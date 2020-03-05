Комментарий: Россия накануне эпидемии - виноватые назначены заранее

Вечером 5 марта был обнародован указ мэра Москвы Сергея Собянина, вводящий в столице России "режим повышенной готовности" в связи с угрозой эпидемией, вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2. В этот же день стало известно, что из-за эпидемии отменен Санкт-Петербургский экономический форум, который планировалось провести в начале июня. 4 марта лично Владимир Путин заявил о том, что из-за границы идут "вбросы" о ситуации с коронавирусом в России, чтобы "посеять панику среди населения". Такие новости позволяют почувствовать всю тревожность ситуации: власти России ждут начала эпидемии, вполне допускают, что даже к началу лета она все еще будет оставаться проблемой, боятся паники и заранее ищут виноватых за границей.

Голосование во время вируса

Есть что-то зловещее в том, что инициатива провести в России совершенно бессмысленное юридически, но имеющее большее пропагандистское значение голосование по поправкам к конституции появилось на лентах новостей одновременно с тревожными новостями из Китая, в январе 2020 года.

В начале марта взаимосвязь двух этих проблем буквально бросается в глаза: если из-за потенциальной эпидемии уже отменен июньский форум в Санкт-Петербурге, а Собянин вынужден подписывать тревожные указы по подготовке к ней, то откуда уверенность в том, что 22 апреля все пойдет по плану? Как будут звучать призывы явиться на голосование на фоне карантинов? Пойдут ли люди на участки с тем энтузиазмом, которого от них ждут в Кремле? Понял ли уже сам Путин, какую он создал проблему, затеяв конституционную правку и настояв на всенародном голосовании в условиях все более реальной эпидемии?

Федор Крашенинников

Судя по всему, вариант отмены голосования пока не рассматривается, и ставка делается на то, что до 22 апреля ситуацию удастся держать под контролем всеми правдами и неправдами. Шансов на успех этого плана не так много: если вирус уже ходит по России, то сохранять в тайне масштаб его распространения можно будет только до тех пор, пока количество заболевших не достигнет критического объема, который попросту невозможно будет скрывать. Как показывает опыт Италии и других стран, уже охваченных эпидемией, от возникновения первого очага болезни до вынужденного запрета на проведение массовых мероприятий и объявления других чрезвычайных мер, проходят считанные дни. До 22 апреля еще полтора месяца, и этого более чем достаточно, чтобы случилось все, что только можно себе представить, и даже то, чего пока и представить невозможно.

Российские СМИ между вирусом и конституцией

В ближайшие полтора месяца российским властям и провластным медиаструктурам придется решать сразу несколько задач. С одной стороны, надо продолжать настаивать на безусловной важности участия в голосовании 22 апреля, с другой - информировать граждан о карантинах и других ограничительных мерах, вызываемых эпидемией. Но главное - надо будет постоянно преодолевать скепсис населения по поводу достоверности сообщаемых ему сведений и не давать возникнуть панике.

Паники власть боится совершенно обоснованно. Современные каналы коммуникации позволяют населению информировать себя самостоятельно и бесконтрольно, а мысль о том, что "правду скрывают" в России чрезвычайно популярна - прежде всего стараниями самой власти, склонной объяснять все вокруг заговорами и "вбросами" врагов, при этом постоянно попадающейся на попытках утаить или смягчить неприятную для себя информацию. В итоге официозным СМИ все труднее конкурировать с информацией из социальных сетей и блогов, и даже когда они сообщают достоверные сведения, люди все равно склонны не доверять им.

Политическая эпидемия

Распространение COVID-19 в России приобретает все большее политическое значение. Назначенное на 22 апреля голосование рассматривается властями как очень важное для сохранения нынешнего режима и лично для предложившего поправки Владимира Путина мероприятие. Про начало мая и говорить нечего: 75-летие окончание Второй мировой войны в Европе заранее объявлено Путиным главным событием года, а 1 мая - традиционный день массовых провластных акций. Не внесет ли коронавирус и меры по борьбе с его распространением коррективы в эти планы? Чем российская власть будет готова пожертвовать, если события будут развиваться по самому скверному сценарию - голосованием по конституции, демонстрациями и парадами или здоровьем и даже жизнями людей?

К сожалению, весь исторический опыт отношений власти и граждан в России заставляет думать о том, что жертвовать голосованиями и парадами никто не станет. Заранее объявляя всю невыгодную властям информацию об эпидемической ситуации в России "вбросами из-за границы", Путин однозначно дает понять, кого руководство страны готовится сделать виноватым во всем - и в эпидемии, и в распространении неудобной информации, и в том, что люди не доверяют официальным сообщениям: Запад и постоянно обвиняемую в связях с ним оппозицию.

Вот только поможет ли это, если в России действительно начнется эпидемия? Не приведут ли очередные потоки официозного вранья на фоне возможной эпидемии к окончательной дискредитации власти?

Автор: Федор Крашенинников - российский политолог и публицист, автор книг "После России" и "Облачная демократия", которую он написал вместе с Леонидом Волковым. Telegram: @fyodork, Twitter: @fyodorrrrr

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