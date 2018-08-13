Конгресс США опубликовал законопроект о санкциях против РФ

Конгресс США во вторник, 14 августа, опубликовал на своем сайте законопроект о санкциях в отношении России. В документе, помимо прочего, перечислены семь российских банков, которые могут подпасть под штрафные меры: Внешэкономбанк, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Банк Москвы, Россельхозбанк и Промсвязьбанк. Предусматривается, в частности, запрет на все проводимые этими банками операции, связанные с имуществом или долей в имуществе, находящемся на территории США или во владении гражданина США.

Ранее издание "Коммерсант" уже публиковало текст законопроекта. Как отмечает портал The Bell, сравнивший оба документа, в версии "Коммерсанта" отсутствовала страница на которой детализируется процесс введения санкций против российского госдолга, долговых инструментов крупных российских банков и лиц, причастных к киберпреступлениям.

Если закон вступит в силу, то американским гражданам будет также запрещено любое участие в сделках, связанных с госдолгом России. Кроме того, под санкции попадут лица, которые инвестируют в зарубежные энергетические проекты российских государственных или окологосударственных компаний свыше 250 млн долларов.

Что требует Вашингтон от Москвы

В документе также осуждается применение химического оружия "Новичок" против Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Москве следует прекратить препятствовать расследованию этого инцидента, указывают конгрессмены.

Планируется поручить госсекретарю США каждые 90 дней при сотрудничестве с главой Минобороны США составлять доклад об угрозах в адрес НАТО и Вашингтона, в частности со стороны Москвы. Авторы документа призывают российское руководство вернуть полуостров Крым под контроль Украины, прекратить поддержку сепаратистов на востоке Украины, в Грузии и Молдавии, а также режима президента Сирии Башара Асада. США также осуждают "непрерывное вмешательство президента РФ, Владимира Путина, его правительства и близких к нему лиц в американские госструктуры и демократические процессы".

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