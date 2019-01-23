 Конгрессмены запретили Трампу выводить США из НАТО за счет бюджета | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 23.01.2019

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Мир

Конгрессмены запретили Трампу выводить США из НАТО за счет бюджета

Законопроект был принят конгрессменами от обеих партий. В Палате представителей подчеркнули, что НАТО имеет ключевое значение для безопасности США и всего мира.

Здание Конгресса США

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект в поддержку НАТО на фоне критики президента Дональда Трампа в адрес альянса. Конгрессмены, среди которых были как демократы, так и республиканцы, вечером во вторник, 22 января, одобрили законопроект, запрещающий использовать бюджетные средства для вывода США из НАТО.

Документ был принят 357 голосами против 22. Теперь он поступит на рассмотрение Сената и, в случае одобрения в верхней палате Конгресса, - на подпись президенту.

Ключевая роль альянса

Лидер демократического большинства в Палате представителей Стени Хойер, подчеркивая важность принятого законопроекта, отметил, что "НАТО играет ключевую роль в обеспечении безопасности США и поддержания мира и стабильности во всем мире".

Контекст

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Законопроект был принят спустя несколько часов после отставки самого высокопоставленного американского дипломата, курирующего Европу, - заместителя госсекретаря США Уесса Митчелла, который решительно выступал в поддержку НАТО.

Президент Трамп уже неоднократно называл Североатлантический альянс устаревшей организаций и в частных беседах говорил, что желает вывести США из НАТО. Такой шаг фактически привел бы к разрушению альянса.

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    Автор: Михаил Бушуев


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