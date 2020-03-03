 Коронавирус выявлен у министра культуры Франции | Новости из Германии о Европе | DW | 09.03.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Коронавирус выявлен у министра культуры Франции

У министра культуры Франции Франка Риестера нет симптомов легочного заболевания, несмотря на наличие вируса SARS-CoV-2. Власти не сообщили, когда он встречался с президентом Макроном.

Министр культуры Франк Риестер и президент Франции Эмманюэль Макрон

Министр культуры Риестер и президент Франции Макрон

Коронавирус SARS-CoV-2 обнаружен у министра культуры Франции Франка Риестера. У него нет симптомов легочного заболевания COVID-19, вызываемого этим вирусом, сообщил министр здравоохранения Оливье Веран в понедельник, 9 марта. По его словам, Риестер находится дома, а не в больнице.

Власти устанавливают круг лиц, с которыми контактировал министр. Веран не упомянул, встречался ли его коллега с президентом Эмманюэлем Макроном в последние дни. При этом члены правительства в последние две недели воздерживались от рукопожатий на заседаниях, подчеркнул министр здравоохранения.

Глава МВД Германии ждет подтверждения отрицательного теста на коронавирус

Между тем министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) недавно сделал тест на наличие коронавируса, который показал отрицательный результат. На встрече с коллегами из других стран ЕС Зеехофер находился в одном помещении с человеком, который мог быть заражен, объяснил представитель МВД ФРГ Стив Альтер (Steve Alter). По его словам, сейчас министр находится в Ингольштадте и ожидает результатов теста этого человека.

Коронавирус SARS-CoV-2 распространился более чем в 100 странах с начала вспышки в китайской провинции Хубэй в конце декабря 2019 года. В мире выявлено уже свыше 114 000 случаев заражения, более 4000 человек скончались. Абсолютное большинство случаев заболевания и летальных исходов приходится на КНР.

В Европе по распространению вируса лидирует Италия. Во Франции заражение обнаружено у 1412 человек, 30 больных скончались, 12 выздоровели. В Германии с начала вспышки выявлено 1224 инфицированных, двое скончались, 18 поправились.

Смотрите также:

  • Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан дает интервью

    Коронавирус в Германии: подготовка к возможной эпидемии

    Правительство Германии предупреждает о начале эпидемии

    До 25 февраля в Германии было зарегистрировано "лишь" 16 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Все эти пациенты проживали в Баварии, большинство из них уже выздоровели. После того как стало известно о ряде новых случаев заражения (в федеральных землях Баден-Вюртемберг и Северный Рейн-Вестфалия), министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан объявил, что страна находится на пороге эпидемии.

  • Ученики, не услышавшие объявления о закрытии школы, стоят перед дверьми школы

    Коронавирус в Германии: подготовка к возможной эпидемии

    Закрытые школы и детские сады

    26 февраля были закрыты все школы и детсады округа Хайнсберг в земле Северный Рейн-Вестфалия, где проживают супруги, у которых днем ранее был выявлен коронавирус. На фото ученики, не услышавшие соответствующего обяъявления по радио, стоят перед дверьми закрытой школы. Поскольку пациентка с коронавирусом работала в детсаду, все посещавшие его дети и их родители были помещены на домашний карантин.

  • Университетская клинике в Дюссельдорфе

    Коронавирус в Германии: подготовка к возможной эпидемии

    Первоисточник инфекции часто остается неизвестным

    Особенностью легочного заболевания COVID-19, вызываемого новым коронавирусом из Китая, по мнению ряда экспертов, является то, что цепочку его передачи подчас бывает очень сложно проследить.Так, до сих пор не ясно, где могли заразиться коронавирусом супруги из округа Хайнсберг, которые в данный момент проходят лечение в университетской клинике Дюссельдорфа (на фото).

