Комментарий: Проблему с ДРСМД решат переговоры, а не вооружение

Об этой проблеме известно с 2013 года. Тогдашний президент США Барак Обама впервые официально обвинил Россию в нарушении Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Ведь хозяин Кремля Владимир Путин начал развертывание мобильных ракетных установок. Они предназначены для запуска крылатых ракет, которые легко могут достичь европейских городов и военных объектов НАТО, и которые трудно перехватить системам ПВО.

Проблеме наращивания Россией вооружений уделялось в обществе мало внимания. Тогда все полагали, что холодная война закончилась раз и навсегда. Теориями устрашения, пересчетом ракет, договорами о разоружении никто не хотел заниматься. С российской точки зрения, Запад первым стал вооружаться, потому что США начали развертывать в Европе системы противоракетной обороны, которые, однако, были направлены не против Москвы, а против Ирана, Северной Кореи и других диктаторских режимов. Спор о вооружениях между НАТО и РФ вызревал годами.

Нельзя допустить новой гонки вооружения

Внимание на проблему обратили лишь после того, как президент Трамп громко заявил о том, что США намерены выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Вдруг повсюду заговорили об угрозе крылатых ракет с ядерным зарядом. На этом фоне Трампу удалось сплотить за своей спиной НАТО - военный альянс, который вообще-то президент США мало ценит. Сообща выступить против России - и это у Трампа получилось. Обе стороны - и США, и РФ - в скором времени хотят выйти из ДРСМД.

Бернд Ригерт

Министры обороны стран НАТО совещались в Брюсселе о том, что же необходимо сделать. Как относиться к очевидному военному преимуществу России? Действительно ли Владимир Путин является военной угрозой для Европы, или же ему важно расколоть западный военный альянс НАТО и постоянно держать Запад в напряжении? В НАТО еще не ответили на эти вопросы.

Пока функционеры Североатлантического альянса, а также правительство ФРГ исключают наращивание вооружений на территории Европы. Нельзя допустить, чтобы в Германии повторилась ситуация 80-х годов прошлого века. Тогда размещение американских ракет Pershing в Европе в ответ на угрозу, исходящую от советских SS-20, вызвало мощную волну протеста. В конце концов эта гонка вооружений завершилась переговорами с Москвой, запретом ракет средней и меньшей дальности и подписанием договора о ДРСМД.

НАТО необходимо договариваться с РФ

Такой способ мог бы оказаться действенным и для разрешения нынешнего конфликта. Но это будет стоить дорого и вызовет огромный политический резонанс в Европе. НАТО вместе с руководством США пока делают ставку на другие возможности, например, развертывание установок для крылатых ракет морского базирования или другие варианты, которые пока не разглашаются. Переговоры о крылатых ядерных ракетах средней дальности тоже не исключаются, если в них будут участвовать другие военные державы, например, Китай, а также Иран, Индия, Пакистан.

Кроме того, Североатлантический альянс должен быть готов к тому, чтобы согласиться на требования России и вести переговоры о системах ПВО в Европе. Пока ясно только одно: президент Путин нуждается в однозначных сигналах и будет реагировать лишь на жесткие слова и действия. С этой точки зрения достаточно хаотичная администрация Трампа не совершила ошибки, заявив о возможном выходе США из ДРМСД.

Но возникшая по этому поводу гармония в трансатлантических отношениях уже была омрачена. Одновременно со встречей министров обороны стран НАТО в Брюсселе США проводит в Варшаве конференцию по Ближнему Востоку. Вашингтон выступает против позиции России, Китая и Европы в споре вокруг иранской ядерной программы. В данном вопросе партнеры по НАТО занимают противоположные позиции. Это радует Россию, но не идет на пользу альянсу и не способствует разрешению конфликта.

На предстоящей в эти выходные Мюнхенской конференции по безопасности генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров должны сделать конкретные шаги, чтобы продолжить переговоры о ракетах средней дальности в Европе и мире.

