Комментарий: "Третий пол" в ФРГ - верный шаг для защиты прав интерсексуалов

Интерсексуалы в ФРГ могут официально выбрать иной пол, кроме мужского и женского. Введение "третьего пола" - важный шаг, но этого недостаточно, считает Маттар Пачинте.
Теперь это уже официально: кабинет министров Германии одобрил законопроект, который позволит людям выбирать третий вариант указания пола в официальных документах и удостоверениях личности. Это означает, что лица, которые не относят себя ни к мужскому, ни к женскому полу, или те, у кого есть анатомические признаки обоих этих полов, смогут отмечать в соответствующей графе вариант "различный" ("divers"). Законопроект еще должен быть одобрен германским бундестагом.
Интерсексуальность связана с биологическими особенностями человека. Интерсексуалы могут быть как геями, так и придерживаться традиционной ориентации. Они могут относить себя или к мужчинам, или к женщинам, или же - ни к тем и ни к другим. Многие культуры и религии уже давно признают существование интерсексуалов. Так ряд общин коренных народов Канады называют их людьми "двух начал", обобщающим определением для всех, кто не вписывается в традиционные западные представления о гендерной и сексуальной идентичности, а также для тех, у кого есть признаки как мужского, так и женского пола.
Признание прав "третьего пола"
Для интерсексуалов и людей, которые не соответствуют бинарным представлениям о мужских и женских телах, право на самоидентификацию, отражающую их биологическую реальность в личных документах, имеет решающее значение. Однако эта мера вовсе не является всеобъемлющим решением для тех, кто сталкивается с дискриминацией в связи со своим небинарным статусом.
Интерсексуалы - дети и взрослые - повсеместно сталкиваются с дискриминацией, стигматизацией и часто подвергаются "нормализующему" медицинскому вмешательству, изменяющему их анатомию. Нередко эти процедуры являются принудительными или, когда речь идет о детях, проводятся без согласия оперируемого.
С введением "третьего пола" Германия встанет в один ряд с такими странами, как Австрия, Австралия, Новая Зеландия, Канада, Португалия и США. Все они признают интерсексуальность и возможность выбора иного пола, кроме мужского и женского.
По оценкам ООН, от 0,05 до 1,7 процента населения земного шара имеют от рождения признаки обоих полов. Для сравнения, примерно такое же число людей на земле родились рыжеволосыми. Введение "третьего пола" в Германии многие активисты, правозащитники, законодатели расценили как исторический шаг, направленный на признание во всем мире прав людей, которые не желают идентифицировать себя ни с мужским, ни с женским полом. Интерсексуалы имеют право на самоопределение, и их идентичность должна быть признана обществом. "Третий пол" должны признавать и правительства, и врачи, и все общественные структуры. Но одного лишь признания недостаточно.
Достигнутого недостаточно
Ввести третью опцию в документах - еще не значит окончательно признать его существование и облегчить жизнь людям, которые готовы официально признать, что не являются ни мужчиной, ни женщиной. Ведь они вынуждены пользоваться общественными туалетами, приспособленными лишь для представителей двух полов, они становятся объектами особого внимания служб безопасности, например, в аэропортах.
Люди с интерсексуальной идентичностью вынуждены проходить унизительные проверки потому, что не вписываются в традиционные представления общества. И даже официальные документы не помогут им избежать такого контроля.
Несмотря на официальное введение "третьего пола", его представители опасаются, что им, например, запретят въезжать в те страны, где интерсекусальную идентичность не признают, где "третий пол" может стать для них потенциальным источником опасности.
Даже те, кто приветствует официальное введение "третьего пола" подчеркивают, что это лишь первый шаг и необходимо еще много сделать для защиты прав интерсексуалов. Некоторые вообще считают, что этот законопроект направлен не на либерализацию, а является попыткой введения новой медицинской категории и навешивания ярлыков.
Но все же для многих - это шаг на пути к освобождению и толерантности, признанию прав меньшинств. Это принятие того, что сексуальная идентичность не определяется жесткими "или-или", что понятие это включает в себя целый спектр различных проявлений. По словам Сары Келли Кинан - первого человека в США, в чьих документах появился "третий пол", проявление истинной силы - это осознание того, кто ты есть.
Автор: Матар Пачинте
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