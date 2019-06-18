 Кому угрожает новая криптовалюта от Facebook? | Важнейшие политические события в мире: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 19.07.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Кому угрожает новая криптовалюта от Facebook?

Facebook разработал собственную цифровую валюту Libra, с помощью которой можно будет переводить деньги за границу и совершать покупки онлайн. Однако многие усматривают в ней серьезную угрозу.

Логотип криптовалюты Libra

Планы Facebook по запуску собственной криптовалюты под названием Libra встретили серьезное сопротивление со стороны администрации и надзорных органов США. В Вашингтоне обеспокоены тем, что новое платежное средство можно будет использовать, в том числе, для проведения незаконных операций - к примеру, отмывания денег, торговли людьми и финансирования терроризма.

Стоит отметить, что подобные опасения высказываются далеко не впервые. В середине июля министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что новая разработка Facebook, наряду с другими криптовалютами, представляет угрозу национальной безопасности страны.

Потенциальный охват Libra - 2,5 млрд человек

В министерстве финансов США предупредили Facebook, что интернет-гигант должен будет принять те же меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, что и другие поставщики финансовых услуг. Однако Facebook от этого еще далек, поэтому компании будет непросто получить "зеленый свет" на запуск криптовалюты от американских властей.

Стивен Мнучин

Стивен Мнучин

Ранее глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл подчеркнул, что планы по запуску Libra вызывают у него много вопросов - в частности,  в области защиты персональных данных пользователей, борьбы с отмыванием денег и финансовой стабильности США. Эти факторы приобретают еще большее значение в свете того, что общая аудитория Facebook в данный момент составляет 2,5 млрд человек: теоретически каждый из них может начать пользоваться новыми электронными деньгами.

Денежные переводы и покупки онлайн

Планируется, что на начальном этапе Libra будет использоваться для денежных переводов, совершаемых в разных валютах. Таким образом, криптовалюта составит прямую конкуренцию таким услугам, как Moneygram и Western Union, за пользование которыми нужно платить дополнительные взносы, а также банкам, которые берут за международные переводы высокие комиссии. Как подчеркнули в Facebook, это обеспечит доступ к международной финансовой системе, в том числе, и людям из бедных регионов.

Электронный кошелек для Libra

Обменивать Libra на другую валюту можно будет непосредственно на смартфоне

Ожидается, что денежные переводы с Libra можно будет осуществить непосредственно в принадлежащих Facebook службах обмена сообщениями WhatsApp и Messenger. Кроме того, если аккаунт пользователя Libra будет соединен с его банковским счетом, можно будет обменять электронные деньги на другую валюту непосредственно на смартфоне.

В перспективе же Libra должна стать универсальным платежным средством: с ее помощью люди будут совершать покупки онлайн. С этой целью Facebook заключил партнерское соглашение с 28 крупными компаниями, так или иначе связанными с электронными платежами, в их числе - Visa, Mastercard, Paypal, Vodafone и Ebay.

Начнет ли Facebook выдавать кредиты?

План Facebook предполагает, что Libra должна стать так называемой стабильной электронной валютой: это означает, что ее курс будет привязан к традиционным валютам - в частности, к доллару и евро. Таким образом, электронные деньги будут стопроцентно обеспечены реальными валютными резервами и активами.

Логотип криптовалюты Bitcoin

Логотип криптовалюты Bitcoin, прямую конкуренцию которой должна составить Libra

Впрочем, эксперты предполагают, что так будет не всегда. "Сегодня (разработчики криптовалюты - Ред.) рассчитывают, что Libra будет обеспечена на 100 процентов, но вполне логично, что в какой-то момент они решат снизить эту цифру до 50. И тогда у них появится мощный механизм кредитования", - поясняет менеджер финансовой компании Acatis Хендрик Лебер (Hendrik Leber).

В классической финансовой системе монополия на выдачу кредитов  принадлежит банкам. При этом они могут выдавать и кредиты, лишь частично обеспеченные реальными денежными резервами. Это означает, что банки, по сути, делают деньги из воздуха. Дональд Трамп в середине июля написал в Twitter, что создателям криптовалюттакже нужно было бы получать банковские лицензии. Если такие компании, как Facebook, хотят войти в финансовый бизнес, то на них должны распространяться те же правила, что и на банки, полагает президент США.

Libra - реальная альтернатива государственной валюте?

Тема криптовалют обсуждалась и в высших политических кругах на международном уровне - на встрече министров финансов G7, прошедшей 17 июля во Франции. В ее преддверии издание Bild привело цитату из документа немецкого Минфина: в нем говорится о том, что правительство ФРГ совместно с Центробанком страны намерены разобраться, "каким способом можно предотвратить создание реальной альтернативы государственной валюте".

Контекст

Самой популярной криптовалюте исполнилось 10 лет. За это время курс биткоина то резко падал, то взлетал до рекордных значений. В финансовом мире до сих пор спорят о его перспективах. (31.10.2018)

С помощью криптовалют можно оплатить счет в кафе или купить товары в интернет-магазине. DW выяснила, где можно потратить биткоины и как перевести виртуальные деньги в реальные. (28.12.2017)

Начав выпуск первой в мире государственной криптовалюты Petro, Венесуэла заработала сотни миллионов долларов. На фоне успеха Каракас хочет выпустить еще одну криптовалюту - Petro Gold. (24.02.2018)

Узбекистан объявил о начале активного освоения технологий блокчейна. Как полагают эксперты, это может вывести Ташкент в региональные финансовые лидеры, а может оказаться просто "заумной идеей". (10.07.2018)

В министерствах финансов Франции, Великобритании и США также критически относятся к планам Facebook. "Мы планируем тщательно изучить, выполняются ли все действующие правила и нужно ли будет менять их в будущем, чтобы обеспечить стабильность международной финансовой системы", - отметил по итогам встречи G7 министр финансов ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz).

