Комментарий: Спор Кадырова и Мишустина как символ фиаско Путина

Исключительный статус Рамзана Кадырова - один из системообразующих элементов всего режима российского президента Владимира Путина. В понедельник сам глава Чечни ещё раз это подтвердил, когда в довольно категоричной форме ответил на замечание премьера Михаила Мишустина.

Кадыров поучает Мишустина

Еще 1 апреля чеченский лидер издал распоряжение, закрыв, за редким исключением, въезд в Чечню всем, кто не имеет там постоянной регистрации. В свою очередь, Мишустин, возглавляющий правительственный штаб по борьбе с распространением коронавируса, потребовал от глав регионов держать административные границы открытыми. Перекрывать их, если потребуется, - прерогатива федеральных властей.

Константин Эггерт

Однако Кадыров отказался снимать запрет на въезд в свой регион для тех, кто там не зарегистрирован. Он прочитал премьеру короткую нотацию: "Ради спасения жизни можно и две недели, и два месяца находиться в изоляции, можно идти на любые жесткие меры". Владимир Путин на эту перепалку пока никак не отреагировал.

Рамзан Ахматович вновь доказал, что он не просто глава просто региона. Он ведет себя, скорее, как руководитель государства, находящегося в некоем подобии конфедеративных отношений с Российской Федерацией.

Особый статус Чечни и популярность Кадырова

Это само по себе не новость. С того майского дня 2004 года, когда после гибели в результате теракта Ахмата Кадырова Путин назначил его сына главой республики, особый статус Чечни - неформальный, но от этого не менее устойчивый элемент российской политической системы. То, что бюджет республики более чем на 80 процентов формируется из средств федеральной казны, доказывает (тоже неформально), что Москва проиграла вторую чеченскую войну. Эти средства - цена последовавшего за поражением и держащегося до сих пор мира.

Местное начальство, вслед за своим руководителем появляющееся на телеэкранах в прекрасно сшитой полувоенной форме с национальными элементами, и митинги на грозненском стадионе, на которых тысячи людей часами внимают речам Кадырова, - наиболее яркие визуальные символы особого статуса республики. Ни одному другому российскому главе региона такое не позволяется.

Впрочем, к особому статусу Чечни в России привыкли все. Сам Рамзан Кадыров довольно популярен и за пределами своей республики. Многим в России импонирует образ решительного и молодого лидера, который "навел у себя порядок", "заботится о народе" (что несложно в силу упомянутых ранее особенностей бюджетирования), и вдобавок беспощадно борется с гомосексуалами.

Фиаско Путина в кризисной ситуации

Но сейчас Россия вместе со всем миром переживает пандемию коронавируса. Мишустин уполномочен президентом руководить борьбой с распространением болезни на территории России. Это предполагает особые полномочия и единоначалие, как в армии. И когда глава одного региона оспаривает распоряжения руководителя штаба, это демонстрирует слабость центральной власти в целом и подает нежелательный для всей страны пример другим губернаторам. А они и без того дезориентированы путинскими указаниями бороться с пандемией, исходя из местной специфики - но без дополнительных средств и без четкого понимания, где пролегают границы их полномочий.

Все вопросы здесь не к Кадырову (он пользуется тем статусом, к которому привык за 16 лет), а к Владимиру Путину. Начиная с отмены выборов глав регионов в 2004 году, президент России строил и построил донельзя централизованную систему подчинения регионов Кремлю. Эта система фактически покончила с реальным федерализмом. Чечня в этой системе была единственным исключением.

Однако в момент общенационального кризиса Путину, и, что еще важнее, стране потребовались настоящие федерализм и самостоятельность регионов - разумеется, в рамках Конституции и здравого смысла. И тут выяснилось, что 99 процентов региональных начальников абсолютно растеряны. Их 16 лет отбирали по единственному критерию - лояльность Кремлю. И сегодня они либо боятся ответственности, либо не умеют ею пользоваться. А поведение единственного главы региона, который и не боится, и умеет, совершенно не соответствует директивам Путина. Вдобавок он игнорирует назначенного президентом главу Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса, который по статусу фактически еще и второе лицо в государстве. Более яркой иллюстрации полного фиаско путинской политики, да еще в столь тяжелое время, трудно себе представить. Трагедия в том, что шанс для осознания этого факта представился только сейчас - во время пандемии.

Автор: Константин Эггерт - российский журналист, ведущий программ телеканала "Дождь". Автор еженедельной колонки на DW. Константин Эггерт в Facebook: Konstantin von Eggert

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также:

Смех и солидарность в эпоху коронавируса Охота на медведей Чем занять детей, когда школы и детские сады закрыты неделями? Тысячи бельгийцев и голландцев решили немного развлечь малышей и выставили в окна плюшевых мишек в качестве "мишеней" для прогулочной "охоты". Многие медведи в окнах зарегистрированы на интерактивных картах. Так родители могут спланировать свою прогулку по "медвежьему маршруту". Мол, мы не бесцельно шатаемся по городу, а ищем мишек!

