Комментарий: Проблему с ДРСМД решат переговоры, а не вооружение

НАТО не желает нового ядерного оружия в Европе. Для этого она должна договариваться с Россией, хотя пока и не знает как, считает Бернд Ригерт.
Об этой проблеме известно с 2013 года. Тогдашний президент США Барак Обама впервые официально обвинил Россию в нарушении Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Ведь хозяин Кремля Владимир Путин начал развертывание мобильных ракетных установок. Они предназначены для запуска крылатых ракет, которые легко могут достичь европейских городов и военных объектов НАТО, и которые трудно перехватить системам ПВО.
Проблеме наращивания Россией вооружений уделялось в обществе мало внимания. Тогда все полагали, что холодная война закончилась раз и навсегда. Теориями устрашения, пересчетом ракет, договорами о разоружении никто не хотел заниматься. С российской точки зрения, Запад первым стал вооружаться, потому что США начали развертывать в Европе системы противоракетной обороны, которые, однако, были направлены не против Москвы, а против Ирана, Северной Кореи и других диктаторских режимов. Спор о вооружениях между НАТО и РФ вызревал годами.
Нельзя допустить новой гонки вооружения
Внимание на проблему обратили лишь после того, как президент Трамп громко заявил о том, что США намерены выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Вдруг повсюду заговорили об угрозе крылатых ракет с ядерным зарядом. На этом фоне Трампу удалось сплотить за своей спиной НАТО - военный альянс, который вообще-то президент США мало ценит. Сообща выступить против России - и это у Трампа получилось. Обе стороны - и США, и РФ - в скором времени хотят выйти из ДРСМД.
Министры обороны стран НАТО совещались в Брюсселе о том, что же необходимо сделать. Как относиться к очевидному военному преимуществу России? Действительно ли Владимир Путин является военной угрозой для Европы, или же ему важно расколоть западный военный альянс НАТО и постоянно держать Запад в напряжении? В НАТО еще не ответили на эти вопросы.
Пока функционеры Североатлантического альянса, а также правительство ФРГ исключают наращивание вооружений на территории Европы. Нельзя допустить, чтобы в Германии повторилась ситуация 80-х годов прошлого века. Тогда размещение американских ракет Pershing в Европе в ответ на угрозу, исходящую от советских SS-20, вызвало мощную волну протеста. В конце концов эта гонка вооружений завершилась переговорами с Москвой, запретом ракет средней и меньшей дальности и подписанием договора о ДРСМД.
НАТО необходимо договариваться с РФ
Такой способ мог бы оказаться действенным и для разрешения нынешнего конфликта. Но это будет стоить дорого и вызовет огромный политический резонанс в Европе. НАТО вместе с руководством США пока делают ставку на другие возможности, например, развертывание установок для крылатых ракет морского базирования или другие варианты, которые пока не разглашаются. Переговоры о крылатых ядерных ракетах средней дальности тоже не исключаются, если в них будут участвовать другие военные державы, например, Китай, а также Иран, Индия, Пакистан.
Кроме того, Североатлантический альянс должен быть готов к тому, чтобы согласиться на требования России и вести переговоры о системах ПВО в Европе. Пока ясно только одно: президент Путин нуждается в однозначных сигналах и будет реагировать лишь на жесткие слова и действия. С этой точки зрения достаточно хаотичная администрация Трампа не совершила ошибки, заявив о возможном выходе США из ДРМСД.
Но возникшая по этому поводу гармония в трансатлантических отношениях уже была омрачена. Одновременно со встречей министров обороны стран НАТО в Брюсселе США проводит в Варшаве конференцию по Ближнему Востоку. Вашингтон выступает против позиции России, Китая и Европы в споре вокруг иранской ядерной программы. В данном вопросе партнеры по НАТО занимают противоположные позиции. Это радует Россию, но не идет на пользу альянсу и не способствует разрешению конфликта.
На предстоящей в эти выходные Мюнхенской конференции по безопасности генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров должны сделать конкретные шаги, чтобы продолжить переговоры о ракетах средней дальности в Европе и мире.
Автор: Бернд Ригерт, обозреватель DW
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