Автор: Бернд Ригерт, обозреватель DW

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также:

Реликты холодной войны Советский истребитель МиГ Гонка вооружений, геополитическая, экономическая и идеологическая конфронтация Востока и Запада продолжались несколько десятилетий. И оставили следы, о которых повествует фотовыставка "Реликты холодной войны" , открывшаяся в Музее современной истории Германии (Haus der Geschichte) в Бонне. На снимке: советский МиГ на бывшей базе советских и потом российских войск в бывшей ГДР.

Реликты холодной войны Руины советской военно-морской базы в Латвии Автор представленных в боннской экспозиции работ - фотограф из Нидерландов, лауреат премий World Press Photo и Street Photography Мартин Рёмерс. Более 10 лет он работал над проектом. Он побывал в постсоветских республиках, в бывших "братских" соцстранах, а также в Западной Европе, и снимал заброшенные военные базы, полигоны, бункеры, другие реликты холодной войны.

Реликты холодной войны Брошенный танк Поразительное сочетание лаконичности с выразительностью и эмоциональной насыщенностью отличает работы Рёмерса. Сюрреалистичные фотографии красноречиво говорят о том, сколь бессмысленны были подрывавшие бюджет и разрушавшие экономику колоссальные расходы на холодную войну. Кому он сегодня нужен - этот ржавеющий советский танк на бывшем полигоне в восточногерманском Альтенграбове?..

Реликты холодной войны Советские ракеты в Польше Бункеры, военные заводы, полигоны, - все это создавалось по обе стороны "железного занавеса". В свое время факт существования этих объектов как на Востоке, так и на Западе держался в строжйшем секрете, но в 1990-е годы многие из них были выведены из эксплуатации и сегодня представляют интерес разве что для туристов, - как это укрытие для советских ракет в Польше.

Реликты холодной войны Центр радиошпионажа на "Чертовой горе" Этот искусственный холм под названием Тойфельсберг в западной части немецкой столицы - самое высокое место Берлина. Его точная высота - около 122 метров. На вершине - башни с круглыми куполами. Во вемена холодной войны на "Чертовой горе" (так ее название переводится с немецкого) располагалась американская радиолокационная станция, центр радиошпионажа.

Реликты холодной войны Бывший ангар для британских истребителей в Лаарбрухе О бессмысленности холодной войны и ее последствиях просто необходимо напоминать - особенно сейчас, когда ситуация в мире вновь обострилась, считает Мартин Рёмерс.

Реликты холодной войны База советских подводных лодок в Крыму В Балаклавской бухте в Крыму до сих пор находится секретный военный объект времен холодной войны - подземная база подводных лодок. "Объект 825ГТС" должен был помочь защитить советские ядерные подлодки, если будет использовано оружие массового поражения. Предполагалось, что подлодки затем смогут выйти в море и нанести ответный удар. В 1993 году объект был выведен из эксплуатации. Что с ним сейчас?

Реликты холодной войны Подземная база снабжения бундесвера Строя подземные бункеры, Восток и Запад надеялись защититься с их помощью от возможного нападения противника. Сюда должны были эвакуироваться правительственные учеждения, здесь хранились оружие и провиант. Бункеры постоянно находились в состоянии боевой готовности. На фото: бывшая база снабжения бундесвера в западногерманском Лорхе.

Реликты холодной войны Ядерный центр в Великобритании Центр исследований в области ядерных вооружений Орфорд-Несс в Великобритании внешне выглядел не очень внушительно. Его небольшие наземные бетонные сооружения напоминали доты времен Второй мировой войны. Но основные, по последнему слову техники оборудованные объекты находились под землей.

Реликты холодной войны Убежище для номенклатуры А вот так выглядит подземный зал для совещаний в бывшем секретном советском бункере в Латвии. Оборудованный на 9-метровой глубине, он предназначался для республиканской номенклатуры. Во времена холодной войны в бункере было все необходимое, чтобы прожить там несколько месяцев после ядерного удара противника. Автор: Наталия Королева

