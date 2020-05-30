 Корабль Crew Dragon с астронавтами NASA пристыковался к МКС | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 31.05.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Корабль Crew Dragon с астронавтами NASA пристыковался к МКС

SpaceX Илона Маска - первая частная фирма, отправившая на орбиту астронавтов. Кроме того, астронавты США впервые за 9 лет отправились в космос на американском корабле.

Старт ракеты Falcon 9 компании SpaceX, 30 мая 2020 г.

Старт ракеты Falcon 9 компании SpaceX, 30 мая 2020 г.

Пилотируемый космический корабль Crew Dragon, разработанный частной американской компанией SpaceX, успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС). Стыковка произошла в воскресенье, 31 мая, в 17.16 мск.

Ракета-носитель Falcon 9 взлетела с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) накануне в 15.22 по местному времени (22.22 мск). На борту - астронавты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Роберт Бенкен и Даглас Хёрли. На церемонии запуска присутствовал президент США Дональд Трамп.

Вскоре после старта первая ступень ракеты отделилась и совершила успешную посадку на плавающую платформу. Вторая ступень отделилась через 12 минут после запуска. Таким образом, астронавты США впервые за 9 лет отправились в космос на американском корабле, а компания SpaceX Илона Маска стала первой частной фирмой, отправившей на орбиту астронавтов.

Пилотируемый запуск Crew Dragon был перенесен

Корабль Crew Dragon от SpaceX совершил первый испытательный полет к МКС в марте 2019 года. Отправка Бенкена и Хёрли к станции ожидалась 27 мая, однако запуск был перенесен из-за неблагоприятных погодных условий.

В 2011 году Соединенные Штаты завершили программу Space Transportation System, в рамках которой использовались многоразовые космические челноки Shuttle. После этого доставка американских астронавтов и грузов на МКС происходила только при помощи российских ракет "Союз".

Смотрите также:

  • Александер Герст на МКС

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Немецкий астронавт Александер Герст вернулся на Землю после 197 суток полета. За эти дни он успел сделать множество необычных снимков из космоса. DW представляет снимки бывшего командира МКС.

  • Грузовой корабль Dragon компании SpaceX

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Грузовой корабль Dragon компании SpaceX Александер Герст сфотографировал при приближении к МКС.

  • Снимок из космоса, сделанный Александером Герстом

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Африка: вид из космоса.

  • Ураган Флоренс

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Немецкому астронавту Александеру Герсту удалось сфотографировать ураган "Флоренс".

  • Париж из космоса

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Париж из космоса выглядит именно так.

  • Килиманджаро из космоса

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Потухший вулкан Килиманджаро...

  • Курильские острова: вид из космоса

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Курильские острова. Вид из космоса.

  • Фото из космоса

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Александер Герст признается, что до сих пор не может привыкнуть к нереальной красоте пейзажей...

  • Выход в открытый космос

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Во время установки антенны для российско-германского эксперимета "Икарус" россияне Олег Артемьев и Сергей Прокопьев вышли в открытый космос.

  • Луна из иллюминатора

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Луна в иллюминаторе видна...

    Автор: Ксения Сафронова


Смотреть видео 02:41

Полет на орбиту: впервые немецкий астронавт возглавит МКС

Аудио- и видеофайлы по теме

Миссия выполнима: Астро-Алекс и робот Саймон отправляются в полет  

Как мыть голову в космосе?  

Также по теме

USA SpaceX Rakete mit zwei US-Astronauten von Cape Canaveral zur ISS gestartet

Корабль Crew Dragon с астронавтами NASA Бенкеном и Хёрли вылетел к МКС 30.05.2020

Астронавты NASA впервые с 2011 года отправились к Международной космической станции на американском аппарате. Это первый случай, когда пилотируемый корабль запустила частная компания - ей стала SpaceX Илона Маска.

USA Cape Canaveral Startabbruch SpaceX Falcon 9 Rakete

Запуск к МКС корабля SpaceX с астронавтами отложен из-за плохой погоды 27.05.2020

NASA называет ближайшей возможной датой запуска к МКС Crew Dragon с Робертом Бенкеном и Дагласом Хёрли 30 мая. Астронавты NASA впервые с 2011 года отправятся к станции на американском аппарате.

Elon Musk

Илон Маск припомнил Рогозину шутку о батуте 31.05.2020

"Батут работает", - сказал Илон Маск после успешного запуска корабля Crew Dragon. Так глава SpaceX отреагировал на совет Рогозина американцам пользоваться батутом вместо "Союзов" для доставки астронавтов на МКС.

Реклама

Самые читаемые

В США продолжаются беспорядки: в 25 городах ввели комендантский час  

Молодые белорусы за Лукашенко: кто и за что его поддерживает  

МИД Таджикистана направил России ноту из-за заявления Лаврова  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно