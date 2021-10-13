Комментарий: После "развода" с НАТО Путин поднимет градус напряженности

Когда одна страна разрывает дипломатические отношения с другой - скажем, из-за военного конфликта, то она часто поручает посольству другого государства представлять свои интересы. Например, после российско-грузинского военного конфликта 2008 года, интересы Грузии в России и России в Грузии представляет Швейцария. На практике это означает, что грузинские и российские дипломаты продолжают сидеть в своих посольствах - только под вывеской "Секция интересов Грузии (России) при посольстве Швейцарской Конфедерации". Над зданиями развевается швейцарский флаг.

Новый этап холодной войны

То, что случилось с миссией России при НАТО - хуже. Ее деятельность "заморожена", сотрудники уезжают в Россию. Кремль ответил таким образом на высылку сотрудников российской миссии при НАТО. В ставшем фирменным для МИД издевательском тоне Сергей Лавров предложил альянсу обращаться в занимающееся исключительно двусторонними отношениями посольство России в Бельгии, "если возникнут экстренные дела". "Экстренных дел" при нормальных отношениях альянса и России было бы невпроворот: Афганистан, напряженность в Индо-Тихоокеанском регионе, вызов глобальной миграции.

Константин Эггерт

Но никаких контактов между Москвой и НАТО не предвидится, разве что они окажутся на грани третьей мировой. Подписанный в 1997 году Основополагающий акт НАТО-Россия ("Россия-НАТО" - для Москвы) формально продолжает действовать. Но со времен начала российско-украинского конфликта в 2014 году отношения находятся в глубокой заморозке. Теперь - официально.

Для Путина разрыв отношений с НАТО - логичный шаг. И дело не только в том, что он, как всегда, боится показаться слабым. "Обнуление" 2020 года превратило его фактически в пожизненного правителя России - было бы желание. И Путин перешел к новому этапу "холодной войны - 2" с Западом. В разрушении единства трансатлантического сообщества он одновременно видит и свое будущее историческое наследие, и гарантию политического долголетия построенного им режима.

Закрытие миссии в Брюсселе дает Кремлю повод, пусть и формальный, наращивать напряженность в отношениях с соседями, прежде всего с Украиной, но также с Польшей и странами Балтии. Для Путина это важнейший инструмент раскола Запада, особенно европейских союзников по НАТО. В Кремле уверены, что создание мини-кризисов с Киевом и на восточном фланге альянса - вернейший способ стимулирования разногласий в Организации Североатлантического договора.

Это могут быть и военные акции, подобные перекрытию Керченского пролива или, при определенных условиях, блокирования украинских портов, и эксперименты с нелегальной миграцией через литовскую и польскую границу с Беларусью (уже опробованный с помощью Александра Лукашенко), и новые маневры в стиле "Запад-2021". Или же что-то еще более рискованное и радикальное. А после этого Кремль будет говорить: "Вы выслали наших людей? Выслали. И этим заставили нас порвать отношения - мы же себя уважаем. Теперь за нашу непредсказуемость пеняйте на себя".

Газовое оружие Путина

Такая политика, уверены в Кремле, поможет и дальше противопоставлять "хороших" французов, немцев, итальянцев и бельгийцев "плохим" полякам, чехам, литовцам, латышам и румынам. Кстати, этим успешно занимается посольство России в Королевстве Бельгия - то самое, в которое Лавров рекомендовал НАТО обращаться в "экстренных случаях".

Пару недель назад посол Александр Токовинин в интервью местным журналистам именно так и сделал - похвалил Бельгию за то, что она "не провоцирует проблемы" в отношениях с Россией. "Разумная страна", - резюмировал Токовинин снисходительным тоном губернатора колонии. И тут же перешел к рассказу о том, как полезно и выгодно быть клиентом "Газпрома".

Это очень симптоматично. К путинским удачам последнего времени - саммит с Джо Байденом в Женеве, победа всегда склонных к "диалогу" с Кремлем социал-демократов в Германии, визит заместителя государственного секретаря США Виктории Нуланд в Москву - добавился газовый кризис, который Кремль искусно обыгрывает к своей выгоде. О лучшем времени для рекламирования газопровода "Северный поток-2" режиму трудно было бы мечтать. И вот уже первая нитка трубопровода заполнена газом. Главное оружие Москвы - углеводороды - не только не ржавеет, но и становится все более эффективным. Порвав с НАТО, Кремль будет еще активнее использовать его. И не только его.

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