В Иране подтвердили атаку на грузовое судно "Савиз" в Красном море

Иранское грузовое судно "Савиз" (Saviz), которое, как полагают, использовалось Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана. - Ред.) в разведцелях и длительное время базировалось у побережья Йемена в Красном море, подверглось нападению. Информацию об атаке подтвердило в среду, 7 апреля, иранское информагентство Тасним (Tasnim News Agency).

Тегеран до этого настаивал, что судно задействовано в усилиях по борьбе с пиратами в Красном море и в стратегическом Баб-эль-Мандебском проливе, разделяющем африканский континент и юг Аравийского полуострова.

Как в свою очередь передал арабский новостной телеканал Al Arabiya со ссылкой на источник, судно могло пострадать от действия магнитной мины. Информагентство Мехр (Mehr News Agency) сообщило о возможном ракетном обстреле.

NYT: за атакой мог стоять Израиль

Между тем американская газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источник написала о том, что, по ее данным, израильские военные уведомили США, что их силы нанесли удар по судну. По словам собеседника издания, "израильтяне назвали нападение возмездием за нанесенные ранее иранскими войсками удары по израильским судам". "Савиз" поврежден ниже ватерлинии", добавил источник. Официально в Израиле пока не прокомментировали произошедшее.

В Пентагоне осведомлены об инциденте

Официальный представитель Пентагона Джессика Макналти уже заявила, что в американском оборонном ведомстве осведомлены об инциденте, однако отрицают вовлеченность в него американских военнослужащих.

Ранее, в середине февраля, пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки заявила журналистам на борту президентского самолета, что Вашингтон не намерен ослаблять санкционный режим в отношении Тегерана для возобновления переговоров с Ираном по его атомной программе.

Во вторник, 6 апреля, в Вене стартовало заседание Совместной комиссии (СК) по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Речь идет о первой в 2021 году встрече СК Ирана и международной "пятерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция).

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