 Кресло премьер-министра Великобритании достанется Джонсону либо Ханту | Новости из Германии о Европе | DW | 20.06.2019

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Европа

Кресло премьер-министра Великобритании достанется Джонсону либо Ханту

Последний, пятый тур голосования в Палате общин по выборам кандидата в преемники Терезы Мэй, определил двух финалистов. Теперь все решат рядовые члены Консервативной партии.

Борис Джонсон и Джереми Хант

В борьбе за пост премьер-министра Великобритании остались два финалиста - экс-глава МИД Борис Джонсон и действующий министр иностранных дел Джереми Хант. В результате последнего, пятого тура голосования в Палате общин британского парламента, состоявшегося в четверг, 20 июня, убежденный сторонник "Брекзита" Джонсон одержал убедительную победу, получив 160 голосов.

Его ближайшему сопернику Ханту досталось 77 голосов. Третий кандидат - министр охраны окружающей среды Майкл Гоув получил на два голоса меньше и выбыл из дальнейшей гонки. Еще ранее, в результате четвертого тура голосования, состоявшегося также в четверг, отсеялся министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид.

Контекст

Великобритания извлекла уроки из отравлений Александра Литвиненко и Сергея Скрипаля, Лондон будет оказывать давление на Россию. Об этом в эксклюзивном интервью DW заявил глава британского МИДа Борис Джонсон. (20.03.2018)

Новый глава британского МИДа как никто другой поддерживает Brexit. Чего он хочет на самом деле и годится ли для этого поста, не знает никто, в том числе и ЕС, считает Бернд Ригерт. (14.07.2016)

Победитель станет известен в конце июля

Кто именно теперь станет преемником действующего премьера Терезы Мэй, будут решать уже не депутаты Палаты общин, а 160 тысяч рядовых членов Консервативной партии, голосуя по почте. Победитель будет объявлен в конце июля.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ушла в отставку с поста председателя Консервативной партии после того, как ей за много месяцев так и не удалось добиться от соратников-тори поддержки ее курса в вопросе о "Брекзите". Она останется на посту главы правительства до тех пор, пока не будет избран ее преемник.

Борис Джонсон заявил, что будет занимать жесткую линию на переговорах с ЕС об условиях выхода Великобритании из состава Евросоюза.

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    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова, Марина Барановская


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