Корпус стражей исламской революции (КСИР)

В Иране призвали выслать британского посла за участие в митинге

Посол Великобритании в Тегеране Роб Макэйр был задержан на несколько часов после участия в акции в память о жертвах гибели украинского самолета PS752. Сам Макэйр подчеркнул, что он не участвовал в демонстрациях.