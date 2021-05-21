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Корпус стражей исламской революции (КСИР)

January 8, 2020, Tehran, Iran: Debris is seen from a plane crash on the outskirts of Tehran as search and rescue works are conducted at the site after a Boeing 737 plane belonging to a Ukrainian airline crashed near Imam Khomeini Airport in Iran just after takeoff with 176 people on board. All 176 people onboard the Ukrainian 737 plane that crashed near Iran's capital Tehran early Wednesday have died, according to a state official. (Credit Image: © Rouzbeh Fouladi/ZUMA Wire |

Сбитый "Боинг" МАУ: суд в Канаде допустил "акт намеренного терроризма" 21.05.2021

Атака на украинский самолет могла быть "намеренным актом терроризма", допустил суд. В иске в том числе фигурирует верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.
flags of Iran and Saudi Arabia painted on cracked wall

В Иране подтвердили атаку на грузовое судно "Савиз" в Красном море 07.04.2021

По данным телеканала Al Arabiya, судно "Савиз" могло пострадать от действия магнитной мины. Собеседник NYT отметил, что за атакой, возможно, стояли израильские военные, а само судно повреждено ниже ватерлинии.

January 8, 2020, Tehran, Iran: Debris is seen from a plane crash on the outskirts of Tehran as search and rescue works are conducted at the site after a Boeing 737 plane belonging to a Ukrainian airline crashed near Imam Khomeini Airport in Iran just after takeoff with 176 people on board. All 176 people onboard the Ukrainian 737 plane that crashed near Iran's capital Tehran early Wednesday have died, according to a state official. (Credit Image: © Rouzbeh Fouladi/ZUMA Wire |

Иран готов выплатить Украине компенсацию за сбитый под Тегераном "Боинг" 31.07.2020

Выплата компенсации Украине за сбитый КСИР пассажирский лайнер потребует времени, заявил представитель МИД Ирана. Тем временем эксперты во Франции расшифровывают данные "черных ящиков" Boeing 737-800.
08.01.2020 *** (FILES) In this file handout photo provided by the Iranian news agency IRNA on January 8, 2020, rescue teams work at the scene of a Ukrainian airliner that crashed shortly after take-off near Imam Khomeini airport in the Iranian capital Tehran. - US officials believe that Iran accidentally shot down the Ukrainian airliner, killing all of the 176 people on board, US media reported on January 9, 2020. Newsweek, CBS and CNN quoted unnamed officials saying they are increasingly confident that Iranian air defense systems accidentally downed the aircraft, based on satellite, radar and electronic data. (Photo by Akbar TAVAKOLI / IRNA / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO/IRNA/AKBAR TAVAKOLI - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS ---

Самописцы сбитого Ираном украинского "Боинга" доставлены в Париж 20.07.2020

Тегеран согласовал с 5 странами решение передать Франции "черные ящики" сбитого КСИР лайнера "Международных авиалиний Украины". Их расшифровка начнется в ближайшие часы, сообщил глава МИД Канады.
FILE PHOTO: General view of the debris of the Ukraine International Airlines, flight PS752, Boeing 737-800 plane that crashed after take-off from Iran's Imam Khomeini airport, on the outskirts of Tehran, Iran January 8, 2020 is seen in this screen grab obtained from a social media video via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT./File Photo

Иран может не передать Украине самописцы сбитого "Боинга" 31.05.2020

Власти Ирана решили не отправлять в Украину "черные ящики" сбитого КСИР "Боинга", пишет агентство ISNA. Тегеран ранее признал неспособность расшифровать данные самописцев, и может передать их Франции.
December 2, 2019, Tehran, Iran: Iranian Interior Minister, ABDOLREZA RAHMANI FAZLI, speaks with media at the Ministry during the registrations for upcoming parliamentary elections, in Tehran, Iran. Iran will hold it's parliamentary elections in February 2020. (Credit Image: © Rouzbeh Fouladi/ZUMA Wire |

США ввели санкции против главы МВД Ирана 21.05.2020

В ноябре в Иране были жестоко подавлены "бензиновые" протесты. Погибли сотни человек. США ввели санкции против ряда лиц и организаций, связанных с этими событиями.
July 27, 2017*** (FILES) This file handout picture released by Iran's Defence Ministry on July 27, 2017 shows a Simorgh (Phoenix) satellite rocket at its launch site at an undisclosed location in Iran. - Iran started counting down on February 9, 2020 to the launch of a new scientific observation satellite scheduled within hours, the country's telecommunications minister said. The United States has raised concerns in the past about Iran's satellite programme, describing the launch of a carrier rocket in January 2019 as a provocation. (Photo by - / IRANIAN DEFENCE MINISTRY / AFP)

Иран объявил об успешном запуске военного спутника 22.04.2020

По сообщение иранского телевидения, спутник был выведен на орбиту высотой 425 километров с помощью двухступенчатой ракеты-носителя, о которой раньше ничего не было известно.
08.01.2020 *** (FILES) In this file handout photo provided by the Iranian news agency IRNA on January 8, 2020, rescue teams work at the scene of a Ukrainian airliner that crashed shortly after take-off near Imam Khomeini airport in the Iranian capital Tehran. - US officials believe that Iran accidentally shot down the Ukrainian airliner, killing all of the 176 people on board, US media reported on January 9, 2020. Newsweek, CBS and CNN quoted unnamed officials saying they are increasingly confident that Iranian air defense systems accidentally downed the aircraft, based on satellite, radar and electronic data. (Photo by Akbar TAVAKOLI / IRNA / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO/IRNA/AKBAR TAVAKOLI - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS ---

