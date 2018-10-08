 Компания Google отказалась от конкурса Пентагона на 10 млрд долларов | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 09.10.2018

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Мир

Компания Google отказалась от конкурса Пентагона на 10 млрд долларов

Конкурс предполагает работу над модернизацией вычислительного оборудования. Компания сомневается в том, что проект Минобороны США отвечает ее принципам в области использования искусственного интеллекта.

Штаб-квартира Google в Калифорнии (фото из архива)

Штаб-квартира Google в Калифорнии (фото из архива)

Компания Google отказалась от участия в проводимом министерством обороны США конкурсе по созданию системы облачных вычислений. О решении компании стало известно во вторник, 9 октября.

Конкурс на 10 млрд долларов предполагает заключение контракта для работы над проектом Joint Enterprise Defense Infrastructure, цель которого - модернизация вычислительного оборудования военных. Среди прочих заявки на участие подали Amazon и Microsoft.

Контекст

В Женеве проходят переговоры о будущем автономного оружия. Россия и США - за развитие таких вооружений, 26 стран и Илон Маск - против, Германия - за пошаговый запрет. Подробности - у DW. (27.08.2018)

Чтобы не отстать от США и КНР в области искусственного интеллекта, надо последовать примеру физиков, создавших CERN, и учредить в Европе научное объединение CLAIRE, призывают ученые из 20 стран. (20.06.2018)

Google не может гарантировать, что проект Пентагона "соответствует принципам в области технологий искусственного интеллекта", говорится в сообщении компании. Кроме того, отдельные пункты контракта выходят за рамки имеющихся у Google государственных сертификатов, заявила ее представитель.

В июне генеральный директор Google Сундар Пичаи обнародовал принципы компании в области использования искусственного интеллекта. В частности, Google не будет участвовать в разработке"оружия или иных технологий", которые "наносят ущерб людям или напрямую содействуют ему".

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    Автор: Ксения Сафронова


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Ссылки в интернете

Принципы Google в области использования искусственного интеллекта

Аудио- и видеофайлы по теме

Зачем роботу этика  

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Индустрия 4.0 – роботы вытеснят людей с рынка труда  

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