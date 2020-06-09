Коронавирус в Италии: кризис преодолен, теперь ищут виновных

"Здесь было все заполнено гробами, 132 гроба стояли", - священник Марко Бергамелли указывает рукой в направлении церкви. Ранее, по телефону, его голос звучал устало, но сейчас он полон энергии. Ему есть о чем рассказать, а времени мало. В церкви, где ведет службу 66-летний отец Бергамелли, снова установлены скамьи, хотя на большинство сидений садиться нельзя - об этом напоминают предупреждающие таблички. Впрочем, эти меры предосторожности излишни: ходить в церковь пока что осмеливаются лишь немногие прихожане.

Насколько сильной была пандемия коронавируса в этом регионе, становится очевидно, если прийти на городское кладбище в Бергамо. Вдоль светлых дорожек, посыпанных гравием, стоят роскошные фамильные склепы и мавзолеи. В глаза бросается участок недалеко от входа. Более ста простых могил, которые были вырыты явно в спешке, окаймлены обычными досками. У большинства из них нет надгробий. Нередко их заменяют заламинированные листы бумаги с именами умерших. "Это могилы тех, кто умер от коронавируса", - объясняет Бергамелли.

Крематории не успевали сжигать трупы

От заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом, в Италии умерли свыше 34 тысяч человек. Более 16 тысяч из них - жители Ломбардии. Практически каждый житель Бергамо потерял кого-то из родственников или знает кого-то, кто заразился коронавирусом.

Священник Марко Бергамелли

Ситуация в городе стоила отцу Бергамелли много сил. После введения в Италии 9 марта чрезвычайной ситуации ему пришлось стать свидетелем того, как его маленькая церковь заполняется гробами. Умерших было столько, что трупы не успевали сжигать в крематории на кладбище. Священник рассказывает, что военные еженедельно увозили из города 50-60 гробов для кремации во Флоренцию, Болонью или Феррару. И несмотря на это, число гробов в церкви росло с каждым днем. Вначале он проводил заупокойные мессы. Потом ему это оказалось не по силам. "Мне стало страшно находиться в одном помещении со всеми этими людьми, которые умерли от коронавируса. Через 10 дней здесь стало пахнуть не только пиниями и соснами с кладбища",- вспоминает отец Бергамелли.

Сегодня на городском кладбище больше не копают каждый день новые могилы. Жители Бергамо пытаются привыкнуть к новой реальности в городе. Повсюду нужно носить защитные маски - даже на улицах и в собственной машине, если в ней находится кто-то еще. Кафе и рестораны снова открылись, хотя в них и приходится соблюдать эпидемиологические меры. Распечатанное на листочках бумаги меню - одноразовое, его выбрасывают после каждого посетителя, во многих ресторанах гостям еще у входа измеряют температуру.

Жизнь в Бергамо постепенно возвращается в привычное русло, открылись кафе и рестораны

Кто виноват в кризисе?

Хотя многие в Ломбардии мечтают лишь о том, чтобы вновь вернуться к докарантинной жизни, есть и такие, кто не может продолжать жить дальше так, как будто ничего не произошло. Например, Стефано Фуско, который вместе со своим отцом создал группу "Noi Denunceremo" ("Мы обвиняем") и требует ответа на вопрос, почему именно в его регионе от коронавируса умерли столько людей.

Сам Стефано Фуско во время пандемии лишился дедушки. В феврале у 85-летнего старика случился легкий инсульт, и он проходил реабилитацию в больнице. Там у него подскочила температура и начался кашель. Тест на коронавирус дал положительный результат, и несколько дней спустя дедушка Стефано умер. Самой ужасной трагедией это стало для его бабушки, рассказывает молодой человек: из-за карантина ей сообщили о смерти мужа по телефону, и рядом с женщиной не было никого, кто помог бы ей справиться с утратой.

Спустя несколько дней после смерти дедушки Стефано основал в Facebook группу "Noi Denunceremo". Он хотел помочь людям, которые очутились взаперти дома и были вынуждены в одиночку справляться со своим горем. Сейчас в группу входят около 60 тысяч человек. Их истории схожи друг с другом, говорит Стефано.

Жители Бергамо хотят выяснить, кто несет ответственность за смерть их родных от коронавируса

"Многие люди умерли дома в одиночестве, многих не увозили в больницу до тех пор, пока они не оказывались почти что при смерти. Возможно, их можно было бы спасти, если бы помощь пришла раньше", - считает Стефано. Между тем прокуратура в Бергамо начала расследование, которое поддерживает группа " Noi Denunceremo". Ее основатель уверен, что ответственность за то, что произошло, лежит на региональном правительстве. Он обвиняет власти в том, что они реагировали слишком нерешительно и, к примеру, не объявили карантинными зонами соседние с Бергамо муниципалитеты Альцано Ломбардо и Нембро, ставшие основными источниками коронавирусной инфекции не только в Ломбардии, но и в Италии.

Губернатора Ломбардии обвиняют в бездействии

Однако губернатор Ломбардии Аттилио Фонтана не считает себя виновным в трагедии. Его резиденция находится в одном из многоэтажных зданий в центре Милана. Вид с террасы на 38 этаже простирается далеко за пределы экономической столицы Италии. Чаще всего Фонтану обвиняют в том, что интересы экономики и прибыль для него оказались важнее защиты населения.

Губернатор Ломбардии Аттилио Фонтана

Губернатор отрицает эти упреки. Уже в начале марта он выступал за создание карантинных зон, говорит Фонтана, но правительство в Риме не поддержало эту меру предосторожности. "Мы пытались дать ответы на все вопросы и принять все необходимые меры в этой действительно исключительной ситуации, когда о коронавирусе еще толком ничего не было известно", - подчеркивает губернатор Ломбардии.

Обходя кладбище в Бергамо, отец Бергамелли останавливается перед крематорием. Сейчас он выглядит заброшенным, такого числа кремаций, как в последние месяцы, уже нет. Те жители Бергамо, которые потеряли близких в эту пандемию, все еще чувствуют боль утраты, говорит священник - и почти все горожане переживают из-за неуверенности в своем будущем. Но жизнь в городе постепенно возвращается в привычное русло, обстановка становится спокойнее, констатирует отец Бергамелли. Затем он прощается и спешит обратно в церковь, у входа в которую уже стоит катафалк.

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