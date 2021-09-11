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Курды

ERBIL, IRAQ - JULY 07: Security measures are taken around the airport after a drone attack targeted Erbil International Airport in northern Iraq where US-led coalition troops are stationed in Erbil, Iraq on July 07, 2021. Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed / Anadolu Agency

У аэропорта Эрбиля в Ираке прогремело несколько взрывов 11.09.2021

Об атаке в районе аэропорта Эрбиля с использованием беспилотников, нагруженных взрывчаткой, сообщают курдские службы безопасности.
A security guard stands in front of Istanbul's court house on July 3, 2020 during the trial of 20 saudi suspects accused in the murder of journalist Jamal Khashoggi in 2018 in Istanbul. - The trial in absentia of 20 Saudi suspects accused in the murder of journalist Jamal Khashoggi in 2018, including two former aides to Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman, began in Istanbul on July 3, 2020. (Photo by OZAN KOSE / AFP) (Photo by OZAN KOSE/AFP via Getty Images)

В Турции осуждена жительница Кельна Гёнюль Орс 24.06.2021

Суд в Стамбуле признал Орс виновной по всем пунктах по делу о протестной акции на корабле в Кельне в 2012 году. В Германии расследование в отношении активистки было прекращено.
ARCHIV 2007 ***** Bildnummer: 51931224 Datum: 20.06.2007 Copyright: imago/STAR-MEDIA Kampfflugzeug vom Typ F-16 Fighting Falcon der türkischen Luftwaffe anlässlich der NATO-Übung - ELITE 2007 - in Lechfeld, Objekte; 2007, Lechfeld, Electronic Live Training Exercise, ELITE2007, Militärübung, Militärmanöver, Manöver, Flugzeug, Kampfflugzeuge, Militärflugzeug, Militärflugzeuge, Kampfjet, Kampfjets, F16, Viper, türkisch, türkisches, türkische; , quer, Kbdig, Einzelbild, Seitenansicht, Perspektive, Deutschland, , Militaer, Staat,

Турция начала очередное наступление на курдов 25.04.2021

Турецкая артиллерия и авиация обстреляли объекты запрещенной в стране Курдской рабочей партии в городе Хаккяри у границы Ирака. Президент Эрдоган заявил об уничтожении большого числа "террористов".
FILE -- In this July 29, 2015 file photo, a Turkish Air Force warplane rises in the sky after taking off from Incirlik Air Base, in Adana, southern Turkey. On Tuesday, April 25, 2017, Turkish warplanes carried out airstrikes against suspected Kurdish rebel positions in northern Iraq and in northeastern Syria, the military said, in a bid to prevent militants from smuggling fighters and weapons into Turkey. Although Turkey regularly carries out airstrikes against outlawed Kurdistan Workers' Party, or PKK targets in northern Iraq, this was the first time it has struck the Sinjar region. (AP Photo/Emrah Gurel, File) |

Турция атаковала позиции курдов в Сирии 21.03.2021

Турецкий боевой самолет подверг бомбардировке позиции курдов на севере Сирии в регионе, оставшемся под контролем курдских формирований после турецкого наступления в 2019 году.
ERBIL, IRAQ - FEBRUARY 15: Security forces take measures after two rockets landed inside the Erbil International Airport, which has a military base for US-led international coalition forces, the Counter-Terrorism Service in Erbil, Iraq on February 15, 2021. Yunus Keles / Anadolu Agency

Американец пострадал при ракетном обстреле в Ираке 16.02.2021

Как минимум один человек погиб и шесть были ранены в результате ракетного обстрела курдского города Эрбиль на севере Ирака. Среди раненых - военнослужащий США.
Supporters of the pro-Kurdish Peoples' Democratic Party (HDP) hold a picture of jailed former party leader Selahattin Demirtas as they attend a 'Peace and Justice' rally in Istanbul on February 3, 2019. - Thousands of protesters on February 3 joined a rally in Istanbul called by a pro-Kurdish party to show support for hunger strikes against prison conditions of Kurdish militant leader Abdullah Ocalan. (Photo by Yasin AKGUL / AFP) (Photo credit should read YASIN AKGUL/AFP via Getty Images)

Эрдоган и курды: репрессии как предвыборная стратегия 09.10.2020

При помощи серии задержаний прокурдских политиков Эрдоган усиливает давление на своих противников, вероятно, стремясь взять реванш за поражение на выборах 2019 года. Его цель: внести разлад в ряды объединенной оппозиции.
ARCHIV - 19.10.2012, Rheinland-Pfalz, Koblenz: Das Türschild des Oberlandesgericht in Koblenz. Ein Mann, der mit dem abgetrennten Kopf eines Kriegsgegners posiert haben soll, steht am Dienstag (28.01.2020) vor dem Oberlandesgericht (OLG) Koblenz. Die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz wirft ihm dies als Kriegsverbrechen vor. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Глава Курдской рабочей партии в Гессене осужден на 2,5 года 18.08.2020

60-летний гражданин Турции признан виновным в членстве в террористической организации за границей. С 2018 года он возглавлял региональное отделение запрещенной Курдской рабочей партии.
ARCHIV 2016 *** TOPSHOT - Turkish special force soldiers stand guard at the courthouse on December 27, 2016 at silivri district in Istanbul. Almost 30 Turkish police will go on trial in Istanbul on December 27, 2016 charged with involvement in the July 15 coup bid, the city's first trial of alleged putschists. With indictments prepared against over 1,200 people, and some 41,000 under arrest in total, the trials following the failed coup against President Recep Tayyip Erdogan are set to be the most far-reaching legal process in Turkish history. / AFP / OZAN KOSE (Photo credit should read OZAN KOSE/AFP/Getty Images)

