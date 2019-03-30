 Крымско-татарские активисты провели акцию на Красной площади | Новости из Германии о России | DW | 10.07.2019

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Россия

Крымско-татарские активисты провели акцию на Красной площади

В Москве провели акцию в поддержку осужденных крымско-татарских активистов. Аппелляция по их делу будет рассмотрена 11 июля.

Москва, Красная площадь (фото из архива)

В Москве во время акции на Красной площади в среду, 10 июля, были задержаны семь крымско-татарских активистов. Они проводили пикеты в поддержку четырех крымских татар из запрещенной в России мусульманской организации "Хизб ут-Тахрир", которые в мае 2016 года были приговорены к разным срокам в колонии строгого режима по обвинению в участии в террористической организации. Акция на Красной площади была приурочена к рассмотрению Верховным судом России апелляции по делу "Хизб ут-Тахрир". Заседание намечено на 11 июля.

Позднее все задержанные активисты были отпущены из отделения ОВД после составления протоколов. Как сообщила "Интерфаксу" координатор полевого правозащитного центра в Крыму Александра Крыленкова, им вменяют в вину статью 20.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания, повлекших нарушение общественного порядка). Наказание по этой статье - административный штраф от 10 тыс. до 20 тыс рублей или обязательные работы на срок до 40 часов.

Контекст

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Что такое "Хизб ут-Тахрир"?

"Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (Исламская партия освобождения) - международная панисламистская политическая партия, основанная в 1953 году в Восточном Иерусалиме. В России "Хизб ут-Тахрир" запрещена, хотя до сих неизвестно ни об одном теракте, совершенном ее сторонниками на территории РФ. Деятельность организации запрещена также в Турции, Пакистане, Таджикистане, Узбекистане, Казахстане, ряде восточноевропейских и азиатских государств, во всех арабских странах, кроме ОАЭ, Ливана и Йемена.

В США "Хизб ут-Тахрир" относят к числу групп, действующих ненасильственными методами, но способствующих распространению экстремистских настроений среди мусульман. Не признает организацию террористической и Совет безопасности ООН. Среди стран ЕС запрет на деятельность "Хизб ут-Тахрир" введен в Германии. Однако Берлин не считает организацию террористической, запрет связан с антисемитизмом и нежеланием признавать государство Израиль.

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    Автор: Игорь Бурдыга


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