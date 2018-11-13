 Крымский поставщик Росгвардии требует удалить расследование Навального | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 13.11.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

Крымский поставщик Росгвардии требует удалить расследование Навального

В Арбитражном суде Москвы начали рассматривать иск мясокомбината "Дружба народов", поставлявшего продовольствие Росгвардии, против Алексея Навального.

Алексей Навальный (фото из архива)

Алексей Навальный (фото из архива)

Во вторник, 13 ноября, Арбитражный суд Москвы на предварительном заседании рассмотрел иск ООО "Мясокомбинат "Дружба народов" к главе Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному. В августе оппозиционер уличил крымский агрохолдинг в монопольной поставке овощей и мяса Росгвардии по завышенным ценам. Адвокаты настаивают, что расследование Навального порочит деловую репутацию предприятия и требуют удалить расследование ФБК.

В нем указывалось, что в декабре 2017 года "без конкурсов и конкуренции" единственным поставщиком продуктов для Росгвардии стал крымский мясокомбинат "Дружба народов". В результате этого стоимость приобретаемых продуктов увеличилась в два-три раза. Кроме того, после смены поставщика ухудшилось качество поставляемого мяса. Так, в 2017 году Росгвардия получала замороженную говядину по 311 рублей за килограмм. В 2018 году мясокомбинат "Дружба народов" начал поставлять то же мясо по цене в 436 рублей за килограмм. При этом у продукта увеличился процент соединительной и жировой тканей и сократился срок годности.

Инфографика цены Росгвардии

"Дружба народов" только называется мясокомбинатом. На деле это большой крымский агрохолдинг, в который также входит птицефабрика и АО "Крымская фруктовая компания". Последняя продает в розницу только фрукты и ягоды. Как пояснили корреспонденту DW в самой компании, овощи поставляют исключительно Росгвардии.

Контекст

Виктор Золотов "непонятно каким образом приватизировал" дачу, в которой ранее жил Анастас Микоян, говорит Навальный. Он требует вернуть дачу государству и признать ее памятником. (26.10.2018)

В ответном видеообращении к главе Росгвардии Золотову Навальный принял "вызов на дуэль", в качестве "оружия" выбрав теледебаты и предложив "простое упражнение" - ответить на его вопросы. (18.10.2018)

Иск крымского мясокомбината "Дружба народов", поставлявшего продовольствие Росгвардии, зарегистрирован в Арбитражном суде Москвы 1 октября. (03.10.2018)

Владельцем "Дружбы народов" числится бывший начальник Центрального архива внутренних войск МВД Борис Кантемиров, сказано в расследовании. Навальный указывает на возможную связь Кантемирова и главы Росгвардии, так как в МВД Виктор Золотов был его начальником. Пока неизвестно, будут ли адвокаты истца оспаривать это в суде.

"Материальных требований мясокомбинат не выдвигает. Только просит удалить текст и видео и признать, что информация, которую опубликовал Алексей, порочит деловую репутацию. Мы не считаем, что в расследовании было что-то, что прочит эту репутацию", - пояснил DW юрист ФБК Иван Жданов.

Во время заседания истцы приобщили к делу лингвистическое заключение специалиста. Чтобы адвокаты Навального успели его прочитать, заседание перенесли на 11 декабря.

Смотрите также:

  • Алексей Навальный и сотрудники фонда

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией

    Объектами расследований созданного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) становятся российские депутаты, члены правительства и доверенные лица президента РФ Владимира Путина. Резонансные фильмы-разоблачения ФБК об украденных миллиардах, незаконных сделках, роскошных виллах и дорогих яхтах высокопоставленных российских чиновников и их семей привлекают внимание миллионов россиян.

  • Скриншот заставки фильма Чайка Фонда борьбы с коррупцией

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

    "Чайка" - первое расследование ФБК в форме документального фильма

    Расследование "Чайка" о финансовых махинациях и криминальных связях сыновей генерального прокурора Юрия Чайки, опубликованное Фондом борьбы с коррупцией 1 декабря 2015 года, стало первой резонансной работой ФБК в форме документального фильма. За сутки на портале YouTube его посмотрели более полумиллиона зрителей. Фильм был признан одним из победителей международного кинофестиваля "Артдокфест".

  • Скриншот заставки фильма Он вам не Димон с сайта Навального

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

    "Он вам не Димон"

    Появившийся 2 марта фильм "Он вам не Димон" - крупнейшее расследование ФБК в 2017 году. Премьер РФ Медведев - один из создателей масштабных коррупционных схем, утверждается в фильме. "Мы нашли все резиденции в РФ и за границей, отыскали все виноградники и неуловимые яхты и установили, где и кто на них плавал", - говорят авторы. После фильма по всей РФ прошли массовые антикоррупционные протесты.

  • Евгений Пригожин

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

    Картель "повара Путина"

    Расследование в отношении Евгения Пригожина, которого называют "поваром Путина", появилось 19 мая 2017 года. В нем утверждается, что Пригожин, инициировав картельный сговор и договорившись с чиновниками Минобороны, получил 23 млрд рублей из оборонзаказа, не менее трети из которых были похищены. С 2016 года Пригожин находится под санкциями США - как "спонсор и агент высших должностных лиц РФ".

  • Скриншот расследования о Николае Чоулзе с сайта Навального

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

    Сын Пескова: золотой ребенок бриллиантового папы

    Герой расследования, опубликованного 17 августа 2017 года, - сын пресс-секретаря Путина. По данным ФБК, Николай Чоулз-Песков, отсидевший в британской тюрьме за грабеж, живет в Москве жизнью миллионера: феррари, частные самолеты, конный спорт. При этом он не имеет ни работы, ни даже среднего образования. "Это история об успехе. В том формате, как он возможен сейчас в РФ", - говорится в публикации.

