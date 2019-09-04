"Красивые и злые": модели Хельмута Ньютона вспоминают фотографа

"Злые и красивые" - так называлась вышедшая на экраны в 1952 году знаменитая мелодрама американского режиссера Винсента Миннелли. Зрителям предлагалось заглянуть за кулисы Голливуда. Эта кинокартина - история о взлетах и падениях, гламуре и звездах. В главных ролях - Кирк Дуглас и Лана Тернер.

Свой документальный фильм о легендарном немецком и австралийском фэшн-фотографе Хельмуте Ньютоне (Helmut Newton) режиссер Геро фон Бём (Gero von Boehm) тоже назвал "Злые и красивые". И это, конечно, не случайно. Его лента отражает закулисную жизнь мира моды, мира "красивых и богатых" - таким, каким запечатлел его Хельмут Ньютон. Мировая премьера картины состоялась 8 июля на Потсдамской площади в Берлине, а уже днем позже лента "Злые и красивые" выходит в немецкий прокат.

Злые и красивые

Хельмут Ньютон родился в 1920 году в Берлине, а погиб в 2004 году за рулем автомобиля, когда у него случился сердечный приступ в Лос-Анджелесе - городе, который он обожал и куда каждый год приезжал на несколько месяцев. Много времени фотограф проводил на "фабрике грез" - в Голливуде. Но что именно скрывается за названием фильма? Почему Геро фон Бём назвал его так? По словам постановщика, зачастую истории, которые рассказывал Хельмут Ньютон, были наполнены тайной: созерцая его работы, можно вообразить себе, что произошло нечто ужасное. И сокрыто оно в "злом".

Хельмут Ньютон (1993)

Впрочем, есть еще кое-что, подразумевающееся под якобы "злым". Это - взгляд Ньютона на женское тело. Будучи в первую очередь фэшн-фотографом, он очень много фотографировал моделей - и часто они позировали перед камерой обнаженными. В обществе это вызывало большие споры.

Кто раздевался перед камерой

"Для многих он, естественно, был плохим, злым мальчиком - Bad Boy, или непослушным мальчиком - Naughty Boy, как называла его жена. В любом случае, он был анархистом. Значительную часть того, что тогда было принято считать нормой в фотографии, он полностью перевернул и обесценил. Поэтому многие воспринимали его как "плохого парня", - поясняет в интервью DW Геро фон Бём.

Геро фон Бём и американская певица, актриса и модель Грейс Джонс

Ну, а что касается красоты? Тут с ответом проще. По словам режиссера, тут эпитет "красивые" относится к прекрасным женщинам, у которых он брал интервью для своего фильма. Их имена говорят сами за себя: Изабелла Росселлини, Шарлотта Рэмплинг, Анна Винтур, Грейс Джонс, Надя Ауэрман (Nadja Auermann), Клаудия Шиффер (Claudia Schiffer), Марианна Фейтфулл. Не говоря уже о жене Ньютона - британской актрисе Джун Браун. Они все позировали перед объективом его пленочной камеры. И в картине Бёма они вспоминают о фотографе - как личности и творце.

Под градом критики

Фотографа нередко ругали за то, что имидж женщины у него клиширован, что ньютоновская "обнаженка" унижает достоинство представительниц прекрасного пола. В первых рядах критиков стояли феминистки и прежде всего - американская писательница Сьюзан Зонтаг и немецкая журналистка Алиса Шварцер (Alice Schwarzer).

И тут волей-неволей задаешься вопросом: а мог бы творить такой художник, как Хельмут Ньютон, сегодня - в эпоху #MeToo? Насколько вписались бы в нынешние реалии его работы? Как говорит Геро фон Бём, твоорчество Ньютона нужно воспринимать в контексте того времени, когда он создавал свои работы: то был период конца 1960-1970-х годов, когда на Западе свершилась сексуальная революция, а демонстрация обнаженного тела перестала быть табу. Причем это происходило параллельно с другим событием - абсолютной революцией в фэшн-фотографии, которую все тогда ждали, напоминает Геро фон Бём.

Художник, дающий свободу

"То, как он фотографировал женщин, сделало его самым востребованным. И нужно уяснить себе такую вещь: женщины шли на все это добровольно. Никто вообще не заставлял их фотографироваться", - подчеркивает режиссер. По его словам, для некоторых из тех женщин, кого снимал Ньютон, позирование обнаженными стало своего рода актом освобождения - например, для юной Шарллотты Рэмплинг, которую фотограф впервые запечатлел в 1973 году и сразу сделал начинающую британскую актрису знаменитой.

Британская актриса Шарллотта Рэмплинг

"Хельмут дал мне огромную внутреннюю силу. Если бы он не сделал тогда тех фотоснимков, которые стоят на моем письменном столе, вся моя карьера пошла бы по-другому", - признается в фильме всемирно известная актриса.

Благодаря Ньютону обрести веру в себя сумела и британская певица, музыкант и актриса Марианна Фейтфулл, окончившая католическую школу и получившая очень строгое воспитание. По ее словам, этот фотохудожник освободил ее от чопорности, почерпнутой у монахинь-католичек.

"Собственно, он показывает нам, что женщины, которые столь сильны, не нуждаются в одежде от именитых дизайнеров. Даже будучи голыми, они сохраняют свою женскую силу", - такую оценку дает творчеству легендарного фотографа Хельмута Ньютона немецкий режиссер, создатель документального фильма "Красивые и злые" Геро фон Бём.

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