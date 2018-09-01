Комментарий: Пенсионная реформа - критиковать нельзя поддерживать

"Общероссийская акция протеста" против повышения пенсионного возраста не стала сенсацией в политической жизни России ни числом участников, ни количеством городов, поддержавших ее. КПРФ - один из главных организаторов протестов 2 сентября - вывела на улицы свой традиционный актив, лишь отчасти разбавленный сторонниками других политических сил.

Путин снова с "Единой Россией"

Даже в Москве на проспекте Сахарова коммунисты, по самым оптимистичным подсчетам, смогли собрать не более 15 тысяч человек, при том что власти никак не мешали рекламе и проведению мероприятия, а финансовые и организационные возможности КПРФ несопоставимы с теми, что имеются в распоряжении, например, команды Алексея Навального. Почему же акция не привлекла внимания сотен тысяч россиян, не стала демонстрацией фиксируемого опросами неприятия большинством населением повышения пенсионного возраста?

Федор Крашенинников

Акция 2 сентября была запланирована еще до выступления Путина по пенсионной реформе, и ее нельзя воспринимать в отрыве от идущих региональных избирательных кампаний и выборов мэра Москвы. В условиях, когда "Единая Россия" уже успела публично поддержать самый жесткий вариант реформ, а Путин еще хранил молчание, старая сказка о добром царе и злых боярах могла помочь коммунистам и всем остальным допущенным к выборам партиям получить больше голосов, чем власть готова была им отдать.

Поддержав повышение пенсионного возраста, Владимир Путин спутал системной оппозиции карты: за неделю до голосования кандидаты от "Единой России" вновь оказались "партией президента", а их оппоненты - критиками самого Путина.

А что Зюганов?

Организаторы акции оказались в сложном положении. Они готовили предвыборное мероприятие, которое было призвано помочь кандидатам от КПРФ позиционировать себя как выразителей интересов избирателей за счет критики "людоедской реформы". Идти ва-банк, срочно менять формат и превращать свою акцию во что-то большее, чем предвыборные митинги, и тем более делать ее антипрезидентской, лидеры КПРФ не решились. Представляется, что именно нежелание КПРФ по-настоящему ссориться с Кремлем сделало "Общероссийскую акцию протеста" неинтересной для широких слоев недовольных властью россиян.

Показательна речь Геннадия Зюганова на митинге в Москве: не позволив себе ни одного замечания в адрес президента и даже не упомянув его фамилии, он повторил обычные тезисы о социализме и прекрасном советском прошлом, а завершил выступление требованиями срочно признать "ДНР" и "ЛНР". В основном ораторы ограничивались традиционной критикой Дмитрия Медведева, правящей партии и правительства, избегая каких-либо замечаний в адрес Путина. Та же картина наблюдалась и в регионах: вся ответственность за повышение пенсионного возраста от речи к речи возлагалась на правительство и "Единую Россию", а позиция президента или игнорировалась, или комментировалась весьма мягко.

Критиковать нельзя, поддерживать

Поведение руководства КПРФ вполне рационально и в рамках отношений со своим ядерным электоратом, и в контексте сложившейся в России политической системы. Во-первых, активное оппонирование Путину чревато серьезными проблемами и даже завершением карьеры в системной политике. Во-вторых, традиционный электорат КПРФ - это или уже вышедшие на пенсию граждане, или еще работающие сторонники национально-государственной идеологии с сильным уклоном в сталинизм и ностальгию по всему советскому.

Пенсионеров предложенные правительством реформы не касаются и даже сулят им небольшое повышение доходов, а идейные сторонники сильной руки в любой ситуации предпочитают сохранять лояльность действующей власти.

Публичное одобрение Владимиром Путиным повышения пенсионного возраста свело весь спектр возможных политических позиций в России к двум: критиковать президента, полностью отказав ему в поддержке, или же воздержаться от критики, продолжив поддерживать его позицию по всем вопросам, включая и пенсионный.

Для правительства, всей вертикали исполнительной власти и "Единой России" эта ситуация вполне комфортна, так как переносит всю ответственность за непопулярные решения лично на президента, которого уже много лет принято только хвалить. Для партий же системной оппозиции новая расстановка сил потенциально разрушительна: рано или поздно им придется или окончательно объединиться с единороссами, снова и снова поддерживая президента и новые непопулярные решения, или же оказаться в одном лагере с радикальными критиками Путина.

Критиковать, нельзя поддерживать

Следующая всероссийская акция протеста против повышения пенсионного возраста запланирована 9 сентября, ее подготовкой занимаются штабы Алексея Навального. В отличие от Геннадия Зюганова и КПРФ, у Навального и его сторонников нет тактических задач, требующих сохранения рабочих отношений с властью, а потому сдерживать критику политики Путина там явно никто не собирается.

Учитывая уровень неприятия повышения пенсионного возраста в обществе и демонстративную поддержку президентом непопулярной реформы, впервые за всю новейшую историю России радикальные и последовательные критики Владимира Путина получают возможность стать выразителями интересов того самого большинства населения, которое еще совсем недавно считалось безусловно путинским.

Автор: Федор Крашенинников - российский политолог и публицист, автор книг "После России" и "Облачная демократия", которую он написал вместе с Леонидом Волковым.

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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