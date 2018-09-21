Комментарий: Российская власть с ослабленным иммунитетом

Упрощение и формализация выборного процесса в России в последние годы свели всю политическую борьбу к повторению одной и той же схемы: избирателям предлагался управленец от Путина и несколько подставных кандидатов, один другого хуже. По умолчанию предполагалось, что граждане сделают ответственный выбор, предпочтя пассивным, невзрачным и неизвестным им кандидатам пусть и плохого, но все-таки управленца, чей единственный козырь - поддержка президента.

Но вдруг выяснилось, что потерявшие всякие навыки коммуникации с населением путинские ставленники настолько плохи, что голосование им назло за любого мало-мальски активного кандидата показалось избирателям отличным решением, особенно во втором туре. Никаких иллюзий относительно качеств победителей быть не должно: в случае Владимира Сипягина во Владимирской области речь идет о совершенно случайном человеке, а в случае Сергея Фургала в Хабаровском крае - о персонаже со специфической репутацией "авторитетного бизнесмена".

Федор Крашенинников

Тем унизительнее для власти эти поражения: как человек с ослабленным иммунитетом рискует погибнуть от самой легкой инфекции, так и привыкшие к стерильным условиям путинские губернаторы оказываются беззащитными перед людьми, которые в условиях работающей демократии не могли бы ни на что претендовать. Впрочем, при этом невозможны были бы и такие губернаторы, как Светлана Орлова или Вячеслав Шпорт.

Кандидаты от "Единой России" - заложники пенсионной реформы

Бороться сколько-нибудь эффективно с предвыборной демагогией кандидатов от КПРФ и ЛДПР кандидаты от "Единой России" (ЕР) не могут не только из-за отсутствия элементарных навыков существования в конкурентной среде, но и в потому, что у них нет явных идеологических разногласий с оппонентами.

Все карты окончательно спутало повышение пенсионного возраста. После того, как его поддержал лично Путин, все кандидаты от ЕР оказались в ловушке: в лучшем случае им приходилось обходить неудобную тему молчанием, а в худшем - публично одобрять непопулярные решения. У коммунистов и жириновцев руки оказались развязанными: пусть даже и не упоминая Путина, они вовсю пользовались негодованием населения.

В отличие от 90-х годов действующие губернаторы больше не могли напугать избирателей страшными коммунистами, которые хотят вернуть СССР с очередями за продуктами. Сегодня советская ностальгия и фирменный зюгановский православный сталинизм - символы веры любого сторонника Путина и ЕР. Стращать избирателей Жириновским тем более глупо: все, что он говорит, полностью соответствует политической линии Владимира Путина. В такой ситуации могла бы помочь личная харизма, но, как могли убедиться все заинтересованные наблюдатели, ничего похожего на нее у звезд путинской региональной политики Тарасенко, Зимина, Шпорта и Орловой нет.

У размывания границ между системными партиями есть и еще одно неожиданное следствие: даже вполне лояльный лично Путину избиратель не видит ничего зазорного в самом акте протестного голосования за системных оппозиционеров. Это за неведомых либералов, которых постоянно ругают в телевизоре, голосовать нельзя, потому что они агенты Запада и готовят Майдан. А за кандидата от ЛДПР вполне можно - всем известно, что уж он-то точно против Запада и Майдана, да еще и против повышения пенсионного возраста!

Владимир Путин проигрывать не умеет

Не может быть сомнений, что по итогам этих выборов Кремль сохранит контроль за властной вертикалью в своих руках. Но едва ли это можно считать стратегическим успехом. Да, победители выборов будут демонстрировать Москве лояльность - но станут ли регионы, которые они возглавят, более лояльными центральной власти? Не приведет ли демонстративное предательство интересов избирателей вкупе с неизбежным управленческим хаосом к еще большему падению ее популярности?

Отдельный вопрос - не возникнет ли соблазн у элит в других регионах более критично относиться к присылаемым из Москвы губернаторам, раз с ними можно поступить так, как, например, в Приморье? До самого последнего времени двух мнений быть не могло: нравится или не нравится согласованный администрацией президента кандидат, а работать надо на него и с ним. Теперь получается, что все-таки есть возможность избавиться от совсем уж одиозного назначенца, просто подыграв любому другому кандидату.

Одно можно предсказать с уверенностью: в ближайшем будущем вся сложившаяся в последние годы политическая система будет меняться. Владимир Путин не любит и не умеет проигрывать, так что всем виновникам поражений его выдвиженцев надо готовиться к худшему - и чиновникам администрации президента, курировавшим выборы в регионах, и победившим кандидатам, и КПРФ с ЛДПР, да и всему населению России, особенно жителям взбунтовавшихся территорий.

Ну и, конечно же, новые репрессии ждут непримиримых критиков Путина. В условиях столь очевидного падения политического иммунитета полная стерилизация среды оказывается едва ли не единственным шансом удержать власть. Если подставные кандидаты от ЛДПР побеждают даже вопреки своему желанию, чего же могут достигнуть последовательные и жесткие критики власти, если у них вдруг появится шанс?

Автор: Федор Крашенинников - российский политолог и публицист, автор книг "После России" и "Облачная демократия", которую он написал вместе с Леонидом Волковым.

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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