Кому из торговых партнеров России грозит экономический спад?

В Европе и в Азии, на двух важнейших направлениях российского экспорта, замедляется экономический рост. "Многолетний подъем в немецкой экономике закончился". Такова ключевая фраза весеннего доклада пяти экономических институтов ФРГ, представленного в Берлине 4 апреля. В 2019 году темпы роста в Азиатско-Тихоокеанском регионе вновь, второй год подряд, снизятся, и в следующем году торможение продолжится. Таков прогноз Азиатского банка развития, опубликованный в Маниле 3 апреля.

Германия: спрос на энергоносители расти не будет

Главная цифра в документе немецких институтов - 0,8%. Таков прогноз роста ВВП Германии в 2019 году. Всего полгода назад, в своем осеннем докладе, ученые еще рассчитывали на 1,9%. О начинающемся в Германии и во всей еврозоне резком торможении эксперты начали предупреждать еще в январе. В марте один из участвовавших в составлении нынешнего доклада институтов, мюнхенский ifo, предсказал еще более слабую динамику на нынешний год: 0,6%.

Председатель совета директоров "Роснефти" Герхард Шрёдер и глава компании Игорь Сечин

Что означает для России снижение более чем наполовину прогноза для крупнейшей экономики Европы? Германия для РФ - важнейший рынок сбыта газа, крупный покупатель нефти и угля. Положительная новость: эксперты пяти институтов (пока) не ждут в ФРГ "ярко выраженной рецессии", иначе говоря - экономического кризиса с такими сопутствующими эффектами, как значительное сокращение производства и закрытие предприятий.

Так что обвального падения спроса в ФРГ на российские энергоносители и сырье для химической промышленности можно не опасаться. Для "Газпрома", к примеру, куда более серьезной проблемой окажутся в этом году последствия слишком теплой зимы и высокий уровень заполненности газохранилищ. С другой стороны, в условиях столь низкой экономической динамики ждать заметного роста потребления энергии тоже не стоит. Тем более, что все больше электроэнергии в Германии производят из возобновляемых источников.

Италия: между рецессией, стагнацией и долговым кризисом

Если ФРГ грозит в этом году экономический спад в смысле значительного снижения деловой активности при сохранении определенных темпов роста ВВП, то Италия, второй по размерам клиент "Газпрома" в ЕС и весьма крупный покупатель российской нефти, уже переживает классический спад - рецессию.

Во второй половине 2018 года экономика Италии два квартала подряд показывала пусть минимальный, но отрицательный рост, что соответствует хрестоматийному определению рецессии. В только что закончившемся 1-м квартале 2019 года спад, судя по предварительным данным, скорее всего продолжился. На весь нынешний год министерство финансов страны недавно прогнозировало минимальный положительный рост ВВП на 0,1%. Это, по сути дела, стагнация.

Большая часть газа из "Северного потока-2" по трубопроводу Eugal пойдет транзитом в Италию

Однако итальянское правительство, подготовившее программу стимулирования экономики, рассчитывает, по данным информационного агенства Reuters, на рост хотя бы на 0,3-0,4%. Этот пакет мер предусматривает, прежде всего, налоговые льготы для бизнеса и инвесторов. Но в результате, скорее всего, упадут поступления в бюджет, дефицит которого и так окажется в этом году куда более высоким, чем планировалось, поскольку в основу расчетов был заложен очень оптимистичный прогноз роста ВВП.

Все это может привести к резкому обострению долговых проблем Италии, у которой самый высокий в еврозоне уровень задолженности к ВВП после Греции, и вызвать острый финансовый кризис. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) из такого сценария, правда, пока не исходит: в своем прогнозе от 1 апреля она предсказывает на 2019 год сокращение итальянской экономики на 0,2%.

В условиях подобной вялотекущей рецессии спрос на энергоносители в Италии, для которой, в частности, будет предназначена значительная часть того газа, который "Газпром" намерен качать после завершения строительства "Северного потока-2" транзитом через Германию, Чехию и Австрию, в лучшем случае останется на прежнем уровне, хотя, скорее всего, снизится, пусть и не очень сильно.

Турция: тяжелый и нарастающий кризис

В пятерку важнейших внешнеторговых партнеров России до сих пор входила Турция. Она была, в частности, крупнейшим экспортным рынком для российских металлургов, вторым по размерам клиентом "Газпрома" в дальнем зарубежье после Германии и перед Италией (газопровод "Голубой поток" действует уже почти полтора десятилетия, "Турецкий поток" достроят в этом году), вторым по значению покупателем зерна и входила в десятку крупнейших импортеров нефти из РФ.

