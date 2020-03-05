Коронавирус в Германии: грозит ли немцам дефицит продуктов питания?

Подавляющее большинство немцев имеют о дефиците вообще и дефиците продуктов питания в частности очень смутное представление. Исключение составляют только очень пожилые люди, которые еще помнят послевоенные голодные годы, и взрослые жители восточных федеральных земель с жизненным опытом в бывшей социалистической ГДР.

Но стоило социальным сетям, а вслед за ними и вполне серьезным немецким СМИ запестреть фотографиями нескольких пустых полок в супермаркетах, как часть населения охватило неумолимое желание запастить товарами впрок. Психологи теряются в догадках, почему в первую очередь во многих магазинах "смели с полок" именно туалетную бумагу.

Несколько понятнее ажиотажный спрос на антисептики и "долгоиграющие" продукты питания - макароны, крупы, консервы, муку и так далее. Но, уверяют представители властей встревоженных потребителей, страхи остаться без еды совершенно иррациональны.

Супермаркеты останутся открытыми

Министр продовольствия и сельского хозяйства Германии Юлия Клёкнер (Julia Klöckner) во вторник, 17 марта, специально пришла в Берлине в зал, где проходят регулярные правительственные пресс-конференции, чтобы успокоить публику и ответить на вопросы журналистов.

Юлия Клёкнер

"Снабжение населения продуктами питания гарантировано", - лаконично заявила Клёкнер и рассказала о том, что ее министерство находится в постоянном контакте с представителями пищевой промышленности, торговли и сельского хозяйства с тем, чтобы в режиме реального времени отслеживать цепочки доставки продуктов питания от производителей к конечным потребителям.

Она призвала также не верить распространяемым в социальных сетях слухам о якобы предстоящем закрытии в Германии и продовольственных магазинов. "Супермаркеты останутся открытыми, все остальное - фейк", - отрезала министр. Более того, центральное правительство Германии рекомендовало земельным властям, к компетенции которых относятся правила торговли, разрешить супермаркетам работать дольше, чем в настоящее время, и отменить действующий в ФРГ запрет на торговлю по воскресеньям.

Продуктов питания хватит на всех

Юлия Клёкнер не видит причин для того, чтобы запасаться продуктами питания впрок, поскольку в Германии их производится для внутреннего потребления более чем достаточно.

Свининой Германия обеспечена хорошо

Так, по картофелю этот показатель составляет 148%, по твердым и мягким сортам пшеницы - 117%, по молочным продуктам - 116%, по сыру - 126%, по свинине - 119%. Самообеспечено немецкое животноводство и кормами. "Благодаря нашим крестьянам основные продукты питания в нашей стране производятся и перерабатываются пищевой промышленностью в достаточном количестве, - констатировала министр. - У нас всего для всех достаточно".

Чего в Германии производится меньше, чем потребляется, так это овощей и фруктов. Речь при этом идет об экзотических и тех, которые просто не растут круглый год в здешних широтах. Юлия Клёкнер, однако, не уверена, что немцам так уж необходимо иметь возможность покупать свежую клубнику зимой.

Итальянская паста Made in Germany

Дополнительными импульсами ажиотажному спросу стали сообщения о закрытии границ то одной соседней с Германией страной, то другой, то ей самой. А вдруг тот или иной товар застрянет на границе, пусть даже остающейся открытой для грузовых перевозок?

Ажиотажный спрос на туалетную бумагу - парадокс

Эксперты успокаивают: туалетная бумага, например, в Германии преимущественно отечественная, в том числе, та, что продается в дешевых сетевых супермаркетах Lidl, Aldi и dm. То же самое касается средств дезинфекции и макаронных изделий, которые в рекламных целях носят итальянские названия, но на самом деле производятся внутри Германии.

На границах Германии с соседними странами и в самом деле выстроились многокилометровые пробки грузовиков. Но это, обещает правительство Германии, временное явление, пробки, мол, скоро рассосутся, когда для грузового транспорта при пересечении границ будут выделены отдельные полосы на автострадах.

Перебои могут быть со спаржей и клубникой

Проблема, говорит Юлия Клёкнер, в другом: в самой Германии может оказаться недостаточно водителей грузовиков, развозящих товары со складов по магазинам. Причина в том, что среди водителей много поляков, временно работающих в ФРГ, и по возвращении в Польшу им придется садиться на двухнедельный карантин.

Урожай спаржи собирают в Германии преимущественно иностранные сезонные рабочие

Может не хватить сельскому хозяйству и иностранных сезонных рабочих, а их в Германию, в частности, из Польши и Украины приезжает каждый год до 300 000. Они будут нужны уже очень скоро: в апреле начнется сбор урожая спаржи, которую выращивают в Германии на 23 000 гектаров, а в июне созреет клубника.

Польские сезонники могут не приехать по тем же причинам, что и шоферы, а украинцев, скорее всего, не пропустят сюда транзитом через Польшу. Минсельхоз Германии, рассказала Клёкнер, уже ведет переговоры с авиакомпанией Lufthansa, самолеты которой простаивают теперь на земле, о доставке сезонных рабочих на поля страны по воздуху.

Можно ли заразиться от товаров ширпотреба?

Зная о страхах немцев заразиться коронавирусом от продуктов питания, побывавших в руках или вблизи инфицированного человека, Клёкнер взяла с собой на пресс-конференцию директора Федерального института оценки рисков (Bundesinstituts für Risikobewertung, BfR) профессора Андреаса Хензеля (Andreas Hensel).

Профессор заверил журналистов в том, что до сих пор не было ни одного случая, при котором человек подцепил коронавирус SARS-CoV-2, съев загрязненный продукт питания или в результате контакта с зараженной поверхностью, хотя чисто теоретически такой путь инфекции он и не исключает. Но произойти это может только в достаточно короткий промежуток времени после попадания вируса на продукт питания или на его упаковку.

Коронавирус гибнет от мыла и алкоголя

Дело в том, пояснил Андреас Хензель, что стабильность коронавируса в окружающей среде зависит от многих факторов - температуры воздуха, влажности, свойств поверхности, количества вирусов. На сухой поверхности такой вирус обычно погибает в течение нескольких часов, максимум - пары дней, заявил профессор. В виде аэрозоля он сохраняется до трех часов, на медной поверхности до четырех часов, сутки на картоне и до трех дней на нержавеющей стали и пластмассе.

Коронавирус гибнет от алкоголя

Из этого Андреас Хензель сделал вывод, что по данным, имеющимся на сегодняшний день, "крайне маловероятно, чтобы такие товары как продукты питания, предметы домашнего обихода, игрушки, рабочие инструменты, компьютеры, одежда или обувь могли бы стать источником заражения новым коронавирусом".

При этом, однако, и он считает необходимым соблюдать правила личной гигиены, часто и продолжительно мыть руки с мылом, а также подвергать продукты питания термической обработке. Холод SARS-CoV-2 нипочем. Такого рода вирусы могут выжить в морозильной камере два года. При контакте же с жирорасщепляющими веществами, которые содержатся в мыле и стиральном порошке, а также с тензидами и алкоголем вирусы быстро умирают.

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