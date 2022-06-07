Комментарий: Хейтспич от Медведева - ненависть на поток

Дмитрий Медведев написал, что пока жив, будет делать все, чтобы исчезли "ублюдки и выродки", которые, по его мнению, хотят России смерти. Перед этим он же выступал в защиту попавших под санкции российских чиновников и их родственников. А глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин недвусмысленно грозил ракетами "Сармат" балканским странам, не пропустившим самолет подсанкционного Сергея Лаврова, главы российского МИДа. Только ли причина в войне, или российские чиновники как с цепи сорвались и по другим причинам?

Любимец московских гостиных

Бывший российский президент, экс-премьер, ныне замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, 14 лет назад рассуждавший о том, что "свобода лучше, чем несвобода", спустя три месяца после начала масштабной военной агрессии России против Украины дает понять, что уничтожил бы каждого, кто согласиться с ним тогдашним. Он такой не один.

Эти три месяца российские чиновники, депутаты и дипломаты соревнуются в жесткости высказываний. То ядерной войной погрозят. То предложат похищать министров стран НАТО, как депутат Олег Морозов, который в молодости успел поработать даже в пропагандистских структурах КПСС и знает, что при Брежневе и даже Андропове за такие безумные предложения пришлось бы партбилет на стол положить.

Иван Преображенский

Откуда же рождается это желание сигануть "поперек батьки в пекло"? Раньше бы комментаторы начали в один голос уверять нас, что это заявления "для внешнего пользования". Мол, так кремлевские пропагандисты запугивают Запад. Но сейчас такое объяснение потеряло актуальность. Для запугивания достаточно намеков самого Владимира Путина на возможность использования российского ядерного арсенала.

Может быть, аудитория того же Медведева в реальности внутри России? Не зря пропагандистка Маргарита Симоньян рассказывает, что посты экс-президента читают вслух в "московских гостиных", то есть из скорее комического персонажа для российских лоялистов он превращается в "икону стиля". Скорее всего, это именно тот эффект, которого и добивается бывший "либеральный преемник" и "модернизатор".

Он знает - к нему у милитаристов огромный набор претензий. Он все еще не свой для радикальной партии войны, духовным лидером которой является сам Владимир Путин. А эти радикалы алчут крови так называемых "системных либералов". В итоге кто-то, как Чубайс, уезжает за рубеж, ну а Медведев берет пример с бургомистра из пьесы Евгения Шварца "Дракон", который имитировал сумасшествие. Правда, только ли имитировал?

Верит - не верит?

Изображать патриотический угар и верить в то, что говоришь, - разные вещи. Многие сомневаются: верят ли циники Володин, Медведев, Рогозин, Морозов, та же Симоньян и десятки других в то, что говорят? Откуда идут их хейтспичи - от сердца, мозга или от кошелька?

У того же Медведева, например, как ходят слухи, из США выслали сына, лишив визы. Он потерял возможность пользоваться тосканскими виноградниками, которые, как утверждал Алексей Навальный, принадлежат экс-президенту. Может быть, в этом реальная природа ненависти российских чиновников к Западу? Ну и, конечно, в системной поддержке Западом украинского военного сопротивления.

Если так, то это позволило бы всерьез воздействовать на российский правящий класс санкциями и даже со временем вернуться к рациональному разговору с ним. К сожалению, похоже, что значительная часть этих хейтспичей идет от сердца, минуя голову. Вроде последнего эмоционального срыва Дмитрия Медведева. С момент распада СССР значительная часть российской элиты убеждала себя, что все их неудачи от того, что Запад ненавидит их и Россию.

Убедили весь мир и самих себя

Этот классический самосбывающийся прогноз им в полной мере удалось реализовать. Естественное недоверие к постсоветским элитам они сами своими агрессивными действиями за последние восемь лет смогли превратить в откровенное отторжение. Угрозами применения насилия, а сейчас и кровавой агрессией против Украины убедили западный мир в том, что Кремль представляет вполне реальную опасность.

И теперь, когда худшие прогнозы российских радикалов сбылись, в "московских гостиных" Симоньян и другие пропагандисты радостно восклицают: "Мы же предупреждали!". И в ответ коллективный медведев, который раньше играл в либерала, надуваясь как красный шар, лопается от криков ненависти.

Он верит в собственный миф, ненавидит Запад и Украину, плачет о своей собственности и попавших под санкции родственниках. И все это - разом. Разговаривать с ним на рациональном уровне, что бы там ни писал Генри Киссинджер, уже, к сожалению, невозможно. Пропаганда ненависти стала их вторым "я".

Автор: Иван Преображенский, кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

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