Однако в 2019 году Турция, по всей видимости, уже не сможет столь активно, как раньше, закупать российскую продукцию: после целого десятилетия бурного роста турецкая экономика впала в тяжелый кризис. В 3-м квартале 2018 года ВВП страны сократился по сравнению с предыдущим кварталом на 1,6%, в 4-м квартале на 2,4%. В 1-м квартале 2019 года, итоги которого еще не подсчитаны, минус мог оказаться еще более крупным. Во всяком случае рецессия продолжилась, что, в частности, привело с ощутимому снижению в последние месяцы закупок российского газа.

Стамбул, ноябрь 2018: президенты России и Турции празднуют укладку морской части "Турецкого потока"

Одна из ключевых причин кризиса - обвальное падение курса турецкой лиры летом прошлого года. Это вызвало разрушительную инфляцию (она сейчас около 20%) и бегство иностранного капитала, притоком которого во многом и обеспечивался недавний бум. Осенью и зимой национальная денежная единица несколько укрепилась, но в последние недели лира вновь падает.

Это во многом связано с обостряющимся конфликтом между Анкарой и Вашингтоном вокруг намерения турецкого президента Эрдогана закупить российские зенитные ракетные комплексы С-400: инвесторы опасаются американских штрафных мер против Турции и дальнейшего ухудшения ее отношений с Западом.

Получается, что поставки в эту страну с геополитическими целями российской военной техники (оплачиваемой в значительной мере с помощью кредита из Москвы) способствуют очередному витку девальвации лиры, что снижает спрос на всю другую российскую продукцию, поскольку необходимая для ее оплаты валюта становится для турецких импортеров слишком дорогой.

Азия: рост замедляется, цены на СПГ снижаются

Главная причина замедляющегося развития мировой экономики - это торможение в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). По оценкам Азиатского банка развития, который отслеживает ситуацию в 45 странах, темпы роста в самой динамичной части планеты, достигшие в 2017 году 6,2%, снизились до 5,9% в прошлом году, составят 5,7% в нынешнем и сократятся до 5,6% в следующем. Связано это, прежде всего, с ситуацией в двух крупнейших экономиках региона - китайской и японской.

Хотя Китай и продолжает развиваться со скоростью свыше 6%, он теряет былые темпы роста из-за целого ряда накопившихся внутренних проблем, продолжающейся смены экстенсивной модели экономического развития на инновационную, а также из-за торговой войны с США и затянувшейся полной неопределенности относительно ее перспектив.

А Япония, по мнению ряда экспертов, может оказаться в этом году просто на грани рецессии. На это указывает, в частности, продолжающееся вот уже три месяца существенное сокращение экспорта. А также падение импорта, что говорит о снижении платежеспособного спроса на внутреннем рынке.

Такая тенденция не может не беспокоить российскую газовую промышленность, причем сразу по двум причинам. Во-первых, потому что Япония сокращает импорт энергоносителей, а ведь она - главный клиент такой новой экспортной отрасли российской экономики, как производство сжиженного природного газа (СПГ).

Во-вторых, сокращение японского спроса сбивает традиционно высокие азиатские цены на СПГ, в результате для таких его производителей, как Катар, США или российская компания "Новатэк", растет привлекательность европейского рынка, а там сжиженный газ составляет растущую конкуренцию трубопроводным поставкам "Газпрома".

Вообще же Азиатско-Тихоокеанский регион принципиально важен для энергетического экспорта России. Сюда идет половина поставляемого за рубеж угля, основная часть СПГ, значительные объемы нефти, в Китай прокладывается газопровод "Сила Сибири". Большие надежды на АТР возлагает также российское машиностроение.

Прогнозируемое на ближайшие два года пусть и не очень резкое, но все же ощутимое замедление темпов экономического роста в АТР означает для России, что она вряд ли может рассчитывать как на заметное увеличение поставок энергоносителей в азиатском направлении, так и на то, что сможет продавать здесь свою сырьевую и несырьевую продукцию по особенно выгодным для себя ценам.

Смотрите также:

Бум сжиженного газа (СПГ) на мировом рынке: тренды и лидеры Танкеры-газовозы меняют облик отрасли Сжиженный природный газ (СПГ, по-английски LNG) стремительно меняет облик мировой газовой отрасли. Если в 20-м веке голубое топливо экспортировали в основном по трубам, то в 21-м веке его все чаще доставляют в танкерах. Для России это означает шансы и риски: развивая собственное производство СПГ, она расширяет рынки сбыта, но одновременно стимулирует конкуренцию трубопроводам "Газпрома".

