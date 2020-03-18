 Концертный зал ″Евровидения-2020″ стал больницей | Новости из Германии о Европе | DW | 15.04.2020

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Европа

Концертный зал "Евровидения-2020" стал больницей

680 больничных коек на площадках для культурных мероприятий будут принимать пациентов с COVID-19 в Роттердаме.

Логотип Евровидения-2020

Роттердамский культурный центр Ahoy, где в мае должен был пройти конкурс "Евровидение-2020", был преобразован в медицинский центр для приема больных с COVID-19, сообщает в среду, 15 апреля, Reuters. Залы, которые обычно используются для проведения концертов, выставок и ярмарок, разместят 680 больничных коек, из которых первые 80 уже установлены.

Перепрофилирование было проведено за две недели, в понедельник, 20 апреля, центр откроется для пациентов и начнет с  помощи тем заболевшим, которые не нуждаются в госпитализации.

В Нидерландах число инфицированных коронавирусом достигло 28 000 человек, 3100 больных умерли.

Ahoy был выбран как площадка "Евровидения-2020" после того, как голландский исполнитель Дункан Лоуренс стал победителем "Евровидения-2019" в Тель-Авиве с песней под названием "Arcade". В марте в связи с пандемией коронавируса было принято решение отменить конкурс.

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  • Билал Хассани, Франция

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  • Леонора, Дания

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    Леонора, Дания

    Не все крутится вокруг музыки на "Евровидении". "Не будьте слишком политизированными", - призывает в своей песне датчанка Леонора. Это возможно на конкурсе в Тель-Авиве - в непосредственной близости от израильско-палестинского конфликта? "Но ведь стало возможным провести конкурс в Израиле!" - отвечает Леонора.

    Автор: Андрей Бреннер, Тель-Авив


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