Турция отправила на север Ирака войска спецназа 17.06.2020

Министерство обороны в Анкаре обосновало начало операции "Коготь тигра" против Курдской рабочей партии атаками на турецкие военные базы. На север Ирака отправились спецназ, боевые вертолеты и беспилотники.
08.05.2015 --- Konya --- Tigermeeting 2015 --- Tuerkische Luftwaffe v.l.: Tuerkische F-16 Foto: Neurohr/Eibner | Verwendung weltweit

Турция нанесла авиаудары по объектам Курдской рабочей партии в Ираке 15.06.2020

Минобороны Турции объявило о начале операции "Коготь орла". Турецкие ВВС обстреляли убежища участников Курдской рабочей партии в районе гор Кандиль в Ираке.
A handout picture released by the Syrian Civil Defence rescue workers, also known as White Helmets, shows the scene of a fuel truck bomb which killed 36 people including at least six Turkey-backed rebel fighters on April 28, 2020 in the northern Syrian city of Afrin, controlled by Ankara's proxies. - It was not immediately clear who was behind the blast, one of the largest to rock Afrin since Turkish troops and allied rebels seized the region from Kurdish forces in March 2018 after a two-month air and ground offensive. The Turkish defence ministry blamed Tuesday's attack on the Kurdish People's Protection Units (YPG) which it views as a terrorist offshoot of the outlawed Kurdistan Workers' Party (PKK). (Photo by - / White Helmets, Syrian Civil Defence / AFP) / == RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / HO /Syrian Civil Defence, White Helmets - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS ==

В Сирии при взрыве бензовоза погибло около 50 человек 28.04.2020

По данным Минобороны Турции, ответственность за взрыв бензовоза в сирийском городе Африн лежит на группировке YPG и запрещенной в Турции Курдской рабочей партии.
Jan. 6, 2020*** Mourners attend a funeral ceremony for Iranian Gen. Qassem Soleimani and his comrades, who were killed in Iraq in a U.S. drone strike on Friday, at the Enqelab-e-Eslami (Islamic Revolution) square. in Tehran, Iran, Monday, Jan. 6, 2020. (AP Photo/Ebrahim Noroozi)

FAZ: Конфликт США и Ирана плохо кончится для Запада 06.01.2020

После убийства иранского генерала Сулеймани ненависть, которую в Ираке демонстрировали в отношении Ирана, теперь обращена против США, пишет обозреватель FAZ.
Bundeswehr Soldaten und kurdische Peshmerga Soldaten stehen am 23.09.2016 in der Ausbildungseinrichtung Bnaslawa nahe Erbil im Irak bei einer Übung im Übungsdorf German Village. Die Ausbildung läuft im Rahmen des multinationalen KTCC Kurdistan Training Coordination Center, Operation Inherent Resolve. Foto: Michael Kappeler/dpa | Verwendung weltweit

Бундесвер приостановит обучение военных в Ираке 04.01.2020

После убийства США иранского генерала Касема Сулеймани международная коалиция по борьбе с ИГ приняла решение приостановить обучение иракских военных и бойцов из курдских военизированных формирований по всей стране.
12.11.2019, Syrien, Tell Tamer: Ein Soldat der kurdischen YPG beobachtet an einem Kontrollpunkt im Norden Syriens mit einem Fernglas die Umgebung. Im Hintergrund wird Öl verbrannt um Drohnen- und Luftangriffe abzuwehren. Foto: Carol Guzy/ZUMA Wire/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Курды сообщили об атаке турецкой армии на город на севере Сирии 23.11.2019

Курдские ополченцы, по их собственным данным, ведут бои с турецкими войсками у города Айн Исса на севере Сирии.

23.10.2019 *** Turkey-backed Syrian rebel fighters and Turkish soldiers are seen on top of a building in the border town of Ras al Ain, Syria, October 23, 2019. Ugur Can/Demiroren News Agency via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVE. TURKEY OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN TURKEY.

Турция угрожает возобновить военную операцию в Сирии 19.11.2019

Глава МИД Турции заявил, что Россия и курдские формирования не выполняют условия соглашения. А значит военная операция может быть продолжена.
A foreign woman stands behind a wire fence in al-Hol camp, which houses relatives of Islamic State (IS) group members, in al-Hasakeh governorate in northeastern Syria on March 28, 2019. (Photo by Delil SOULEIMAN / AFP) (Photo credit should read DELIL SOULEIMAN/AFP/Getty Images)

Что делать с джихадистами - гражданами стран ЕС? 10.11.2019

Турция намерена депортировать всех арестованных европейцев - боевиков и сторонников "Исламского государства". Страны ЕС однако не хотят принимать назад своих джихадистов, выехавших ранее в Сирию и Ирак.

27.10.2019, Syrien, Amuda: Soldat der Kurdenmiliz YPG stehen bewaffnet auf einem Dienstfahrzeug. Die bewaffnete Kurdenmiliz YPG ist nach Angaben des russischen Verteidigungsministers Schoigu aus Nordsyrien vorzeitig abgezogen. Nun hätten dort syrische Grenztruppen und die russische Militärpolizei die Kontrolle übernommen, sagte Schoigu. Foto: Baderkhan Ahmad/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Активисты заявили о новых боях между Турцией и курдами 10.11.2019

Правозащитники сообщили о турецких авианалетах на курдов. Кроме того, на севере Сирии возобновились тяжелые бои.
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