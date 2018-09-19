 Коньяк русского генерала стоит в Приднестровье больше тысячи евро | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 20.09.2018

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Культура и стиль жизни

Коньяк русского генерала стоит в Приднестровье больше тысячи евро

Русский генерал немецкого происхождения, герой Отечественной войны 1812 года Петр Витгенштейн основал в Приднестровье курорт, где лечили вином и кумысом. Лечат и сейчас.

Генерал-фельдмаршал Петр Витгенштейн. Портрет работы Джорджа Доу. Ок. 1819-1825

Генерал-фельдмаршал Петр Витгенштейн

Маленький городок Каменка (меньше 9 тысяч жителей) - самый северный населенный пункт непризнанной Приднестровской республики. Из Тирасполя сюда ехать на машине более двух часов, из Кишинева столько же. По молдавским меркам это расстояние приличное. Можно только представить, как приходилось сюда добираться по бездорожью в XIX веке. Тем не менее, в Каменку приезжали из Москвы, Санкт-Петербурга, Киева, других городов Российской империи. Здесь был модный курорт, где лечили вином и кумысом. Его генерал-фельдмаршал Петр Христианович Витгенштейн, один из русских военачальников в Отечественной войне 1812 года. С его именем связано не только создание здравницы, но и развитие виноградарства и виноделия в этом регионе.

Спаситель Петрополя

Всю свою жизнь лютеранин Петр Витгенштейн (1768-1843), сын  военного, поступившего на русскую службу в царствование Елизаветы Петровны, посвятил русской армии. В 1812 году командовал корпусом, который прикрывал пути к Петербургу и не подпустил Наполеона к тогдашней столице империи, после чего его стали называть "спасителем Петрополя".

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Было у генерала и множество других побед. Правда, во время отступления наполеоновской армии из России Витгенштейн - вместо того, чтобы атаковать ее незащищенный фланг, - занял выжидательную позицию, и Наполеону удалось переправиться через Березину. Но как бы то ни было, за воинскую доблесть генерал-фельдмаршал был награжден множеством орденов, а в 1834 году указом прусского короля (в заграничном походе Витгенштейн командовал русско-прусскими войсками) он был удостоен княжеского титула. Но к тому времени генерал уже оставил военную службу и удалился на покой, переехав в местечко Каменка Подольской губернии, приобретенное его женой за 105 тысяч рублей золотом. Огромные по тем временам деньги!

Виноград на террасах

Витгенштейн завез в имение 200 тысяч кустов винограда лучших европейских сортов и пригласил из Германии нескольких виноградарей и виноделов, которые перебрались в Каменку вместе с семьями. Немцы использовали новые для этого региона технологии выращивания винограда на каменистых террасах холмов на берегу Днестра. Камень за день нагревается, а летними ночами не успевает отдавать тепло. Капризная ягода чувствует себя в таких условиях комфортно и созревает быстро.

Витгенштейн основал винный завод, оснащенный самым передовым для того времени оборудованием. Его погреба вмещали 12 тысяч ведер вина. Предприимчивые оптовики отвозили вино во Львов, где его разливали в бутылки и отправляли дальше, даже в Москву и Санкт-Петербург. А еще генерал создал в Каменке курорт, где лечили натуральным вином и кумысом. Здесь поправляли здоровье представители среднего класса из разных уголков империи.

Бывший курзал

Бывший курзал

Дело Петра Витгенштейна продолжили его потомки. В 1890 году внук полководца Федор возвел  в  Каменке курзал и гостиницу. Кстати, женой Федора Витгенштейна была родная тетушка Владимира Набокова. В книге мемуаров "Другие берега" писатель вспоминал летние дни, проведенные в каменской усадьбе с кузенами и кузинами.

Имени Витгенштейна

После революции 1917 года имя основателя курорта было забыто. Лишь в новейшие времена его вернула из забвения краевед и писательница Маргарита Балицкая, посвятившая истории Каменки и Витгенштейну несколько своих книг. Именно по предложению Балицкой руководство тираспольского винно-коньячного завода KVINТ заключило с потомками князя контракт на использование его имени. Так появился коньяк "Принц Витгенштейн" пятидесятилетней выдержки. Бутылка стоит больше тысячи евро.

Маргарита Балицкая работает экскурсоводом в местном санатории "Днестр" и с гордостью рассказывает отдыхающим, что парк здравницы был заложен еще в конце XIX века внуком прославленного полководца и что нынешний бювет с минеральной водой оборудован в здании старого курзала. В санатории лечат болезни нервной и пищеварительной системы, опорно-двигательного аппарата и почек. Он полюбился, кстати, и израильтянам, выходцам из бывшего СССР.

Время остановилось

Санаторий расположен на улице Ленина. И вообще в Каменке кажется, будто время остановилось. Такое ощущение, словно возвращаешься в конец семидесятых-начало восьмидесятых годов прошлого столетия. И ни супермаркет в центре городка, ни пункты обмена валюты возле базара, ни турецкие и китайские товары на рыночных лотках, ни автозаправка Happy end при подъезде к Каменке это ощущение не меняют.

В городском парке, заложенном еще во времена Витгенштейна, по воскресеньям идут концерты коллективов художественной самодеятельности района. Послушать их приходят семьями. Дети несут артистам цветы, срезанные в своих палисадниках. Дорогие букеты здесь не продаются, да и покупать-то их некому: работы в Каменке, как и во всем регионе, мало, зарплаты низкие.

Один из заброшенных винных погребов

Один из заброшенных винных погребов

"Помогают выживать огороды, - рассказывает в интервью DW местный житель Владимир Анатольевич. - Они есть почти у всех. К тому же Днестр под боком. Вот жду, когда вода опустится, начнется плес. Если с рыбалки несу домой меньше 20 килограммов, рыбалка неудачная".  Правда, добавляет он, местные не торгуют уловом. Рыбу вялят, замораживают и делают из нее домашние консервы.

Возвращать Каменке славу винного региона пока никто не собирается. Каменные террасы, на которых во времена Витгенштейна рос виноград, поросли сорняками, сторожки обвалились, винные погреба пустуют. Хорошо, что фельдмаршал этого не видит.

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    Автор: Инга Ваннер, Сюзанне Кордс


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