 Конгрессмен США назвал цели проверки Facebook и Google | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 10.06.2019

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Мир

Конгрессмен США назвал цели проверки Facebook и Google

Сбор личных данных вредит неприкосновенности частной жизни, инновациям и предпринимательству, заявил Дэвид Чичиллине. Интернет-концерны проверят на соответствие антимонопольному законодательству.

Штаб-квартира Google в Маунтин-Вью, Калифорния

Штаб-квартира Google в Маунтин-Вью, Калифорния

Проверка Конгресса США в отношении интернет-концернов сосредоточена не на конкретной компании, а на цифровом рынке, где доминируют крупные технологические платформы. Об этом конгрессмен-демократ Дэвид Чичиллине заявил в эфире телеканала Fox News в воскресенье, 9 июня. Он особо выделил намерение Конгресса США изучить деятельность компании Google и социальной сети Facebook, проверив ее соответствие антимонопольному законодательству.

По словам Чичиллине, Google контролирует 94 процента поиска на мобильных телефонах, а в социальной сети зарегистрированы 2,7 млрд пользователей. Конгрессмен назвал их "монополиями" и добавил, что они собирают данные пользователей. Это отрицательно сказывается на неприкосновенности частной жизни, отметил Чичиллине.

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Кроме того, использование данных не по назначению вредит инновациям и предпринимательству, подчеркнул он, приведя в качестве примера "устранение конкурентов" и "поведение, нарушающее антимонопольное законодательство". Необходимо изучить этот сегмент, чтобы понять, как усилить конкуренцию, защитить потребителей и обеспечить условия для выхода на рынок новых игроков, подытожил конгрессмен.

О намерении Конгресса США проверить конкуренцию на цифровых рынках стало известно 3 июня. По информации американских СМИ, аналогичное расследование планируют провести министерство юстиции США и Федеральная торговая комиссия. После появления сообщений о возможной проверке биржевые котировки ведущих интернет-концернов существенно снизились.

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    Автор: Рольф Венкель, Никита Баталов


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