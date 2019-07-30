Комментарий: Путина некому осудить за молчание о пожарах в Сибири

В 2018 году, когда Греция страдала от чудовищных лесных пожаров, Владимир Путин направил президенту и премьер-министру страны телеграмму с соболезнованиями грекам. Российские власти тогда также предложили Греции помощь. Этот эпизод российская блогосфера в последние дни поминает Путину постоянно. "Почему Путин для Греции слова нашел, а для полыхающей Сибиринет? Почему не предложил помощь и не приехал к пострадавшим?" - вопрошают граждане.

10 тысяч компенсации и хамство чиновников

Нельзя сказать, что российские власти эту проблему вовсе игнорируют. Федеральные телеканалы периодически упоминают о масштабном бедствии, а премьер-министр Дмитрий Медведев потребовал, чтобы огонь не подпустили близко к местам проживания людей, и отправил министра экологии и природных ресурсов Дмитрия Кобылкина в пострадавшие регионы "оценивать ситуацию". Хотя что там еще нужно оценивать - неясно. Даже репортажей лживого российского гостелевидения достаточно, чтобы понять: речь идет о масштабной катастрофе, которая вдобавок последовала сразу за наводнением в Иркутской области, унесшим жизни 25 человек.

Приедет ли Путин к сибирским погорельцам, неясно. Пока он молчит. Погружается на батискафе в воды Балтики, принимает парад в Санкт-Петербурге. Такое ощущение, что он пока не решил, стоит ли ему ассоциировать себя еще с одним крупным стихийным бедствием, вновь демонстрирующим некомпетентность, лживость и вороватость чиновничьего класса.

С пострадавшими жителями Иркутской области он недавно встречался целых два раза. Говорил о бедствии на совещании с местными властями в Братске. Там он удивлялся, например, что часть потерпевших до сих пор не получила 10 тысяч рублей компенсации. Тогда же Путин потребовал от чиновников: "На любом уровне власти нужно напрочь исключить всякое чванство и хамство. К сожалению, люди с этим сталкиваются. Удивительно, но факт! Прошу сделать все, чтобы ничего подобного люди не видели, а наоборот, чтобы к ним относились уважительно и с вниманием".

Удивляют на самом деле и это удивление российского президента, и эти призывы. Представьте себе федерального канцлера Германии или британского премьера, объясняющего государственным служащим, что хамить гражданам нехорошо. Это абсурд, потому что это так же очевидно, как то, что столица Германии - Берлин, а Великобритании - Лондон.

Почему к Путину нет вопросов

Но в России эта "фишка" работает. Путин без малого двадцать лет читает банальные нотации стране, которой правит. Но и этот отстраненный тон, подходящий скорее иностранному туристу или командировочному, и тот факт, что после президентских сентенций ничего не меняется, возмущает только критически настроенное меньшинство.

Причины этого понятны. Россия за пределами городов-миллионников - очень бедная страна. Многих в Москве или Санкт-Петербурге размер первой компенсации, которая выдавалась потерявшим все жителям затопленных районов, мог показаться смехотворным: 10 тысяч рублей семье в столицах хватит на два-три визита в супермаркет. Но в Тулуне Иркутской области и десятках тысяч российских городков и сел это серьезные деньги, и за них люди готовы биться - или терпеть что угодно.

Кроме того, Путин никому не подотчетен: с него не могут спросить ни парламент, ни его партия, ни, в конечном счете, избиратели. Потому что ни парламента, ни партий, ни, строго говоря, избирателей в нормальном смысле слова в России нет. И именно поэтому президент может выбирать, на что ему реагировать (и как), а какие события игнорировать.

Протесты в Москве и смог в Красноярске

Именно в такие дни становится ясно, что нынешний российский режим держится, прежде всего, на одном человеке. Только он умеет так носить на публике причудливый наряд, состоящий из мундира императора Николая I, сапог Сталина, рубашки Андропова и галстука Ельцина. Оборачиваться перед публикой то самодержцем всероссийским, то крутым пацаном из подворотни, а то грубоватым, но свойским дядей Володей с соседней дачи. Человеком, от которого всё и все зависят, но который при этом умудряется свести до минимума или избежать ответственности за неприятности и приписать себе все победы.

Найти ему замену будет трудно, почти невозможно. Режим, который сменит Путина (если это будет смена, а не революция), может оказаться в десять раз хуже или немного лучше, но он точно будет совсем другим. Президент и сам это знает. И потому так заметно раздражают его все эти интеллигенты, демонстранты с Тверской, навальные-яшины-соболи-гудковы-световы, почему-то присвоившие себе право критиковать его и требовать к ответу. Они мешают ему безраздельно царить в России и безоглядно предаваться любимому делу - геополитическому фехтованию с трампами, джонсонами и прочими макронами. Они портят картину вставания с колен, потому что не считают, что когда-то на коленях стояли. Они не хотят быть подданными. Они выходят на улицу в том числе и за задыхающуюся от дыма Сибирь. Даже если Сибирь об этом пока не подозревает.

Автор: Константин Эггерт - российский журналист, ведущий программ телеканала "Дождь". Автор еженедельной колонки на DW. Константин Эггерт в Facebook: Konstantin von Eggert

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