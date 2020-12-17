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Советник федерального канцлера Германии Ангелы Меркель по внешней политике.
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На заседании СБ ООН произошла словесная перепалка между представителями Москвы, Пекина и Берлина. Путь ФРГ к постоянному членству "будет сложен", заявил постпред КНР при ООН.
Постпред Германии при ООН Кристоф Хойсген рассказал DW о перспективах урегулирования конфликта на востоке Украины и о том, стоит ли ожидать соблюдения сторонами минских договоренностей.
Советник канцлера ФРГ по внешней политике Кристоф Хойсген заявил о преждевременности дискуссии об отмене санкций против РФ. Хилари Клинтон считает, что Трамп не годен к президентству.
На востоке Украины фактически не действует режим перемирия, а наблюдатели ограничены в передвижении, заявил советник канцлера по внешней политике Кристоф Хойсген.
Немецкая делегация в Вашингтоне настаивает на подписании договора, запрещающего шпионаж за правительством, учреждениями и дипломатическими представительствами стран-участниц соглашения.
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