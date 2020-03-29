Коронавирус: есть ли у Трампа повод прекратить финансирование ВОЗ?

США могут приостановить выплаты в бюджет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом президент Дональд Трамп объявил в среду, 8 апреля, в Вашингтоне во время ежедневного брифинга рабочей группы по коронавирусу. Ранее американский лидер заявил, что ВОЗ оказалась несостоятельной в ходе борьбы с пандемией коронавируса. "ВОЗ натворила глупостей. По непонятным причинам организация, которую в основном финансируют США, сосредоточила все внимание на Китае. Мы тщательно изучим этот вопрос", - написал Трамп во вторник в Twitter.

Однако действительно ли у Вашингтона есть веские причины приостановить финансирование ВОЗ? DW собрала основные факты об этой организации и о мерах, которые она принимает для борьбы с коронавирусом.

Чем занимается ВОЗ?

Многие вспоминают о существовании ВОЗ лишь тогда, когда эта организация объявляет режим чрезвычайного положения в сфере международного общественного здравоохранения. Это произошло, к примеру, в 2009 году из-за вспышки свиного гриппа, в 2014-м и 2019-м из-за лихорадки Эбола и в начале 2020 года в связи с пандемией COVID-19.

Дональд Трамп недоволен работой ВОЗ и грозит прекратить ее финансирование со стороны США

Однако задачи и сферы деятельности ВОЗ, являющейся специализированным учреждением ООН, этим не ограничиваются. Цель этой организации - обеспечить максимально достижимый уровень здоровья для людей в любой точке земного шара.

ВОЗ оказывает нуждающимся странам экстренную помощь во время стихийных бедствий и катастроф, а также следит за развитием ситуации в области здравоохранения в разных уголках мира, в том числе оценивает такие показатели, как доступ к продовольствию и санитарно-гигиенические условия. Кроме того, ВОЗ является лидером в области исследований в сфере здравоохранения и разработки соответствующих норм и стандартов.

Как и зачем была создана ВОЗ?

Мысль о создания отдельного агентства по вопросам здравоохранения возникла на учредительной конференции Организации Объединенных Наций вскоре после окончания Второй мировой войны в 1945 году. Лидеры государств тогда понимали, что одним из необходимых условий достижения основной цели ООН - сохранения на планете мира и обеспечивание безопасности - является решение проблем в сфере здравоохранения.

Устав ВОЗ был подписан в 1946 году в Нью-Йорке и вступил в силу 7 апреля 1948 года: именно поэтому в этот день теперь ежегодно отмечается Всемирный день здоровья. Штаб-квартира организации находится в Женеве. ВОЗ также имеет шесть региональных бюро и представительства в 150 странах. По данным самой организации, в ней в общей сложности работает около 7 000 сотрудников.

Какую роль ВОЗ играет в борьбе с коронавирусом?

Во время эпидемий ВОЗ координирует меры, принимаемые разными странами в борьбе с инфекционными заболеваниями. В случае с коронавирусом организация стимулирует международное сотрудничество в таких вопросах, как проведение научных исследований COVID-19, а также разработка тестов, лекарств и вакцин. Так, ВОЗ стала инициатором международного клинического исследования, в ходе которого специалисты тестируют существующие препараты на их эффективность против коронавируса.

Оказание помощи больному COVID-19 в одной из больниц Турина

Введение международного режима ЧП - крайняя мера, на которую может пойти ВОЗ. В этом случае на борьбу с инфекцией выделяют дополнительные ресурсы. Объявление чрезвычайного положения также предусматривает разработку конкретных рекомендаций для стран-членов организации - к примеру, касательно введения карантинных мер или ограничений на передвижение людей. Хотя рекомендации и не являются обязательными, страны их обычно придерживаются.

В начале марта ВОЗ официально объявила вспышку коронавируса пандемией. Тем самым, однако, в организации лишь признали тот факт, что распространение нового вируса Sars-CoV-2 достигло глобальных масштабов.

Насколько эффективно ВОЗ борется с коронавирусом?

Относительно своевременные и решительные действия ВОЗ, предпринятые в связи с распространением коронавируса, вызвали у многих одобрение. Между тем во время пандемии свиного гриппа в 2009 году или лихорадки Эбола в 2014-м и 2015-м организацию часто критиковали за недостатки в работе. Однако с тех пор ВОЗ приложила усилия для исправления ошибок и изменила свой подход в борьбе с эпидемиями.

Тедрос Адханом Гебрейесус

Ряд специалистов связывают нынешние успехи ВОЗ с деятельностью главы организации Тедроса Адханома Гебрейесуса. Он занимает этот пост с 2017 года и пользуется репутацией ответственного лидера, который не боится публичности.

Впрочем, некоторые также критикуют Гебрейесуса за то, что он похвалил Китай за успехи в борьбе с коронавирусом, в то время как КНР вначале проигнорировала вспышку заболевания в Ухане и лишь потом ввела жесткие ограничительные меры.

Кто финансирует ВОЗ?

Бюджет ВОЗ на 2020-2021 годы составляет 4,8 млрд долларов. Примерно пятая часть этой суммы приходится на обязательные взносы 194 государств-членов организации. Размер выплат определяется в зависимости от платежеспособности конкретной страны.

Фонд Билла и Мелинды Гейтс - крупный донор ВОЗ

Львиную долю бюджета, однако, формируют добровольные взносы государств-членов ВОЗ, а также пожертвования от фондов, агентств ООН, некоммерческих организаций и частных лиц. На протяжении десятилетий эта доля финансирования постоянно росла: критики считают, что эта тенденция ставит под угрозу нейтралитет ВОЗ.

К примеру, по данным Германской ассоциации ООН (DGVN), в 2010-2011 годах на долю десяти крупнейших государств-доноров (включая обязательные и добровольные взносы) в совокупности приходилось более 60 процентов бюджета ВОЗ. Помимо прочих стран в десятку вошли США, Япония и Германия. А в 2012-2013 годах крупнейшим донором организации стал Фонд Билла и Мелинды Гейтс: по размеру средств, выделенных ВОЗ, он даже обогнал США.

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