  • Скриншот аккаунта в Инстаграме Насти Рыбки

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

    "Рыбкагейт": яхты, олигархи, девушки из эскорт-услуг

    Новый фильм ФБК, вышедший 8 февраля 2018 г., посвящен одному из замов Медведева - Сергею Приходько. Источником данных стал аккаунт в Instagram девушки из эскорта Насти Рыбки, побывавшей в путешествии по Норвегии с Приходько и олигархом Олегом Дерипаской на яхте миллиардера. Роскомнадзор внес страницу с фильмом на YouTube в список запрещенных сайтов, потребовав от СМИ удалить фото и видео из него.

  • Девушка с плакатом Господин Слуцкий, чуть-чуть тоже считается

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

    Домогающийся депутат. Психопат. Коррупционер

    Подарок к 8 марта: после скандала вокруг депутата Госдумы Леонида Слуцкого, обвиненного в сексуальных домогательствах, ФБК опубликовал информацию о его имуществе и обвинил его в коррупции. У депутата с зарплатой в 450 тыс. рублей в месяц нашлись три элитных автомобиля и дом жилплощадью 800 кв.м на Рублевке. По данным ФБК, на одни лишь штрафы ГАИ у Слуцкого должно уходить в год около 40% доходов.

  • Коллаж с сайта Навального: Володин в платочке на фоне многоэтажного дома

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

    Квартира мамы чиновника

    Мать спикера Госдумы Вячеслава Володина владеет элитной недвижимостью в Москве и 10 компаниями с "миллиардными оборотами", утверждается в расследовании ФБК от 16 августа 2018 года. Авторы предполагают, что 82-летняя Лидия Барабанова - фиктивная собственница, а на самом деле "все принадлежит самому Володину, и он коррупционер". "Все соответствующие заявления отправим", - говорится в заявлении ФБК.

  • Обращение Золотова к Навальному. Скриншот с YouTube

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

    Кто объедает Росгвардию: дуэль Навального и Золотова

    Новый и единственный поставщик продуктов питания для Росгвардии завышает цены в 2-3 раза, говорится в расследовании фонда Навального, опубликованном 23 августа 2018 года. По мнению ФБК, бенифициаром этой схемы может быть Медведев или люди из его окружения. Глава Росгвардии Виктор Золотов обвинил Навального в клевете и вызвал его на дуэль.

  • Скриншот с сайта Навального с фотографией Антона Дроздова

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

    Глава Пенсионного фонда. Миллиардер

    Глава Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов - миллиардер, уверены авторы расследования ФБК от 30 августа 2018 года. По данным фонда, в общей сложности Дроздов и его семья владеют недвижимостью на сумму почти миллиард рублей. В ФБК выяснили, что одна лишь дача тещи Дроздова на Рублевке оценивается в 400 млн рублей, а на соседнем участке находится особняк бизнесмена Бориса Ротенберга.

  • Глава Роснефти Игорь Сечин и руководитель Газпрома Алексей Миллер

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

    Как живут цари госкорпораций

    Фигурантами совместного расследования ФБК с Insider стали главы "Роснефти", "Газпрома", "Транснефти" и "Ростеха". Они, утверждается в материале ФБК от 12 октября 2018 года, владеют недвижимостью на сотни миллионов рублей, при этом все имущество "было приобретено на деньги из госбюджета, а своими постами они обязаны давнему знакомству с Владимиром Путиным".

    Автор: Марина Барановская


Смотреть видео 02:25
Now live
02:25 мин

Генералу Золотову пришлось подождать: Навальному помешали ответить на вызов на дуэль

Контекст

Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

Расследования ФБК Алексея Навального могли бы помочь российским властям в борьбе с коррупцией. Но пока они предпочитают бороться с создателем фонда. Галерея DW - о резонансных разоблачениях ФБК.  

Ссылки в интернете

Расследование ФБК о поставщике Росгвардии

Расследование ФБК о поставщике Росгвардии

Аудио- и видеофайлы по теме

Генералу Золотову пришлось подождать: Навальному помешали ответить на вызов на дуэль  

Пользователи соцсетей вызывают Золотова на дуэль  

Алексей Навальный - пенсионная реформа, футбол и популизм  

Также по теме

Russland Freilassung von Alexej Nawalny

Навальный требует изъять дачу у главы Росгвардии Золотова 26.10.2018

Виктор Золотов "непонятно каким образом приватизировал" дачу, в которой ранее жил Анастас Микоян, говорит Навальный. Он требует вернуть дачу государству и признать ее памятником.

Russland - Russischer Oppositionspolitiker Alexey Navalny im Gerichtsaal in Moskau

Мясокомбинат из расследования ФБК подал в суд на Навального 03.10.2018

Иск крымского мясокомбината "Дружба народов", поставлявшего продовольствие Росгвардии, зарегистрирован в Арбитражном суде Москвы 1 октября.

Russland Moskau - Oppositionsführer Alexei Nawalny im Gerichtssaal

Навальный впервые прокомментировал видеообращение Золотова 24.09.2018

Оппозиционер Навальный пообщался с журналистами в Симоновском суде Москвы и ответил на их вопрос о "дуэли" с Виктором Золотовым.

Реклама

Самые читаемые сегодня

Как волонтеры, помогавшие беженцам в Германии, стали должны государству  

Самого жесткого вышибалу мира не пустили в клуб  

Комментарий: Почему Ангела Меркель уходит, а Владимир Путин остается  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно