Крымский поставщик Росгвардии требует удалить расследование Навального

Во вторник, 13 ноября, Арбитражный суд Москвы на предварительном заседании рассмотрел иск ООО "Мясокомбинат "Дружба народов" к главе Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному. В августе оппозиционер уличил крымский агрохолдинг в монопольной поставке овощей и мяса Росгвардии по завышенным ценам. Адвокаты настаивают, что расследование Навального порочит деловую репутацию предприятия и требуют удалить расследование ФБК.

В нем указывалось, что в декабре 2017 года "без конкурсов и конкуренции" единственным поставщиком продуктов для Росгвардии стал крымский мясокомбинат "Дружба народов". В результате этого стоимость приобретаемых продуктов увеличилась в два-три раза. Кроме того, после смены поставщика ухудшилось качество поставляемого мяса. Так, в 2017 году Росгвардия получала замороженную говядину по 311 рублей за килограмм. В 2018 году мясокомбинат "Дружба народов" начал поставлять то же мясо по цене в 436 рублей за килограмм. При этом у продукта увеличился процент соединительной и жировой тканей и сократился срок годности.

"Дружба народов" только называется мясокомбинатом. На деле это большой крымский агрохолдинг, в который также входит птицефабрика и АО "Крымская фруктовая компания". Последняя продает в розницу только фрукты и ягоды. Как пояснили корреспонденту DW в самой компании, овощи поставляют исключительно Росгвардии.

Владельцем "Дружбы народов" числится бывший начальник Центрального архива внутренних войск МВД Борис Кантемиров, сказано в расследовании. Навальный указывает на возможную связь Кантемирова и главы Росгвардии, так как в МВД Виктор Золотов был его начальником. Пока неизвестно, будут ли адвокаты истца оспаривать это в суде.

"Материальных требований мясокомбинат не выдвигает. Только просит удалить текст и видео и признать, что информация, которую опубликовал Алексей, порочит деловую репутацию. Мы не считаем, что в расследовании было что-то, что прочит эту репутацию", - пояснил DW юрист ФБК Иван Жданов.

Во время заседания истцы приобщили к делу лингвистическое заключение специалиста. Чтобы адвокаты Навального успели его прочитать, заседание перенесли на 11 декабря.

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