в стране Курдской рабочей партии в городе Хаккяри у границы Ирака. Президент Эрдоган заявил об уничтожении большого числа "террористов".
Турецкий боевой самолет подверг бомбардировке позиции курдов на севере Сирии в регионе, оставшемся под контролем курдских формирований после турецкого наступления в 2019 году.
Как минимум один человек погиб и шесть были ранены в результате ракетного обстрела курдского города Эрбиль на севере Ирака. Среди раненых - военнослужащий США.
При помощи серии задержаний прокурдских политиков Эрдоган усиливает давление на своих противников, вероятно, стремясь взять реванш за поражение на выборах 2019 года. Его цель: внести разлад в ряды объединенной оппозиции.
60-летний гражданин Турции признан виновным в членстве в террористической организации за границей. С 2018 года он возглавлял региональное отделение запрещенной Курдской рабочей партии.
Министерство обороны в Анкаре обосновало начало операции "Коготь тигра" против Курдской рабочей партии атаками на турецкие военные базы. На север Ирака отправились спецназ, боевые вертолеты и беспилотники.
Минобороны Турции объявило о начале операции "Коготь орла". Турецкие ВВС обстреляли убежища участников Курдской рабочей партии в районе гор Кандиль в Ираке.
По данным Минобороны Турции, ответственность за взрыв бензовоза в сирийском городе Африн лежит на группировке YPG и запрещенной в Турции Курдской рабочей партии.
После убийства иранского генерала Сулеймани ненависть, которую в Ираке демонстрировали в отношении Ирана, теперь обращена против США, пишет обозреватель FAZ.
После убийства США иранского генерала Касема Сулеймани международная коалиция по борьбе с ИГ приняла решение приостановить обучение иракских военных и бойцов из курдских военизированных формирований по всей стране.
Курдские ополченцы, по их собственным данным, ведут бои с турецкими войсками у города Айн Исса на севере Сирии.
Глава МИД Турции заявил, что Россия и курдские формирования не выполняют условия соглашения. А значит военная операция может быть продолжена.
Турция намерена депортировать всех арестованных европейцев - боевиков и сторонников "Исламского государства". Страны ЕС однако не хотят принимать назад своих джихадистов, выехавших ранее в Сирию и Ирак.
Правозащитники сообщили о турецких авианалетах на курдов. Кроме того, на севере Сирии возобновились тяжелые бои.
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