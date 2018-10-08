Компания Google отказалась от конкурса Пентагона на 10 млрд долларов

Компания Google отказалась от участия в проводимом министерством обороны США конкурсе по созданию системы облачных вычислений. О решении компании стало известно во вторник, 9 октября.

Конкурс на 10 млрд долларов предполагает заключение контракта для работы над проектом Joint Enterprise Defense Infrastructure, цель которого - модернизация вычислительного оборудования военных. Среди прочих заявки на участие подали Amazon и Microsoft.

Google не может гарантировать, что проект Пентагона "соответствует принципам в области технологий искусственного интеллекта", говорится в сообщении компании. Кроме того, отдельные пункты контракта выходят за рамки имеющихся у Google государственных сертификатов, заявила ее представитель.

В июне генеральный директор Google Сундар Пичаи обнародовал принципы компании в области использования искусственного интеллекта. В частности, Google не будет участвовать в разработке"оружия или иных технологий", которые "наносят ущерб людям или напрямую содействуют ему".

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