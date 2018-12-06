Крошечный богомол и другие обитатели янтарного леса (фото)

В столице немецкой земли Баден-Вюртемберг Штутгарте открылась выставка, посвященная янтарю.
06.12.2018, Штутгарт • Личинка богомола, попавшая в древесную смолу много миллионов лет назад. В немецком городе Штутгарте открылась выставка "Жизнь в янтарном лесу" ("Leben im Bernsteinwald"). Она проходит в земельном Музее естественной истории (Naturkundemuseum Stuttgart) до 28 июля 2019 года. Особое внимание организаторы экспозиции уделили инклюзам - ископаемым останкам живых организмов.
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