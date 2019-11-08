Куда делись дети: в Госдуме винят интернет в падении рождаемости

Рождаемость в России падает, и, по мнению вице-спикера Госдумы Ольги Епифановой, виновата в этом интернет-зависимость молодежи. Как будут развиваться события, предположил Сергей Елкин.
Смотрите также:
После аннексии Крыма в 2014 году туда переехали не менее 140 000 россиян. РФ сознательно меняет состав населения полуострова, нарушая при этом 4-ю Женевскую конвенцию, говорится в докладе Генсека ООН. (17.10.2019)
На фоне выдачи российских паспортов выходцам из Донбасса звучат аргументы, что украинцы нужны России для решения проблемы сокращения населения. А что говорят демографы? (28.05.2019)
Для Кремля раздача российских паспортов - не только попытка ослабить Украину, но и часть борьбы за трудовые ресурсы, считает Константин Эггерт. (03.05.2019)
В среднем в тесном контакте с вездесущим спутником современного человека - смартфоном - мы проводим по три часа в день. Ученые уверены: бесследно для нашей психики это не пройдет. (09.11.2015)