Бум сжиженного газа (СПГ) на мировом рынке: тренды и лидеры Доля СПГ в мировом экспорте газа Уже сегодня примерно 40 процентов физических объемов мирового экспорта газа приходятся на СПГ. До 2040 года доля сжиженного газа возрастет до 60 процентов. Таков прогноз одного из лидеров рынка - британо-нидерландского нефтегазового концерна Royal Dutch Shell.

Бум сжиженного газа (СПГ) на мировом рынке: тренды и лидеры Мировой лидер: Катар Крупнейшим в мире производителем СПГ является Катар. Нефтяной эмират в Персидском заливе с середины 1990-х годов целенаправленно сосредотачивался на экспорте газа, строя все новые и новые терминалы для его сжижения и резервуары для его хранения. В 2018 году Катар был для Европы важнейшим поставщиком сжиженного газа перед Алжиром и Нигерией.

Бум сжиженного газа (СПГ) на мировом рынке: тренды и лидеры Новый мощный конкурент: Австралия Австралия богата газом, но доставлять его потребителям в Азии по трубопроводам просто невозможно. Благодаря развитию рынка СПГ и все более крупным танкерам далекий пятый континент стал в последние годы серьезным игроком в мировой газовой промышленности. Большими мощностями по сжижению газа обладают также Малайзия, Индонезия и Алжир (2018 год, в млн тонн). В первую десятку вошла и Россия.

Бум сжиженного газа (СПГ) на мировом рынке: тренды и лидеры Крупнейший импортер: Китай В 2018 году Китай, обогнав Японию, стал крупнейшим в мире импортером СПГ. Пекин ускоренными темпами заменяет в электроэнергетике уголь на куда более экологичный газ, чтобы снизить уровень загрязнения воздуха в крупнейших городах КНР. Летом 2018 года танкер "Владимир Русанов" доставил в китайскую провинцию Цзянсу первую партию газа с российского завода "Ямал СПГ".

Бум сжиженного газа (СПГ) на мировом рынке: тренды и лидеры Мощности для регазификации СПГ Самые большие мощности по регазификации сжиженного газа (2018 год, в млн тонн) по-прежнему у Японии, но в прошлом году многие из них из-за снижения спроса оказались недозагруженными. На втором месте - Европа, если рассматривать вместе все страны ЕС и Турцию, как это делает в своих исследованиях Shell. В США такие терминалы в основном простаивают, зато КНР использует свои мощности в полном объеме.

Бум сжиженного газа (СПГ) на мировом рынке: тренды и лидеры Плавучие терминалы СПГ-терминалы могут быть не только стационарными, но и мобильными. Крупнейший в мире плавучий завод по сжижению газа Prelude заработал в 2018 году примерно в 500 километрах к западу от Австралии. А в Литве, в порту Клайпеды, с 2014 года действует регазификационное судно Independence (на фото). Оно принимает СПГ, в частности, из Норвегии и США.

Бум сжиженного газа (СПГ) на мировом рынке: тренды и лидеры Пассажиры требуют экологичных лайнеров Регазифицировать СПГ необязательно - его можно использовать и в жидком виде как моторное топливо, оно куда более чистое, чем дизель и мазут. К 2040 году 6000 судов будут использовать сжиженный газ, прогнозирует Shell, указывая на ужесточение норм выбросов и на требования озабоченных экологией пассажиров. В 2018 году в Германии построили первый круизный лайнер, работающий только на СПГ: AIDAnova.

Бум сжиженного газа (СПГ) на мировом рынке: тренды и лидеры Новое топливо для тяжелых грузовиков Магистральное направление развития автопрома - переход на электрическую тягу, но тяжелые грузовики целесообразнее переводить с дизеля на сжиженный газ, считают эксперты Shell. Их прогноз: в 2040 году только в Евросоюзе на СПГ будут работать 480 тысяч фур и 16-тонников. Но для этого надо сначала создать разветвленную сеть АЗС. В 2018 году в Германии, к примеру, было только три СПГ-заправки.

Бум сжиженного газа (СПГ) на мировом рынке: тренды и лидеры Крупнейшее в мире судно-заправщик СПГ СПГ-заправки могут быть и плавучими. С начала 2019 года на Балтике и в Северном море действует крупнейшее в мире бункеровочное судно с сжиженным газом Kairos гамбургской фирмы Nauticor. Его основная задача - осуществлять у северо-западных берегов Европы оперативную дозаправку всевозможных плавсредств, уже перешедших на самое экологичное судовое топливо. Автор: Андрей Гурков

