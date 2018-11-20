Комментарий: Путин и Эрдоган как мастера газового блефа

Рапортовать о завершении строительства явно недостроенных объектов умеют в разных странах. У России в этом деле богатый опыт еще с советских времен. Не чужда эта традиция и Турции. Недавно ее президент Реджеп Тайип Эрдоган приурочил к национальному празднику помпезное открытие нового аэропорта Стамбула, хотя на полную мощность он сможет выйти лишь два месяца спустя.

Двум президентам захотелось праздника

Но теперь Эрдоган вместе с президентом России Владимиром Путиным установил, похоже, своеобразный рекорд. 19 ноября для них устроили в Стамбуле в четырехтысячном зале с ликующей публикой торжественную церемонию по случаю завершения строительства морского участка "Турецкого потока", хотя сам этот газопровод будет сдан в эксплуатацию аж через год!

Андрей Гурков

Ведь на турецкой территории еще предстоит соорудить необходимую инфраструктуру для приема и дальнейшей транспортировки того газа, который будет поступать с конца 2019 года по лежащим теперь на дне Черного моря трубам. Получается, что два очень занятых государственных лидера высвободили в своем графике немало времени, чтобы от души отпраздновать, образно говоря, сооружение взлетно-посадочной полосы, хотя здание аэропорта еще не построено.

Почему Эрдогану и Путину захотелось столь мощно пропиариться на фоне незавершенной стройки - понятно. В Турции забуксовала исчерпавшая себя модель экстенсивного развития экономики, курс лиры рухнул, темпы инфляции подскочили до катастрофических 25 процентов. В такой ситуации турецкий президент рад любому поводу продемонстрировать свои экономические и внешнеполитические успехи.

Один из любимых проектов Путина

Российскому президенту сейчас тоже очень нужны победы. К тому же "Турецкий поток" и "Северный поток-2" - его любимые проекты. Главная цель двух этих газопроводов: прекратить или хотя бы максимально сократить транзит через непокорную Украину, причем успеть сделать это до конца 2019 года, когда истекает срок соответствующего десятилетнего соглашения с Киевом.

Ради достижения этой цели российский концерн "Газпром" уже который год никаких денег не жалеет. Так, на территории России он проложил из Сибири к черноморскому побережью РФ в два раза больше труб, чем теперь потребуется, ведь изначально планировался совсем другой газопровод - состоящий из четырех ниток "Южный поток" суммарной мощностью в 63 миллиарда кубометров газа в год.

Сокращенный и убыточный вариант "Южного потока"

По "Южному потоку" российский газ должен был поступать напрямую в Болгарию и оттуда в другие страны Европейского Союза. Однако этот проект не соответствовал нормам ЕС, да к тому же имел влиятельных противников в США. Однако вместо того, чтобы идти на компромиссы и договариваться ("Северный поток-2" ведь строят, хотя Трамп против), рассерженный Путин в конце 2014 года после встречи с Эрдоганом просто закрыл проект и перенаправил все четыре нитки в Турцию.

Однако в какой-то момент Эрдоган решил, что транзит такого количества российского газа по турецкой территории все-таки не в его интересах (забеспокоился по поводу слишком большой зависимости от Москвы?), и новый газопровод, получивший к тому времени название "Турецкий поток", сократили до двух ниток. А заодно турецкий президент еще ловко выторговал скидки на газ.

В результате первоначальная смета этого и без того очень дорогого газпромовского проекта превратилась в макулатуру, так что даже самые наивные начали сомневаться в его рентабельности.

От "Турецкого потока" больше всего выигрывает сама Турция

Но это еще не все! Из тех двух ниток, которые теперь дотянули до турецкого побережья, лишь одна - мощностью 15,75 миллиарда кубометров - имеет гарантированный сбыт. Поступающей по ней газ будет покупать турецкая государственная энергетическая компания Botas, чтобы снабжать им западную, европейскую часть Турции. Этот регион многие годы получал российский газ по суше через Украину, Молдавию, Румынию и Болгарию. Теперь будет получать по новенькой с иголочки трубе напрямую по морю. Ни тебе транзитных рисков, ни транзитных пошлин.

Так что с экономической точки зрения больше всего выигрывает от "Турецкого потока" сама Турция, и Эрдоган имел все основания радоваться, что всех перехитрил. Хотя таким историческим триумфом, как он все это представил на церемонии в Стамбуле, замена одной трубы на другую все же не является. Он блефовал.

Ключевой вопрос: что будет со второй ниткой?

Но еще больше блефовал Путин. Ведь на данный момент та вторая нитка "Турецкого потока", которая призвана доставлять газ в страны Евросоюза и хоть как-то улучшать финансовые показатели затратного трубопровода, пока ведет в никуда и в конце 2019 года рискует оказаться невостребованной.

До сих пор не ясно, в каком направлении и по каким таким трубам "Газпром" намерен уже через год качать в ЕС почти 16 миллиардов кубометров. В конце 2014-начале 2015 годов самоуверенный глава российского концерна Алексей Миллер почти в ультимативной форме требовал от европейских партнеров поскорее самим построить трубопровод через Грецию в Италию. Но этого не произошло, и в столь сжатые сроки теперь уже не произойдет.

Так что в западном направлении адекватной трубы точно нет. Единственная альтернатива - качать на север, в Болгарию, а оттуда по имеющимся трубопроводам или по тем, что еще предстоит проложить, поставлять газ в направлении Румынии, Венгрии, Австрии и/или в сторону Сербии и Западных Балкан.

Вот и получается, что "Газпром" и Путин, потеряв четыре года и миллиарды долларов, вернулись в ту самую точку, в которой в свое время закончилась история "Южного потока". Им вновь предстоит договариваться с Болгарией и идти на компромиссы с Евросоюзом.

Для стран Юго-Восточной Европы российский газ из "Турецкого потока" будет вовсе не лишним, но Москва сейчас совсем не в той ситуации, чтобы настаивать на условиях и маршрутах его поставки. Придется принимать то, что предложат партнеры по ЕС, иначе вторая нитка так и останется пустой, ненужной. Именно от этого грустного обстоятельства и должна была отвлечь россиян раздутая церемония в Стамбуле.

Автор: Андрей Гурков, экономический обозреватель Deutsche Welle

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