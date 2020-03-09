 Коронавирус привел к ограничению авиаперелетов в Европе | Новости из Германии о Европе | DW | 13.03.2020

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Европа

Коронавирус привел к ограничению авиаперелетов в Европе

Австрия, Молдавия, Казахстан ограничивают регулярные авиарейсы с целью сдержать распространение вируса SARS-CoV-2. Исландия закрывает школы, Болгария вводит режим ЧС, а Испания - "тревожное положение".

Человек в медицинских перчатках держит пробирки

Мировое сообщество продолжает бороться с распространением заболевания COVID-19, вызываемого коронавирусом SARS-CoV-2. Так, правительство Австрии распорядилось приостановить торговлю, чтобы сдержать инфекцию. Мера вступит в силу 16 марта и не затронет торговлю продуктами питания, а также аптеки, заправки и киоски, сообщили власти в пятницу, 13 марта. Ресторанам, кафе и барам разрешено работать до 15.00.

Авиасообщение с Францией, Испанией и Швейцарией временно приостановлено. Кроме того, Австрия ужесточает контроль на границе со Швейцарией. Аналогичная мера уже действует на границе с Италией, лидирующей в Европе по распространению заболевания. А в двух населенных пунктах австрийской земли Тироль вводится двухнедельный карантин.

Режим "тревожного положения" в Испании

Между тем премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о введении режима "тревожного положения". Власти королевства "мобилизуют все ресурсы", включая армию, для борьбы с эпидемией, заверил он. В последний раз этот режим вводили в 2010 году, во время забастовки авиадиспетчеров.

В Болгарии - режим ЧС до 13 апреля

Другие европейские страны также принимают меры, чтобы не допустить распространение инфекции. Парламент Болгарии 13 марта единогласно проголосовал за объявление режима чрезвычайного положения. Он будет действовать до 13 апреля. Этот шаг разрешает властям запретить сообщение со странами, где возникли крупные очаги заболевания, закрыть учебные заведения, а также задействовать полицию в случае несоблюдения карантина.

Премьер-министр Бойко Борисов пригрозил нарушителям карантина лишением свободы на 1 год. Школы, кинотеатры, спортивные залы и клубы в болгарской столице Софии уже закрыты на неделю. Кроме того, запрещены поездки в Иран и введены различные ограничения на поездки в Испанию, Францию, Японию и ряд других стран.

Доходы бюджета могут быть на 3 млрд (в пересчете - 1,54 млрд евро) левов ниже, чем предполагалось ранее, предупредил глава правительства. Распространение инфекции уже коснулось туристической отрасли и привело к отмене почти 90 процентов бронирований. Сектор, на долю которого приходится 7 процентов ВВП, находится "в очень сложной ситуации", заявила министр туризма Николина Ангелкова.

Закрытие школ и университетов в Исландии

Средние школы и университеты в Исландии будут закрыты с 16 марта по 13 апреля. Министр здравоохранения Свандис Сваварсдоттир назвала эту меру "крайне важной" и сослалась на "рекомендации наших высококлассных ученых". Обучение, по возможности, будет проходить дистанционно. Кроме того, введен запрет на мероприятия численностью от 100 человек.

Молдавия и Казахстан ограничивают полеты в Европу

Ограничение регулярных авиарейсов остается одной из мер для борьбы с распространением вируса. Так, Молдавия приостановила воздушное сообщение с Францией и Испанией. Вечером 15 марта эта мера распространится на остальные европейские страны, заявил премьер-министр Ион Кику.

Кроме того, иностранцы "не смогут приезжать в Молдавию - за исключением дипломатов и тех, кто имеет вид на жительство", добавил он. По словам Кику, будет сокращено число действующих контрольно-пропускных пунктов на границах с Румынией и Украиной.

Власти Казахстана, где выявлено 3 случая заражения, также распорядились сократить число полетов в Германию, Великобританию, Венгрию, Нидерланды, Объединенные Арабские Эмираты, Польшу, Турцию и Чехию, а также в Беларусь, Грузию и Украину.

Кроме того, временно ограничено пересечение границы с Россией и Киргизией по внутренним документам. Однако граждане Казахстана, находящиеся в этих странах, могут беспрепятственно вернуться на родину, как и граждане России и Киргизии в Казахстане.

Лидеры по заболеваниям и летальным исходам - Китай, Италия, Иран

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С тех пор в мире выявлено почти 140 000 случаев заражения, более 5000 человек скончались, свыше 70 000 больных выздоровели. Абсолютное большинство случаев заболевания и летальных исходов приходится на КНР, за ним следуют Италия и Иран.

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    Автор: Марина Барановская


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