Концертный зал "Евровидения-2020" стал больницей

Роттердамский культурный центр Ahoy, где в мае должен был пройти конкурс "Евровидение-2020", был преобразован в медицинский центр для приема больных с COVID-19, сообщает в среду, 15 апреля, Reuters. Залы, которые обычно используются для проведения концертов, выставок и ярмарок, разместят 680 больничных коек, из которых первые 80 уже установлены.
Перепрофилирование было проведено за две недели, в понедельник, 20 апреля, центр откроется для пациентов и начнет с помощи тем заболевшим, которые не нуждаются в госпитализации.
В Нидерландах число инфицированных коронавирусом достигло 28 000 человек, 3100 больных умерли.
Ahoy был выбран как площадка "Евровидения-2020" после того, как голландский исполнитель Дункан Лоуренс стал победителем "Евровидения-2019" в Тель-Авиве с песней под названием "Arcade". В марте в связи с пандемией коронавируса было принято решение отменить конкурс.
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Автор: Андрей Бреннер, Тель-Авив