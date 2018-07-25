Комментарий: Немецкий футбольный союз теперь может только проиграть

Скандал с Озилом бросил тень на заявку на проведение ЧЕ-2024 в Германии. Немецкий футбольный союз может сейчас лишь проиграть. Он потеряет либо турнир, либо лицо, пишет Йоша Вебер.
Крупнейшее в мире спортивное объединение оказалось в крайне неблаговидной ситуации. В течение многих лет Немецкий футбольный союз (DFB) хвастался своей работой в сфере интеграции, снимал рекламные ролики с участием родителей футболистов сборной Германии, у которых миграционные корни, присуждал премии за достижения в области интеграции и купался в блеске похвал со стороны канцлера и президента. И теперь один игрок национальной сборной сметает все это тремя своими твитами?
Нет, Месут Озил (Mesut Ösil) - не просто какой-то футболист. Он - фигура, являющаяся символом успеха интеграционной работы национальной сборной Германии и DFB. И да, многое из того, что ранее было правильным, стоит сейчас под вопросом. Любой, кто знает историю Озила, в курсе, что он на самом деле никогда не хотел быть иконой или символом прекрасной интеграции в немецкое общество сына иммигранта. И никогда такой иконой и не был.
Но, как это обычно и случается, иногда другие пишут твою собственную историю. И DFB в данном случае ровно это и сделал. Но после скандального ухода Озила из немецкой сборной в когда-то образцовом браке между ним и DFB выявилась еще и совершенно другая проблема.
Скандал с Озилом вредит немецкой заявке на проведение ЧE-2024
27 сентября Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) примет решение о месте проведения в 2024 году чемпионата континента. За право его принять борются Германия и Турция. Это весьма щепетильное состязание двух стран, конфликтовавших еще до скандала с Озилом. Теперь же президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может занести в свой политический актив как большой плюс уход из бундестим одного из ее ведущих игроков.
Его позиция является национальной и патриотической, ликует Эрдоган по поводу действий Озила. И он знает, о чем говорит: из тяжелых обвинений в расизме в адрес DFB, его главы Райнхарда Гринделя (Reinhard Grindel), а также немецкого общества турецкая заявка на проведение ЧE-2024 может только выиграть. Хотя прямые политические высказывания в отношении оппонента не допускаются, но в личных беседах с 16-ю членами исполкома УЕФА (Гриндель и его турецкий коллега Сервет Ярдимчи не могут голосовать при выборе страны, принимающей турнир), этот аргумент весьма вероятно будет использован.
Турция - со своей заявкой на фоне попытки госпереворота, политической нестабильности и тяжелой экономической ситуации в стране - вступившая в борьбу за право проведения европейского футбольного первенства в роли очевидного аутсайдера, теперь догнала лидера. Автократия Эрдогана предлагает УЕФА широкие гарантии - равно как и налоговые льготы. А европейские футбольные функционеры, по традиции, именно такие предложения слышат особенно хорошо.
У Германии остается два месяца, чтобы агитировать за проведение в стране чемпионата Европы по футболу: конечно же, с констатацией очевидных немецких преимуществ, таких, как экономическая мощь, отличная инфраструктура, замечательные стадионы и функционирующее правовое государство. Но также с уже и упомянутыми "правительственными гарантиями", что на нормальный язык переводится как освобождение от налогов: УЕФА требует этого для своего популярного продукта под названием "чемпионат Европы".
По итогам последнего такого турнира, который прошел в 2016 году во Франции, УЕФА выручил 1,93 миллиарда евро и около 830 миллионов оставил себе в качестве прибыли. Борьба за право проведения футбольных первенств континента давно идет на уровне хороших личных отношений и скрепленных рукопожатиями аргументов. И вот тут немецкая сторона уже больше не так хороша.
Дилемма DFB
Позиции Райнхарда Гринделя как главы DFB и руководителя немецкой заявки на проведение ЧE-2024 более чем подорваны. Месут Озил нанес по нему удар, потребовав отставки с поста президента DFB. Проблема теперь такая же, как и в случае с треском провалившимся на ЧМ-2018 главным тренером сборной Йоахимом Лёвом (Joachim Löw): нет альтернативы.
DFB может склонить Гринделя уйти в отставку. Но тогда провалится немецкая заявка на проведение ЧE - поскольку за такой короткий срок никто не сможет взять на себя руководство немецким футболом и как надежный партнер получить признание со стороны европейских футбольных федераций. В общем DFB должен держаться за Гринделя. Но тогда Немецкий футбольный союз теряет лицо и поддержку общественности, потому что большинство немцев, согласно соцопросам, требуют отставки Гринделя.
Виной тому, конечно же, является его крайне непоследовательный курс в скандале вокруг Озила (после совместного фото с президентом Турции Эрдоганом. - Ред.): глава DFB то осуждал звездного полузащитника, то поддерживал его, то демонизировал. Гриндель при этом демонстрировал такую же непоколебимость, как угловой флаг при сильном ветре. И если это неприятно удивляет широкую немецкую общественность, то не может остаться скрытым также и от исполнительного комитета УЕФА.
Помимо еще не полностью урегулированного вопроса с получением Германией права на проведения ЧМ-2006 - что, однако, уже мало волнует функционеров УЕФА - персона Гринделя, как и обвинения в дискриминации, озвученные Озилом, являются серьезными проблемами немецкой заявки на проведение чемпионата Европы в 2024 году. Под девизом "Объединенные футболом. Объединенные в сердце Европы" DFB хочет заполучить для Германии ЧЕ-2024. После хештэга "#zsmmn" (zusammen - переводится с немецкого как "вместе") он мог бы стать еще одним пиар-слоганом, который в итоге будет напоминать о том, как DFB выходит сухим из воды.
Автор: Йоша Вебер, спортивный обозреватель DW
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