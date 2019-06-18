Кому угрожает новая криптовалюта от Facebook?

Планы Facebook по запуску собственной криптовалюты под названием Libra встретили серьезное сопротивление со стороны администрации и надзорных органов США. В Вашингтоне обеспокоены тем, что новое платежное средство можно будет использовать, в том числе, для проведения незаконных операций - к примеру, отмывания денег, торговли людьми и финансирования терроризма.

Стоит отметить, что подобные опасения высказываются далеко не впервые. В середине июля министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что новая разработка Facebook, наряду с другими криптовалютами, представляет угрозу национальной безопасности страны.

Потенциальный охват Libra - 2,5 млрд человек

В министерстве финансов США предупредили Facebook, что интернет-гигант должен будет принять те же меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, что и другие поставщики финансовых услуг. Однако Facebook от этого еще далек, поэтому компании будет непросто получить "зеленый свет" на запуск криптовалюты от американских властей.

Стивен Мнучин

Ранее глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл подчеркнул, что планы по запуску Libra вызывают у него много вопросов - в частности, в области защиты персональных данных пользователей, борьбы с отмыванием денег и финансовой стабильности США. Эти факторы приобретают еще большее значение в свете того, что общая аудитория Facebook в данный момент составляет 2,5 млрд человек: теоретически каждый из них может начать пользоваться новыми электронными деньгами.

Денежные переводы и покупки онлайн

Планируется, что на начальном этапе Libra будет использоваться для денежных переводов, совершаемых в разных валютах. Таким образом, криптовалюта составит прямую конкуренцию таким услугам, как Moneygram и Western Union, за пользование которыми нужно платить дополнительные взносы, а также банкам, которые берут за международные переводы высокие комиссии. Как подчеркнули в Facebook, это обеспечит доступ к международной финансовой системе, в том числе, и людям из бедных регионов.

Обменивать Libra на другую валюту можно будет непосредственно на смартфоне

Ожидается, что денежные переводы с Libra можно будет осуществить непосредственно в принадлежащих Facebook службах обмена сообщениями WhatsApp и Messenger. Кроме того, если аккаунт пользователя Libra будет соединен с его банковским счетом, можно будет обменять электронные деньги на другую валюту непосредственно на смартфоне.

В перспективе же Libra должна стать универсальным платежным средством: с ее помощью люди будут совершать покупки онлайн. С этой целью Facebook заключил партнерское соглашение с 28 крупными компаниями, так или иначе связанными с электронными платежами, в их числе - Visa, Mastercard, Paypal, Vodafone и Ebay.

Начнет ли Facebook выдавать кредиты?

План Facebook предполагает, что Libra должна стать так называемой стабильной электронной валютой: это означает, что ее курс будет привязан к традиционным валютам - в частности, к доллару и евро. Таким образом, электронные деньги будут стопроцентно обеспечены реальными валютными резервами и активами.

Логотип криптовалюты Bitcoin, прямую конкуренцию которой должна составить Libra

Впрочем, эксперты предполагают, что так будет не всегда. "Сегодня (разработчики криптовалюты - Ред.) рассчитывают, что Libra будет обеспечена на 100 процентов, но вполне логично, что в какой-то момент они решат снизить эту цифру до 50. И тогда у них появится мощный механизм кредитования", - поясняет менеджер финансовой компании Acatis Хендрик Лебер (Hendrik Leber).

В классической финансовой системе монополия на выдачу кредитов принадлежит банкам. При этом они могут выдавать и кредиты, лишь частично обеспеченные реальными денежными резервами. Это означает, что банки, по сути, делают деньги из воздуха. Дональд Трамп в середине июля написал в Twitter, что создателям криптовалюттакже нужно было бы получать банковские лицензии. Если такие компании, как Facebook, хотят войти в финансовый бизнес, то на них должны распространяться те же правила, что и на банки, полагает президент США.

Libra - реальная альтернатива государственной валюте?

Тема криптовалют обсуждалась и в высших политических кругах на международном уровне - на встрече министров финансов G7, прошедшей 17 июля во Франции. В ее преддверии издание Bild привело цитату из документа немецкого Минфина: в нем говорится о том, что правительство ФРГ совместно с Центробанком страны намерены разобраться, "каким способом можно предотвратить создание реальной альтернативы государственной валюте".

В министерствах финансов Франции, Великобритании и США также критически относятся к планам Facebook. "Мы планируем тщательно изучить, выполняются ли все действующие правила и нужно ли будет менять их в будущем, чтобы обеспечить стабильность международной финансовой системы", - отметил по итогам встречи G7 министр финансов ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz).

Криптовалюта - начало конца господства банков?

Между тем криптовалюты доставляют головную боль не только финансовым регуляторам, но и, прежде всего, банкам. "Я думаю, что все крупные онлайн-сервисы - к примеру, Amazon, Alibaba или Google - в ближайшие годы запустят свою криптовалюту. На этом фоне возникает вопрос: а какая роль в этой игре будет отведена банкам?" - недоумевает Хендрик Лебер.

Тем временем представитель Центробанка ФРГ Буркхард Бальц (Burkhard Balz) в интервью газете Börsen-Zeitung подчеркнул, что Libra пока вызывает у него больше вопросов, чем ответов. Он опасается, что новая криптовалюта может сильно потеснить или ослабить своих конкурентов. "Нам хотелось бы знать, что произойдет с традиционными платежными системами и банками, если в будущем платежи все чаще будут осуществляться в обход традиционных каналов. Ведь комиссии за транзакции до сих пор приносят банкам и платежным сервисам приличный доход", - констатирует Бальц.

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