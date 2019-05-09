 Кто сказал, что мопсы не летают? (фото) | Кадр дня | DW | 15.05.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Кадр за кадром

Кто сказал, что мопсы не летают? (фото)

В ближайшие годы на спасение этого редкого вида летучих мышей в Германии будут потрачены миллионы евро.

Летучий мопс

Нойштадт-на-Орле • По-русски этих очень редких представителей семейства гладконосых летучих мышей называют европейскими широкоушками или курносыми ушанами, а по-немецки - летучими мопсами (Mopsfledermaus). Как сообщает агентство dpa, на охрану этого вида в Германии в ближайшие шесть лет будет потрачено около 5,4 миллиона евро. Большая часть средств выделяется из бюджета Федерального министерства окружающей среды.

Летучий мопс

В программе участвует семь земель - Тюрингия, Баден-Вюртемберг, Бавария, Бранденбург, Гессен, Мекленбург - Передняя Померания и Нижняя Саксония. Во второй половине прошлого века этот вид оказался в Западной Европе на грани исчезновения и до сих пор находится здесь под угрозой.

Смотрите также:
Немецкий лес в цифрах

  • Скалы Экстернштайне в Тевтобургском лесу

    Немецкий лес в цифрах

    Германия богата лесами. На них приходится 32 процента территории страны. Немецкий лес (нем. Deutscher Wald) в целом является одним из национальных символов. В Тевтобургском лесу (фото) более двух тысяч лет назад германские племена одержали победу над войсками древних римлян. В лесах происходит действие многих немецких преданий и легенд...

  • Баварский лес

    Немецкий лес в цифрах

    Среди федеральных земель на первом месте по площади лесных массивов находится Бавария (фото) - 2,6 миллиона гектаров или 36,9 процента территории. Однако по второму показателю лидирует Гессен, где они занимают 42,3 процента площади земли. Не удивительно, что именно в дремучих гессенских лесах разыгрываются сюжеты сказок братьев Гримм.

  • Шварцвальд

    Немецкий лес в цифрах

    Немцы бережно относятся к своим лесам - не только заповедным. Руководствуются в Германии при этом принципом продолжительного и неистощимого использования (нем. Nachhaltigkeit). Площади лесов здесь не сокращаются, а увеличиваются. За десять лет - примерно на 50 тысяч гектаров (+0,4 процента). Эта фотография сделана в Шварцвальде.

  • Белые грибы в Бранденбурге

    Немецкий лес в цифрах

    Некоторые леса в Германии находятся в федеральной собственности, некоторые принадлежат землям, общинам или коммунам, но подавляющее большинство составляют частные владельцы - фонды, церковные и прочие организации, фирмы, а также физические лица. Всего в стране насчитывается около двух миллионов собственников лесных угодий.

  • Германия

    Немецкий лес в цифрах

    В частной собственности находится около 48 процентов немецких лесов, включая 70 тысяч гектаров некоммерческого государственного фонда "Природного наследия" - DBU Naturerbe. При этом средняя площадь частных лесных владений составляет всего три гектара. В собственности земель - около 30 процентов, в федеральной - всего 3,5 процента.

  • Гессен

    Немецкий лес в цифрах

    В немецких лесах произрастает около пятидесяти видов деревьев. Об этом свидетельствуют данные последней лесной инвентаризации 2012 года. Немногим более четверти всех деревьев составляют пихты, далее - сосны (23 процента) и буки (16 процентов). Деревья-символы Германии - дубы находятся на четвертом месте (11 процентов). Этот древний дуб растет в Гессене.

  • Осенний буковый лес

    Немецкий лес в цифрах

    Сейчас в Германии преобладают хвойные деревья, но так было не всегда. Раньше здесь было больше лиственных лесов, в которых росло, в частности, много европейских буков (фото), но в Средние века и последующие эпохи до начала XIX столетия многие лиственные леса были вырублены или сильно истощены.

  • Гарц

    Немецкий лес в цифрах

    На месте срубленных лиственных деревьев в Германии долгое время предпочитали сажать неприхотливые хвойные породы - европейские ели и обыкновенные сосны, но сейчас во многих местах целенаправленно осуществляют программы, которые должны восстановить баланс. На фотографии - еловый лес в Гарце.

  • Эрфтштадт

    Немецкий лес в цифрах

    Всего в Германии сейчас растет около 90 миллиардов старых и молодых деревьев. Обороты лесной и деревообрабатывающей промышленности составляют около 180 миллиардов евро в год. В этом секторе немецкой экономики занято более миллиона человек. В некоторых местах, чтобы не наносить лишний вред почве, для транспортировки бревен к дорогам вновь используют лошадей.

