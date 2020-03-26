Коронавирусные каникулы: Путин раздал каждому по потребностям?

Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей в России, чтобы остановить распространение коронавируса. Это напомнило карикатуристу Сергею Елкину другие страницы истории страны.
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