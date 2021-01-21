КС Молдовы признал неконституционным закон о привилегированном статусе русского языка

Конституционный суд Молдовы признал неконституционным закон об особом статусе русского языка как языка межнационального общения. Решение об этом КС в Кишиневе принял в четверг, 21 января, рассмотрев запрос трех оппозиционных депутатов.

По словам председателя Конституционного суда Домники Маноле, статья 2 закона о функционировании языков в Молдове, принятого парламентом 16 декабря 2020 года, "придает русскому языку привилегированный статус по отношению к другим языкам национальных меньшинств в Республике Молдова", который не предусмотрен молдавской конституцией. Исходя из результатов переписи населения 2014 года КС отметил, что в Молдове существуют районы, в которых, например, украинский язык имеет большее распространение, чем русский, а в некоторых районах русский язык используется менее чем тремя процентами населения. "Невзирая на это, поднимаясь на уровень языка межнационального общения, он приобретает статус квазиофициального наравне с (государственным. - Ред.) румынским языком", - заявила Маноле журналистам.

Закон о функционировании языков в Молдове предусматривает придание русскому языку статуса языка межнационального общения и возможность обращаться на русском языке в органы государственного управления. Этим законом также предусматривается наказание для чиновников, которые отказываются отвечать на запросы по-русски.

Признав новый закон противоречащим конституции, Конституционный суд согласился с доводами депутатов от оппозиции, утверждавшими, что документ нарушает права большинства граждан и принижает роль государственного языка.

Решение КС является обязательным и обжалованию не подлежит. Действие названного закона прекращается с момента принятия решения Конституционного суда.

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