Криптовалюта - начало конца господства банков?

Между тем криптовалюты доставляют головную боль не только финансовым регуляторам, но и, прежде всего, банкам. "Я думаю, что все крупные онлайн-сервисы - к примеру, Amazon, Alibaba или Google - в ближайшие годы запустят свою криптовалюту. На этом фоне возникает вопрос: а какая роль в этой игре будет отведена банкам?" - недоумевает Хендрик Лебер.

Тем временем представитель Центробанка ФРГ Буркхард Бальц (Burkhard Balz) в интервью газете Börsen-Zeitung подчеркнул, что Libra пока вызывает у него больше вопросов, чем ответов. Он опасается, что новая криптовалюта может сильно потеснить или ослабить своих конкурентов. "Нам хотелось бы знать, что произойдет с традиционными платежными системами и банками, если в будущем платежи все чаще будут осуществляться  в обход традиционных каналов. Ведь комиссии за транзакции до сих пор приносят банкам и платежным сервисам приличный доход", - констатирует Бальц. 

______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook | Youtube | Telegram 

Смотрите также:

  • Снегопад из денег

    Деньги и немцы

    Денежный снегопад

    У эскимосов есть 50 слов для обозначения снега, а у немцев - несчетное количество для денег. Один вариант даже "снежный" - Flocken, что означает хлопья.

  • Уголь

    Деньги и немцы

    Деньги - в печку

    Von irgendetwas muss der Schornstein ja rauchen, - эта старая немецкая идиома означает "нужно же чем-то зарабатывать деньги", а дословно ее можно было бы перевести как "нужно же чем-то печку топить". Если в русском встречаются "деревяшки", то в немецком широкое распространение получило слово Kohle - "уголь". Во время войны уголь был дорогим товаром, поэтому он быстро стал эквивалентом деньгам.

  • Гравий

    Деньги и немцы

    Звон монет

    Менее распространенное понятие, заменяющее в лексиконе слово "деньги" - Kies, "гравий". Мелкие камни в кармане по ошибке можно с легкостью принять за монеты.

  • Пластелин

    Деньги и немцы

    Слепила из того, что было...

    Ohne Knete keine Fete. Все достаточно просто: "Нет денег, не будет праздника". Слово Knete, "пластилин", скорее всего в немецкий язык принесли английские студенты. Для них dough, это английский вариант Knete, - выход из сложной ситуации. Деньги решают все.

  • Мох

    Деньги и немцы

    Зеленые, но не баксы

    Безденежью посвящена и другая немецкая поговорка: "Ohne Moos nix los". Можно было бы подумать, что мох имеет сходство с зелеными купюрами американской валюты. На самом деле, доллары здесь ни при чем. Происхождение этого слова объясняет древнееврейское слово ma'oth - "монеты" или "мелочь".

  • Мыши

    Деньги и немцы

    Еще один оттенок серого

    Немецкое слово Mäuse, возможно, созвучно Moos. Другое объяснение себе сложно представить, почему немцы называют деньги "мышами". А может все дело в выражении Mäuse merken, что означает "чуять махинации".

  • Лягушка

    Деньги и немцы

    Такие гроши

    Что общего у лягушек или жаб с деньгами? Словом Kröten раньше обозначали небольшую сумму денег - гроши.

  • Тряпка

    Деньги и немцы

    Вовсе не тряпка

    Немецкое слово Lappen имеет несколько значений. Одно из них - тряпка, как правило, имеется в виду грязная, выжатая после уборки, другое - крупная денежная купюра. А может, немцы имели в виду русскую поговорку "Из грязи - в князи", когда дали деньгам такое обозначение?

  • Великан

    Деньги и немцы

    Размер имеет значение

    Самый высокий человек в мире, турок Султан Кесен - безусловно, не самый бедный человек. Великан сумел уже немало заработать на своем росте. Однако немецкое слово Riesen помимо великанов имеет и другое значение - "тысяча".

  • Бумажник

    Деньги и немцы

    Fuffi и Hunni

    "Фуфик" и "хунтик" могли бы стать смешными персонажами. На самом деле Fuffi (50 евро) и Hunni (100 евро) - это сленг немецкой молодежи.

    Автор: Марина Борисова, Элизабет Грениэр


Смотреть видео 02:29

Почему дешевеет золото?

Контекст

Деньги и немцы

Сколько стоит автомобиль соседа? Сколько получает коллега? В Германии о деньгах говорить не принято. Но если очень хочется спросить про это, то можно использовать необычные синонимы. (14.01.2016)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Почему дешевеет золото?  

Насколько практичны цифровые деньги?  

Что общего у биткоинов с тюльпанами?  

Также по теме

Symbolbild Blockchain

Facebook анонсировал собственную криптовалюту Libra 18.06.2019

На разработанной Facebook криптовалюте Libra не будут отражаться колебания курсов, а сама компания не получит доступа к финансовым данным пользователей, утверждают представители концерна.

Реклама

Самые читаемые сегодня

Навальный нашел у главы Мосизбиркома недвижимость и бизнес в Хорватии  

Комментарий: Триумф и трагедия "черного нала" РПЦ  

США сбили иранский дрон над Ормузским проливом  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно