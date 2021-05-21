Корпус стражей исламской революции (КСИР)

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Атака на украинский самолет могла быть "намеренным актом терроризма", допустил суд. В иске в том числе фигурирует верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.
По данным телеканала Al Arabiya, судно "Савиз" могло пострадать от действия магнитной мины. Собеседник NYT отметил, что за атакой, возможно, стояли израильские военные, а само судно повреждено ниже ватерлинии.
Выплата компенсации Украине за сбитый КСИР пассажирский лайнер потребует времени, заявил представитель МИД Ирана. Тем временем эксперты во Франции расшифровывают данные "черных ящиков" Boeing 737-800.
Тегеран согласовал с 5 странами решение передать Франции "черные ящики" сбитого КСИР лайнера "Международных авиалиний Украины". Их расшифровка начнется в ближайшие часы, сообщил глава МИД Канады.
Власти Ирана решили не отправлять в Украину "черные ящики" сбитого КСИР "Боинга", пишет агентство ISNA. Тегеран ранее признал неспособность расшифровать данные самописцев, и может передать их Франции.
В ноябре в Иране были жестоко подавлены "бензиновые" протесты. Погибли сотни человек. США ввели санкции против ряда лиц и организаций, связанных с этими событиями.
По сообщение иранского телевидения, спутник был выведен на орбиту высотой 425 километров с помощью двухступенчатой ракеты-носителя, о которой раньше ничего не было известно.
Самолет "Международных авиалиний Украины" был сбит ракетой под Тегераном. Среди жертв - 63 канадца. Теперь Канада требует компенсацию от аятоллы Али Хаменеи и Корпуса стражей исламской революции.
Тегеран предложил выплатить по 80 тысяч долларов семьям погибших при крушении сбитого Ираном украинского самолета, но президент Зеленский счел эту сумму недостаточной.
Решение о передаче другой стране бортовых самописцев "Боинга" "Международных авиалиний Украины" пока не принято, заявил представитель Организации гражданской авиации Ирана.
Анализировать данные черных ящиков в Украине помогут эксперты из Франции, Канады и США, пишет иранское агентство Tasnim.
Целый ряд стран, включая Канаду и Украину, призвали Иран выплатить компенсации родственникам погибших в катастрофе лайнера МАУ. Подписанты совместного заявления призвали провести независимое, прозрачное расследование.
Еще до признания иранских военных в том, что украинский "Боинг" сбили именно они, в сети появился видеоролик, показывающий удар ракеты по самолету. Теперь его автор задержан.
Посол Великобритании в Тегеране Роб Макэйр был задержан на несколько часов после участия в акции в память о жертвах гибели украинского самолета PS752. Сам Макэйр подчеркнул, что он не участвовал в демонстрациях.
Иран не должен отвечать насилием и отключением интернета на массовые акции протеста, считает президент США. В своем Twitter Дональд Трамп обратился к иранцам на фарси.
Иранские военные заявили об ответственности за сбитый украинский "Боинг". Сотни человек устроили в Тегеране акцию памяти жертв катастрофы, переросшую в протесты с критикой КСИР и аятоллы Али Хаменеи.
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