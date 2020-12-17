Бывший советник Меркель: РФ не выполнила самый важный пункт минских соглашений

Постпред Германии при ООН Кристоф Хойсген рассказал DW о перспективах урегулирования конфликта на востоке Украины и о том, стоит ли ожидать соблюдения сторонами минских договоренностей.