Корабль Crew Dragon с астронавтами NASA Бенкеном и Хёрли вылетел к МКС

Астронавты NASA впервые с 2011 года отправились к Международной космической станции на американском аппарате.
Новейший пилотируемый космический корабль Crew Dragon, разработанный частной американской компанией SpaceX, отправился к Международной космической станции (МКС). Ракета-носитель Falcon 9 взлетела с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в субботу, 30 мая, в 15.22 по местному времени (22.22 мск). На борту находятся астронавты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Роберт Бенкен и Даглас Хёрли. На церемонии запуска присутствовал президент США Дональд Трамп.
Вскоре после старта первая ступень ракеты отделилась и совершила успешную посадку на плавающую платформу. Вторая ступень отделилась через 12 минут после запуска.
Таким образом, астронавты США впервые за 9 лет отправились в космос на американском корабле, а компания SpaceX Илона Маска стала первой частной фирмой, отправившей на орбиту астронавтов. В 2011 году Соединенные Штаты завершили программу Space Transportation System, в рамках которой использовались многоразовые космические челноки Shuttle. После этого доставка американских астронавтов и грузов на МКС происходила только при помощи российских ракет "Союз".
Корабль Crew Dragon от SpaceX совершил первый испытательный полет к Международной космической станции в марте 2019 года. Отправка Бенкена и Хёрли к МКС ожидалась 27 мая, однако запуск был перенесен из-за неблагоприятных погодных условий.
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