Reuters сообщило об иске Канады к Ирану из-за украинского "Боинга" 07.02.2020

Самолет "Международных авиалиний Украины" был сбит ракетой под Тегераном. Среди жертв - 63 канадца. Теперь Канада требует компенсацию от аятоллы Али Хаменеи и Корпуса стражей исламской революции.
Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy lays flowers to commemorate victims of the Ukraine International Airlines Boeing 737-800 plane crash, at a memorial in Boryspil International airport outside Kiev, Ukraine January 9, 2020. Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

Зеленский отказался от предложенной Ираном компенсации за сбитый "Боинг" 03.02.2020

Тегеран предложил выплатить по 80 тысяч долларов семьям погибших при крушении сбитого Ираном украинского самолета, но президент Зеленский счел эту сумму недостаточной.
Red Crescent workers check the debris from the Ukraine International Airlines plane, that crashed after take-off from Iran's Imam Khomeini airport, on the outskirts of Tehran, Iran January 8, 2020. Nazanin Tabatabaee/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY

Иран опроверг сообщение о передаче черных ящиков "Боинга" Украине 19.01.2020

Решение о передаче другой стране бортовых самописцев "Боинга" "Международных авиалиний Украины" пока не принято, заявил представитель Организации гражданской авиации Ирана.

(200111) -- TEHRAN, Jan. 11, 2020 () -- People light candles during a mourning ceremony for the victims of the Ukrainian plane crash, in Tehran, Iran, on Jan. 11, 2020. On Wednesday, a Ukrainian Boeing 737 passenger plane crashed near Tehran, killing all 176 people onboard. Amir Ali Hajizadeh, the aerospace commander of the Islamic Revolution Guards Corps (IRGC), said Saturday that the IRGC accepts responsibility for the crash of the Ukrainian plane over Iran's airspace. (Photo by Ahmad Halabisaz/) |

Иран отправит Украине черные ящики сбитого над Тегераном "Боинга" 18.01.2020

Анализировать данные черных ящиков в Украине помогут эксперты из Франции, Канады и США, пишет иранское агентство Tasnim.
(FILES) In this file photo taken on January 8, 2020 rescue teams work amidst debris after a Ukrainian plane carrying 176 passengers crashed near Imam Khomeini airport in the Iranian capital Tehran early in the morning on January 8, killing everyone on board. - Iran said on January 11 that it unintentionally shot down the Ukrainian plane due to 'human error'. (Photo by - / AFP)

Иран призвали выплатить компенсации за сбитый украинский самолет 16.01.2020

Целый ряд стран, включая Канаду и Украину, призвали Иран выплатить компенсации родственникам погибших в катастрофе лайнера МАУ. Подписанты совместного заявления призвали провести независимое, прозрачное расследование.
In this Wednesday, Jan. 8, 2020 photo, rescue workers search the scene where a Ukrainian plane crashed in Shahedshahr, southwest of the capital Tehran, Iran. Iran on Saturday acknowledged that its armed forces unintentionally shot down the Ukrainian jetliner that crashed earlier this week, killing all 176 aboard, after the government had repeatedly denied Western accusations that it was responsible. (AP Photo/Ebrahim Noroozi) |

В Иране задержан автор видео с запуском ракеты по "Боингу" 15.01.2020

Еще до признания иранских военных в том, что украинский "Боинг" сбили именно они, в сети появился видеоролик, показывающий удар ракеты по самолету. Теперь его автор задержан.

Rob Macaire, Britischer Botschafter in Teheran. https://www.gov.uk/world/organisations/uk-for-iranians.fa

В Иране призвали выслать британского посла за участие в митинге 12.01.2020

Посол Великобритании в Тегеране Роб Макэйр был задержан на несколько часов после участия в акции в память о жертвах гибели украинского самолета PS752. Сам Макэйр подчеркнул, что он не участвовал в демонстрациях.
U.S. President Donald Trump holds a campaign rally in Toledo, Ohio, U.S., January 9, 2020. REUTERS/Jonathan Ernst TPX IMAGES OF THE DAY

Трамп предостерег власти Ирана от расправ над протестующими 12.01.2020

Иран не должен отвечать насилием и отключением интернета на массовые акции протеста, считает президент США. В своем Twitter Дональд Трамп обратился к иранцам на фарси.
Iranians gather in front of a University to light candles in memory of the victims of the Ukraine Boeing 737 passenger plane in Tehrans business district on January 11, 2020. Irans Revolutionary Guard Corps (IRGC) said on January 11th that they have shut down the Ukrainian passenger plain during a wrong attach as they were ready for the U.S. possible missile attack against the 52 targets in Iran. (Photo by Morteza Nikoubazl/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

В Тегеране проходят протесты против Корпуса стражей исламской революции 11.01.2020

Иранские военные заявили об ответственности за сбитый украинский "Боинг". Сотни человек устроили в Тегеране акцию памяти жертв катастрофы, переросшую в протесты с критикой КСИР и аятоллы Али Хаменеи.
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