Комментарий: "Супервторник" в США показал, что демократы хотят единства

Как это могло случиться?

Выбор кандидатов в президенты от демократов на этот раз был богаче, чем когда-либо: женщины, афроамериканцы, латиноамериканцы, молодые, динамичные, оптимистичные - и, среди прочего, геи. Они были такие разные, и их было так много, что все они даже не смогли уместиться на одной сцене в ходе первых теледебатов. В течение двух вечеров каждый из них рассказывал о себе и своих идеях американским телезрителям.

Это было в июне 2019 года. Но сейчас, спустя более восьми месяцев, кандидата будут выбирать между 77-летним бывшим вице-президентом, печально известным как своими словесными ляпами и забывчивостью, так и чрезмерной склонностью к тому, чтобы пообнимать женщин, и 78-летним сенатором, только что пережившим сердечный приступ, с гордостью называющим себя "социалистом", но при этом не говорящим ни слова о том, как он собирается финансировать свою щедрую политику, да к тому же известным своим упрямством. У одного из них нет какого-то конкретного плана, а план другого не завоюет большинство голосов.

Демократы в США хотят умеренного кандидата

Пока что результаты праймериз показывают, прежде всего, то, что демократы хотят единства. Они готовы голосовать за любого, кто, по их мнению, может победить нынешнего президента США Дональда Трампа. Основные политические цели ясны: демократы убеждены, что обязанность государства - помогать бедным и слабым, они выступают за медицинское страхование для всех (в какой бы то ни было форме), разумные законы об оружии, хотят борьбы с изменением климата и умеренной внешней политики и политики в области безопасности.

Кристина Бергман

При этом большинство членов партии хотело бы умеренного кандидата и не поддерживает крайние, бескомпромиссные взгляды Берни Сандерса. Поэтому сейчас демократы сплотились вокруг Джо Байдена - после того, как он одержал выдающуюся победу в Южной Каролине, набрав почти 50 процентов голосов. И после того, как другие умеренные конкуренты сдались. Совсем недавно бывший мэр Пит Буттиджич и сенатор Эми Клобушар присоединились к лагерю Байдена. Сила - в единстве, и всем нравится поддерживать победителей.

Демократы не нашли в себе сил на смелое решение

Давайте хоть на мгновение представим, что было бы, если бы все пошло по-другому и Демократическая партия повела бы себя как лидирующая сила в обществе? Если бы партия определилась с идеологическим направлением или, допустим, дала возможность выбирать из, максимум, двух кандидатов: умеренной Эми Клобушар и прогрессивной Элизабет Уоррен? Две умные женщины, которые смотрят в будущее и при этом еще и знают, как создавать коалиции.

При сплоченной работе партии и поддержке таких грандов, как Джо Байден (заслуги которого за его долгую карьеру неоспоримы) и Берни Сандерса, который в настоящее время способен мотивировать молодых людей как никто другой, любая из этих двух женщин смогла бы занять пост президента США. Но руководство Демократической партии уклонилось от ответственности, предоставив делать выбор рядовым членам партии. А те просто растерялись. Созданная Берни Сандерсом политическая организация, его восторженные, преданные молодые сторонники и известность Джо Байдена, в конечном счете, дали им обоим неоспоримые преимущества. У других, более молодых кандидатов, на самом деле, не было никаких шансов.

Лучший выход: отказ Сандерса от борьбы?

Так что теперь Джо Байден переживает новый взлет своей карьеры, победив в тех штатах, где он даже не проводил избирательной кампании, например, в Миннесоте. Там Берни Сандерс еще в 2016 году разгромно победил Хиллари Клинтон. В 2020 году Джо Байден завоевал этот штат, не оставив сопернику даже шанса - при поддержке Эми Клобушар, сенатора родом из Миннесоты.

Настало время для демократов сомкнуть ряды и вспомнить, что их главная цель - это победа над Дональдом Трампом в ноябре на президентских выборах. В этом смысле борьба между Байденом и Сандерсом на партийном съезде - что в настоящий момент не исключено - нанесла бы максимальный вред общему делу. Берни Сандерс должен серьезно отнестись к решению членов его партии, если он действительно хочет, чтобы дни Трампа в Белом доме были сочтены. Демократам не нужна революция, им нужен умеренный кандидат. Даже если его зовут Джо Байден.

Автор: Кристина Бергман, обозреватель DW

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