  • Университетская клиника в Тюбингене

    Коронавирус в Германии: подготовка к возможной эпидемии

    Один из заболевших SARS-CoV-2 - врач

    Двое пациентов с коронавирусом из Баден-Вюртемберга, 25-летний мужчина из пригорода Гёппингена и его 24-летняя спутница, вероятно, были инфицированы SARS-CoV-2 во время поездки в Милан. Третий заболевший - отец девушки, 60-летний завотделением патологии в университетской клинике в Тюбингене. Коллеги врача сейчас отстранены от оказания помощи пациентам и находятся под наблюдением.

  • Женщина в Берлине идет по улице с защитной маской на лице, которая, как она надеется, поможет ей избежать заражения коронавирусом.

    Коронавирус в Германии: подготовка к возможной эпидемии

    Защитные маски на лицах прохожих

    Эксперты предупреждают, что обычные тонкие маски не обеспечивают стопроцентную защиту от коронавируса, и рекомендуют более дорогие и неудобные маски типа FFP3. Многие жители мегаполисов, таких как Берлин или Гамбург, из-за угрозы заражения COVD-19 стали надевать защитные маски, находясь в местах массового скопления людей или в общественном транспорте.

  • Ученый работает в лаборатории Института вирусологии Марбургского университета

    Коронавирус в Германии: подготовка к возможной эпидемии

    Разработка вакцины против коронавируса

    Изучение коронавируса и разработка вакцины против него ведутся в нескольких медицинских и научно-исследовательских центрах Германии, в том числе в Институте Роберта Коха (RKI) и Институте вирусологии клиники Шарите в Берлине, Институте вирусологии Марбургского университета и некоторых других. Однако, как сообщили DW в RKI, многие вопросы, связанные с коронавирусом, не удалось прояснить до сих пор.

  • На одной из тематических платформ, которые провезли по Дюссельдорфу в бешеный понедельник, 24 февраля, устрашающему коронавирусу противостоит веселый карнавальный вирус

    Коронавирус в Германии: подготовка к возможной эпидемии

    Карнавал - несмотря на коронавирус

    Участники традиционного карнавала, проходившего в Дюссельдорфе в "бешеный понедельник", 24 февраля, демонстрируют, что не дадут запугать себя угрозой распространения опасного коронавируса. На одной из тематических платформ, которые провезли по городу, устрашающему коронавирусу противостоит веселый "карнавальный вирус".

  • Парень и девушка в защитных масках

    Коронавирус в Германии: подготовка к возможной эпидемии

    Прогнозы распространения вируса в Германии

    Институт Роберта Коха прогнозирует дальнейший рост числа случаев заражения коронавирусом в Германии и дальнейшее распространение инфекции по всему миру, не исключая пандемию. При этом на данный момент опасность для здоровья населения ФРГ, исходя из ситуации на 27 февраля, оценивается экспертами как малая или умеренная.

    Автор: Елена Гункель


Смотреть видео 03:07

Что делать, чтобы не заразиться коронавирусом?

Контекст

Когда появится вакцина против коронавируса?  

Коронавирус в Германии: подготовка к возможной эпидемии

На утро 27 февраля в Германии было зафиксировано 27 случаев заражения COVID-19. Это второе место в ЕС после Италии (470 случаев). По оценке Минздрава ФРГ, страна на пороге эпидемии коронавируса. (27.02.2020)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Коронавирус и цензура в Китае: недовольство растет  

Германия - в начале эпидемии коронавируса  

Также по теме

Paris Flughafen Touristen aus China mit Mundschutz

Во Франции из-за коронавируса реквизируют все запасы защитных масок 03.03.2020

Все защитные маски, находящиеся на складах и на производстве, раздадут во Франции медперсоналу и пациентам с COVID-19, сообщил президент страны Эмманюэль Макрон.

Реклама

Самые читаемые

Немецкие эксперты: чем лучше мыть голову - шампунем или мылом?  

США начали вывод войск из Афганистана  

Дело МН17: как проходил первый день слушаний  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно