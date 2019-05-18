"Кофемолку Гитлера" продали на аукционе за 98 тысяч евро

Немецкий музей в Мюнхене, который считается крупнейшим в Германии техническим и научным музеем, чтобы пополнить бюджет, выставил на аукцион некоторые экспонаты из своих запасников. Среди них есть и настоящие раритеты: в частности - шифровальная машина нацистских времен SG-41. Она намного менее известна, чем знаменитая "Энигма" (Enigma), о которой написано множество книг и сняты художественные фильмы. Однако стартовая цена на аукционе в мюнхенском аукционном доме Hermann Historica была очень высока: 75 тысяч евро. А продали шифровальную машину в итоге за 98 тысяч евро.

Особенности шифровальной машины SG-41

SG-41 - шифровальная машина, которая должна была прийти на смену "Энигме" и начала разрабатываться в строжайшей секретности в 1941 году. SG - это сокращение от немецкого Schlüsselgerät, то есть - "шифровальная машина". Сами немецкие шифровальщики называли ее (когда их, конечно, не слышало начальство) "кофемолкой Гитлера" - из-за ручки сбоку, которая напоминала ручку кофемолки. Кстати, эту механическую рукоятку планировалось заменить моторчиком. Были готовы уже конструкторские чертежи, но моторчик так и остался на бумаге из-за стремительного наступления Красной Армии в районе, где находился завод Wanderer-Werke, изготовлявший, кстати, и "Энигму".

Конструкция "кофемолки" была аналогична конструкции американской шифровальной машины М-209, но уровень защищенности у SG-41 был существенно выше, чем у американцев, и выше, чем у "Энигмы", которую, как известно, удалось взломать в начале 1940 года британцам. В отличие от "Энигмы", например, в SG-41 было не три или четыре, а шесть шифровальных дисков разного диаметра.

Главное командование вооруженных сил "третьего рейха" заказало в октябре 1944 года 11 тысяч новых шифровальных машин, но всего было изготовлено около полутора тысяч (для сравнения: различных модификаций "Энигмы" было выпущено примерно 100 тысяч). 500 машин SG-41 получил абвер - военная разведка, еще тысячу - метеослужбы вермахта (для метеослужбы - в упрощенной модификации SG-41Z, где вместо клавиш с буквами были только десять клавиш с цифрами, что сокращало число возможных комбинаций и снижало уровень сложности). В действующую армию "кофемолки Гитлера" вообще не попали: шифровальная машина весила более 13 кг и считалась поэтому слишком тяжелой для фронта.

История кладоискателей, нашедших шифровальную машину

Сегодня во всем мире сохранилось не больше десятка SG-41 в рабочем состоянии. Отсюда и высокая стартовая цена шифровальной машины на аукционе. Кстати говоря, продать ее Немецкий музей решил потому, что в августе 2017 года получил еще одну "кофемолку Гитлера" - правда, в гораздо худшем состоянии. Ее нашли случайно в лесу недалеко от баварского городка Айинг кладоискатели-любители Макс Шёпс (Max Schöps) и Фолькер Шраннер (Volker Schranner). Когда их металлодетектор подал сигнал и молодые ребята откопали SG-41, они были разочарованы: искали золото и серебро, а нашли что-то вроде старой пишущей машинки. И только дома, порывшись в интернете, поняли, что это - редкая и ценная вещь. Шёпс и Шраннер могли бы продать ее, выручив хорошие деньги, но решили передать шифровальную машину нацистских времен на хранение в Немецкий музей.

"Кофемолка Гитлера" - конечно, раритет, но настоящую ценность она представляет разве что для любителей криптографии и коллекционеров. Музей и рассчитывает, что выставленный на продажу экземпляр (не тот, напомним, который нашли кладоискатели) найдет покупателей. А найденный Шёпсом и Шраннером экземпляр можно будет увидеть в Мюнхене в конце 2019 года на специальной выставке, посвященной истории криптографии.

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