  • Национальный парк Баварский лес

    Немецкий лес в цифрах

    Около десяти лет назад в немецкие леса начали возвращаться волки - из Польши в Бранденбург и далее в другие земли. Они были истреблены в Германии полтора столетия назад. Сейчас в дикой природе здесь насчитывается, по разным оценкам, уже от 300 до 1000 этих хищников. Далеко не все рады их возвращению, особенно - владельцы овечьих стад, но это - отдельная тема.

  • Гарц

    Немецкий лес в цифрах

    В свою очередь, в немецком Гарце предпринимаются целенаправленные попытки вернуть сюда других традиционных обитателей этих мест - рысей, истребленных в Центральной Европе даже раньше волков - двести лет назад. В Гарце уже удалось создать устойчивую популяцию, а здешние рыси даже начинают осваивать соседние регионы.

  • Келлервальд-Эдерзе

    Немецкий лес в цифрах

    В Германии насчитывается 13 лесных национальных парков, а также более 8,5 тысяч разных природоохранных зон и территорий. Старые буковые леса, всего их - пять, включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Среди национальных парков наибольшей популярностью пользуются Баварский лес, Хайних, Гарц, Хунсрюк-Хохвальд, Келлервальд-Эдерзе (фото) и Шварцвальд.

    Автор: Максим Нелюбин


______________

Хотите читать нас регулярно? Подписывайтесь на наши VK-сообщества "DW на русском" и "DW Учеба и работа" и на Telegram-канал "Что там у немцев?" или читайте нас в WhatsApp

Контекст

На немецкие поля хотят вернуть диких хомяков (фото)

Хомяки обитали на полях в Германии еще во времена древних римлян, но сейчас внесены в Красную книгу. (02.05.2019)  

Где немцы наслаждаются природой

21 марта - Международный день лесов. В Германии насчитывается около сотни природных парков, один другого великолепнее. DW представляет самые красивые из них. (21.03.2019)  

Самые красивые уголки немецкой природы

В Германии насчитывается шестнадцать национальных парков. Первый был создан в 1970 году, самый молодой - всего лишь несколько лет назад. (15.10.2018)  

Что делают немцы, чтобы лягушки не гибли под колесами?

Krötenwanderung - этим словом в Германии называют весеннюю миграцию амфибий. (17.03.2019)  

Почему нужно охранять болота, топи и трясины

Широкомасштабное осушение болот в ХХ веке привело к сокращению популяции многих видов птиц. Однако есть и более глобальные последствия. (02.02.2019)  

Лучшие фотографии животных - 2018

Самые интересные фотографии животных из Германии, опубликованные в нашей рубрике "Кадр за кадром" в 2018 году. (19.12.2018)  

Ночь летучих мышей в Германии

В Германии проживает более двух десятков видов летучих мышей. В ночь на 26 августа немцы смогут ближе познакомиться с этими своими соседями. (24.08.2018)  

В немецкой пивоварне пересчитали летучих мышей

В подвале бывшей пивоварни во Франкфурте-на-Одере в Бранденбурге каждый год зимуют сотни летучих мышей. Ради них почти полтора десятилетия назад развалины пивоварни взяли под охрану. (14.01.2018)  

Помет летучих мышей - секретное удобрение для виноградника

Вино, которое производит Михаэль Фолькер из Китцингена, пользуется спросом в Канаде, Новой Зеландии и Австралии. (08.04.2016)  

Немецкий лес: цифры, факты, правила, советы и фотографии

Баварский лес, Шварцвальд, Гарц - эти названия известны не только в Германии. Чтобы отдохнуть на природе, немцам не надо далеко ездить. (08.10.2018)  

Немецкий лес в цифрах

Сколько в Германии растет деревьев, сколько здесь живет волков и кто владеет немецкими лесами? Ответы на эти и другие вопросы - в нашей галерее.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Школьники за экологию  

Самый живописный трамвайный маршрут Берлина  

Как в Европе борются за чистый воздух  

Также по теме

BdT - Nachwuchs bei Feuersalamandern

Правда и мифы про огненных саламандр (фото) 09.05.2019

Откуда произошло название этих животных, и что им угрожает сейчас?

BdT mit Deutschlandbezug l Auswilderung von Feldhamstern

На немецкие поля хотят вернуть диких хомяков (фото) 02.05.2019

Хомяки обитали на полях в Германии еще во времена древних римлян, но сейчас внесены в Красную книгу.

Bildeergalerie Moore in Deutschland

Красота, которая затягивает (фотогалерея) 01.02.2019

Давно вы в последний раз бывали на болоте? В Германии болот осталось немного. А жаль. Что там можно увидеть?

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера