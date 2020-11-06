Комментарий: Российское голосование круче американского?

Российский президент Владимир Путин провел встречу с главой Центральной избирательной комиссии РФ Эллой Памфиловой. Путин похвалил Памфилову за прошедший единый день голосования. Кремль явно доволен ее работой, что неудивительно. Рейтинги падают, а результаты провластных кандидатов все так же хороши. Что ждет нас в 2021 году, когда надо будет выбирать новый состав Госдумы?

Уборщица по "женской квоте"

Встреча Владимира Путина с Эллой Памфиловой напомнила о советских выборах, и вовсе не случайно. Речь, в первую очередь, о риторике и стиле беседы. Разговор начался с того, что Памфилова подарила президенту "в год 75-летия Великой Победы" альбом фотографий. Причем поистине символический, "посвященный первым послевоенным выборам в Верховный Совет СССР, которые состоялись 10 февраля 1946 года": таким же несвободным и безальтернативным, как и в другие годы. Ориентир для российского Центризбиркома был обозначен предельно четко. Туда, значит, мы и движемся. Примите, как говорится, к сведению, и потом не говорите, что не слышали.

Иван Преображенский

Затем Элла Памфилова отчиталась о проделанной в последнее время работе. Отчет напоминал все тот же рассказ советских чиновников генеральному секретарю о "самых демократических" выборах в СССР. Оказывается, нам должна быть важна не прозрачность и свобода выборов, не наличие на них настоящих альтернатив, не жесткая, часто на грани фола, избирательная кампания, по итогам которой побеждают сильнейшие, способные управлять страной или ее регионом.

Нет, сильнейший в России - один, и с ним Элла Памфилова разговаривала. Поэтому она рассказала ему об успехах на выборах людей "рабочих профессий". "Сразу расскажу: что там уборщица - у нас 23 доярки, 11 телятниц, 34 кочегара (видимо, пошли по стопам Виктора Цоя, только тот в музыку, а эти - в политику), два кузнеца, 24 охотоведа, 11 чабанов", - восторгалась глава Центризбиркома.

Нет нужды у России и в квотах для женщин, прямо объясняет Памфилова. Зачем, если их и так избирается на выборах всех уровней 45%? Даром, что большинство из них муниципальные депутаты и руководители в населенных пунктах, вроде главы Повалихинского сельского поселения Костромской области, уборщицы Марины Угодской, которая победила только потому, что выборы были безальтернативными. Люди не хотели переизбирать действующего главу поселения, а им предложили в качестве альтернативы только его же подчиненную, уборщицу.

Безальтернативный председатель для таких же выборов

Такие встречи, как с главой Центризбиркома, у Владимира Путина обычно означают поддержку. Недаром Памфилова давала обещание в ходе разговора заменить систему ГАС "Выборы" на новую цифровую платформу для подведения итогов голосования. В данном случае можно предположить, что главе ЦИК, о скорой отставке которой слухи ходят еще с весны, дан сигнал, что она остается. Может, значит, готовиться поработать "на благо России", или, например, на благо "Единой России" в 2021 году на выборах в Госдуму.

Какими будут эти выборы, можно сказать уже сейчас, построить прогноз несложно. Избирательные участки будут расставлены практически "под каждым кустом", как это было еще на летнем голосовании по одобрению путинской Конституции. Как на губернаторских выборах в сентябре, ни один реальный оппозиционный или даже просто альтернативный, но лояльный Кремлю кандидат, до участия в избирательной кампании просто не будет допущен. Как на советских псевдовыборах, преемственность с которыми подчеркивает сама Памфилова, результаты кандидатов от "правильной" партии или просто "самомедвеженцев" будут приближаться к магическим 90%, а то и сразу к 100%.

А у тех, кто не согласен с таким форматом "суверенных выборов", как у Алексея Навального внезапно обнаружится "хронический панкреатит", который едва не будет стоить им жизни. Или, как в случае с московским муниципальным депутатом Юлией Галяминой, против них возбудят загодя уголовные дела и суд запретит им баллотироваться.

Выборы в РФ лучше, чем в США

И все равно - российские выборы, по словам Путина, самые лучшие и быстрые в мире. Примерно также, думаю, как самым гуманным судом был советский суд. Недаром Владимир Путин, явно намекая на все продолжающийся подсчет голосов на выборах президента США, хвалит Памфиловуза то, что при ней Центризбирком повышает "скорость получения конечного результата".

Действительно, если все распланировано задолго до трехдневного голосования, то никакие сбои в электронной системе не могут подвести итоги, которые заранее были определены в Кремле. Ведь там наверняка считают, что демократия - это когда ты заранее знаешь победителя и после выборов не начинается вот этого "бардака" с подсчетом голосов и судебными спорами. Такие выборы нас снова и ждут в 2021 году.

Автор: Иван Преображенский - кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

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