Коронавирус: Apple и Google представили детали приложения

Американская корпорации Apple и Google в понедельник, 4 мая, представили детали, касающиеся специального приложения для отслеживания распространения коронавируса. По словам разработчиков, программное средство не будет использовать данные геолокации, а сможет работать с помощью технологии беспроводных персональных сетей Bluetooth. Кроме того, оно не предполагает использования данных пользователя для целевой рекламы.

Приложение будет запрограммировано так, чтобы все мобильные телефоны, которые находились рядом с устройством пользователя, о котором позже стало известно, что он инфицирован, получали специальное push-уведомление.

За запуск будут отвечать органы здравоохранения

В ходе пресс-конференции представители компаний Google и Apple пояснили, что предоставляют только "технические основы", необходимые для создания приложения, а также рекомендации по его интерфейсу и дизайну. При этом отвечать за запуск программного средства предстоит органам здравоохранения в отдельных странах.

При этом на конференции не было объявлено, какие именно институты взяли на себя эту задачу. Кроме того, не уточнялось, что за правительственные учреждения - в США или за их пределами - попросили корпорации представить свои предложения по дизайну.

Как ожидается, приложение предусмотрено для смартфонов, работающих на iOS и Android. Его использование планируется на добровольной основе.

В Германии специальное мобильное приложение Corona-Datenspende, предназначенное для сбора данных по распространению коронавируса, было запущено в апреле. При этом действует оно не так, как разрабатываемое американскими корпорациями приложение.

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса.

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