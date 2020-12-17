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Кристоф Хойсген

Советник федерального канцлера Германии Ангелы Меркель по внешней политике.

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ARCHIV - 09.01.2020, USA, New York: Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen (UN) berät zum Thema «Erhaltung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit unter Wahrung der UN-Charta» im UN-Hauptquartier in New York. Nach langem Ringen hat sich der UN-Sicherheitsrat auf eine eingeschränkte Fortsetzung der humanitären Hilfe für Millionen Syrer geeinigt. Foto: --/XinHua/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

РФ увидела снижение вероятности постоянного членства ФРГ в СБ ООН 17.12.2020

На заседании СБ ООН произошла словесная перепалка между представителями Москвы, Пекина и Берлина. Путь ФРГ к постоянному членству "будет сложен", заявил постпред КНР при ООН.
FILE - Ukrainian troops move in a column with the artillery near Vasiukovka village, not far from Artyomovsk, Donetsk area, Ukraine, 27 February 2015. EPA/ANASTASIA VLASOVA (Zu dpa Separatisten kündigen in der Ostukraine Abzug schwerer Waffen an vom 19.07.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Бывший советник Меркель: РФ не выполнила самый важный пункт минских соглашений 17.02.2018

Постпред Германии при ООН Кристоф Хойсген рассказал DW о перспективах урегулирования конфликта на востоке Украины и о том, стоит ли ожидать соблюдения сторонами минских договоренностей.

DW Новости за 100 секунд (03.06.2016) 03.06.2016

Советник канцлера ФРГ по внешней политике Кристоф Хойсген заявил о преждевременности дискуссии об отмене санкций против РФ. Хилари Клинтон считает, что Трамп не годен к президентству.
Christoph Heusgen, Chancellor Angela Merkel's Security Advisor attends the weekly cabinet meeting at the Chancellery in Berlin, May 13, 2015. REUTERS/Axel Schmidt

Советник Меркель: Снимать санкции с России еще слишком рано 02.06.2016

На востоке Украины фактически не действует режим перемирия, а наблюдатели ограничены в передвижении, заявил советник канцлера по внешней политике Кристоф Хойсген.
Vor dem Haupteingang auf der Nordseite des Weißen Hauses steht am Montagabend (06.06.2011) in Washington (USA) ein Sichtschutz. Am Abend ist die Bundeskanzlerin zu einem zweitägigen Besuch in den Vereinigten Staaten angekommen. Foto: Rainer Jensen dpa

Берлин стремится заключить с США антишпионское соглашение 31.10.2013

Немецкая делегация в Вашингтоне настаивает на подписании договора, запрещающего шпионаж за правительством, учреждениями и дипломатическими представительствами стран-участниц соглашения.