Смех и солидарность в эпоху коронавируса Помощь уязвимым Наибольшую опасность коронавирус представляет для пожилых людей. Чтобы уберечь их от инфицирования SARS-CoV-2, супермаркеты во многих странах ввели временные интервалы, когда только пожилые люди могут делать покупки.

Смех и солидарность в эпоху коронавируса Музыка против вируса Турция выбрала другой путь: людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, запрещено покидать пределы своего дома. Для их же собственной безопасности! 25-летний житель Мерсина скрашивает вынужденное одиночество стариков игрой на гитаре. В других странах люди поют под окнами домов престарелых.

Смех и солидарность в эпоху коронавируса "Италия, мы с тобой!" Солидарность существует! В российском Беслане жители города зажгли свечи, сопереживая вместе с итальянцами, потерявшими родных и близких. В Парагвае, Польше и Боснии в ночной подсветке общественных зданий использованы цвета итальянского флага. В Китае моральную поддержку итальянцам демонстрирует раскрашенный в зеленый, белый и красный цвета автобус.

Смех и солидарность в эпоху коронавируса Надежда на небосклоне Швейцария также солидарна с Италией. Маттерхорн, знаменитая гора и символ Швейцарии (расположена на границе с Италией), шлет в эти дни световой сигнал со свой вершины. А время от времени на пике появляется проекция #stayathome - как призыв серьезно относиться к пандемии и оставаться дома.

Смех и солидарность в эпоху коронавируса Веселый карантин Литовский фотограф Адас Василяускас остался без работы из-за пандемии. Но он не стал унывать, а отправил дрон с камерой к окнам друзей и соседей (конечно, с их позволения). Оказалось, что они тоже не хотят придаваться унынию. Во время вынужденного затворничества, как выяснилось, можно загорать на крыше, тренироваться на балконе, устраивать маскарад и мечтать о следующем отпуске!

Смех и солидарность в эпоху коронавируса Животные тоже страдают Локдаун в Бангладеш. Бездомные животные остались без пропитания, потому что люди перестали покидать дома и их подкармливать. Поэтому уличных собак в Дакке теперь кормят добровольцы. Кстати, в Германии природоохранные организации предупредили о том, что голодная смерть угрожает местным городским голубям.

Смех и солидарность в эпоху коронавируса Признание медикам Во многих странах медицинский персонал уже несколько недель работает на абсолютном пределе сил и возможностей. В Европе люди по вечерам открывают окна, выходят на балконы и аплодируют героям в белых халатах. Пакистанцы машут белыми флагами в знак уважения к медикам.

Смех и солидарность в эпоху коронавируса Посильная помощь Волонтеры во всем мире сели за швейные машинки, чтобы шить простые защитные маски. Они не гарантируют защиту от заражения, но могут снизить темпы распространения вируса. Маски, которые шьют эти женщины в Сирии, предназначены для бедных в Алеппо.

Смех и солидарность в эпоху коронавируса Арт-профилактика Каждый помогает так, как может. Мастера граффити из группы RBS Crew в Сенегале своими просветительскими рисунками на стенах домов в Дакаре наглядно показывают населению, как надо вести себя, чтобы замедлить распространение коронавируса. Чихать следует в локтевой сгиб! Это - одно из важных правил.

Смех и солидарность в эпоху коронавируса С улыбкой против вируса Кризис легче пережить в хорошем настроении. Так решил один 29-летний житель Вашингтона и отправился гулять по американской столице в костюме тираннозавра Рекса - чтобы развеселить людей и отвлечь их от мыслей о пандемии.

Смех и солидарность в эпоху коронавируса Спорные стилизации В Германии путь к улыбке ведет через желудок! Конфеты в виде вирусов, пироги в форме рулонов туалетной бумаги, съедобные пасхальные зайцы в защитных масках... Но это была бы не Германия, если бы не было жалоб! Недовольные считают, что такие кулинарные изыски безвкусны и бестактны.

Смех и солидарность в эпоху коронавируса Рулон в подарок Туалетная бумага пользуется сейчас особенно большим спросом не только в Германии. Один ресторан в штате Миннесота, США, добавляет рулон к каждому заказу на сумму больше 25 долларов. "Клиенты смеются, когда получают свой заказ. И сейчас этот смех - самое лучшее", - сказал владелец ресторана местному телеканалу. Интеллигентная маркетинговая стратегия!

Смех и солидарность в эпоху коронавируса Сатира в знак протеста Искусство реагирует на кризис и едкой сатирой. Бразильский художник Айра Окрешпу - не единственный, кто критикует президента Болсонару за его скептическое отношение к карантинным мерам. Поэтому художник изобразил его с красным носом клоуна: мол, это - единственная маска, которую президент носит ради защиты от коронавируса. Автор: Ута Штайнвер, Элла Володина

